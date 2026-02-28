Florian Wirtz deve perder mais um jogo do Liverpool, enquanto Arne Slot dá notícias sobre o astro alemão lesionado

Os três primeiros gols do Liverpool no sábado foram todos resultado de jogadas ensaiadas em escanteios, o que Slot admitiu ter lhe agradado, já que anteriormente havia lamentado as fraquezas de sua equipe na defesa em situações de bola parada.

Ele acrescentou: “Isso é muito gratificante. Em primeiro lugar, porque foi por isso que vencemos [e], em segundo lugar, porque quando eu estava parado ao lado dos meus colegas, as pessoas diziam: ‘Boa jogada, boa jogada’, e eu respondia: ‘Na minha opinião, jogamos melhor nesta temporada’. Jogamos de razoável a bom – então, estivemos razoáveis a bons, mas não foi o melhor jogo da temporada. Jogamos melhor quando perdemos [e] jogamos melhor quando sofremos gols em jogadas ensaiadas.

Mas, como sempre disse, as coisas voltaram ao normal. Criamos muitas chances em jogadas ensaiadas na primeira parte da temporada e quase todas as jogadas ensaiadas que sofremos resultaram em gol, e hoje você pôde ver exatamente o oposto acontecendo. Acho que uma das primeiras grandes chances deles foi uma jogada ensaiada que teria entrado nos primeiros seis ou sete meses [da temporada], com 100% de certeza. Mas agora fizemos isso e começamos a marcar em jogadas ensaiadas, e então as coisas parecem muito melhores e mais promissoras do que quando não fazemos isso, e isso é muito gratificante para nós, para a equipe e também para nossos torcedores.”

