Florian Wirtz deve perder mais um jogo do Liverpool, enquanto Arne Slot dá notícias sobre o astro alemão lesionado
Wirtz ausente, Reds garantem vitória caótica
Wirtz teve um segundo semestre mais forte após um início difícil em sua carreira no Liverpool. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências durante uma sequência de seis jogos em todas as competições em janeiro, mas foi forçado a sair da equipe que venceria o Nottingham Forest na semana passada após se lesionar durante o aquecimento antes da partida.
Slot confirmou que o jogador de 22 anos perderia o confronto com o West Ham, com os Reds sofrendo alguns sustos antes de finalmente conquistarem uma vitóriapor 5 a 2 em Merseyside. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk e Alexis Mac Allister marcaram para fazer 3 a 0 antes do intervalo, embora Tomas Soucek tenha reduzido a diferença para o Hammers logo após o intervalo.
Cody Gakpo e Valentin Castellanos marcaram em seguida, antes que um gol contra de Axel Disasi selasse a vitória da equipe de Slot.
Slot revela que jogador da seleção alemã ficará fora do próximo jogo
Wirtz não integrou o elenco no sábado e Slot revelou agora que é improvável que ele se recupere a tempo para o próximo jogo, que será contra o Wolves na terça-feira, durante a próxima rodada da Premier League.
Ele disse: “Acho que será muito cedo, mas disse na semana passada que não esperava que ele não estivesse disponível para hoje, então, às vezes, com uma lesão, as coisas podem evoluir de forma positiva ou negativa. Agora, achamos que não vai demorar muito, mas terça-feira provavelmente será muito cedo. A semana seguinte será difícil, da forma como as coisas estão agora, mas, como eu disse, achei que ele estaria disponível para hoje também, o que infelizmente não aconteceu.”
Holandês comemora sucesso nas jogadas ensaiadas
Os três primeiros gols do Liverpool no sábado foram todos resultado de jogadas ensaiadas em escanteios, o que Slot admitiu ter lhe agradado, já que anteriormente havia lamentado as fraquezas de sua equipe na defesa em situações de bola parada.
Ele acrescentou: “Isso é muito gratificante. Em primeiro lugar, porque foi por isso que vencemos [e], em segundo lugar, porque quando eu estava parado ao lado dos meus colegas, as pessoas diziam: ‘Boa jogada, boa jogada’, e eu respondia: ‘Na minha opinião, jogamos melhor nesta temporada’. Jogamos de razoável a bom – então, estivemos razoáveis a bons, mas não foi o melhor jogo da temporada. Jogamos melhor quando perdemos [e] jogamos melhor quando sofremos gols em jogadas ensaiadas.
Mas, como sempre disse, as coisas voltaram ao normal. Criamos muitas chances em jogadas ensaiadas na primeira parte da temporada e quase todas as jogadas ensaiadas que sofremos resultaram em gol, e hoje você pôde ver exatamente o oposto acontecendo. Acho que uma das primeiras grandes chances deles foi uma jogada ensaiada que teria entrado nos primeiros seis ou sete meses [da temporada], com 100% de certeza. Mas agora fizemos isso e começamos a marcar em jogadas ensaiadas, e então as coisas parecem muito melhores e mais promissoras do que quando não fazemos isso, e isso é muito gratificante para nós, para a equipe e também para nossos torcedores.”
Liverpool se prepara para uma série de jogos decisivos
O Liverpool tem grandes esperanças de vencer o Wolves, último colocado, na terça-feira, mesmo que o Wanderers tenha conquistado sua segunda vitória na liga nesta temporada contra o Aston Villa na noite de sexta-feira. Depois disso, os Reds farão outra viagem a Molineux, desta vez para a quinta rodada da FA Cup, antes de enfrentar o Galatasaray duas vezes nas oitavas de final da Liga dos Campeões, entre uma partida contra o Tottenham Hotspur.
