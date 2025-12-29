+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Winners and losers of the weekend GFX GOAL
Mark Doyle

Florian Wirtz desencanta, Italiano pega fogo e os vencedores e perdedores do final de semana na Europa

Muitas ligas e competições fazem uma pausa durante o período festivo, mas não houve descanso para os jogadores na Inglaterra, Itália e Portugal no fim de semana. Enquanto isso, a disputa da Copa Africana de Nações, no Marrocos, foi retomada após o dia do Natal. Dois primeiros colocados da Premier League, Arsenal e Manchester City conquistaram vitórias difíceis no sábado, mas o Aston Villa segue firme na briga pelo título após um triunfo expressivo sobre o Chelsea em Stamford Bridge.

Na Serie A, porém, apenas seis pontos separam os cinco primeiros colocados — uma diferença que pode diminuir ainda mais caso a Roma vença nesta segunda-feira. Já na Liga Portugal, Porto e Sporting começam a se distanciar do Benfica, que ficou no empate por 2 a 2 em circunstâncias bastante controversas, para a fúria de José Mourinho.

Quanto à sempre emocionante Copa Africana de Nações, Argélia, Nigéria e Egito já garantiram vaga no mata-mata depois de apenas duas rodadas da fase de grupos e, muito provavelmente, serão acompanhadas pelos anfitriões Marrocos, além de Senegal e Costa do Marfim.

Diante desse cenário, quem foram os grandes vencedores e perdedores do fim de semana? A GOAL analisa tudo a seguir.

  • wirtz Getty Images

    VENCEDOR: Florian Wirtz

    Florian Wirtz nunca foi o principal responsável pela queda de rendimento do Liverpool no fim de setembro e já vinha atuando bem há algum tempo. No entanto, como o próprio Arne Slot admitiu em mais de uma ocasião, jogadores de ataque hoje são avaliados pelo número de participações diretas em gols — e Wirtz ainda estava zerado nesse quesito. Independentemente de qualquer justificativa, isso estava longe de ser aceitável para um jogador avaliado em £100 milhões.

    Wirtz, porém, finalmente começou a engrenar. Depois de registrar sua primeira assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, no dia 20 de dezembro, com um passe inteligente para Alexander Isak, o alemão marcou seu primeiro gol pelo Liverpool no triunfo por 2 a 1 sobre o Wolverhampton, no sábado, em uma finalização de ótima execução. Tanto a alegria quanto o alívio ficaram evidentes em sua comemoração.

    “Foi uma sensação muito boa estar em campo com os torcedores ao redor”, disse o versátil meia-atacante à Sky Sports. “Fiquei muito feliz, e ainda estou. Eu tinha confiança de que um dia iria marcar. Queria começar a fazer gols e dar assistências antes, mas foi assim que aconteceu e preciso aceitar. Sempre soube que isso viria, e agora vou tentar manter esse ritmo.”

    Certamente, agora que tirou esse peso das costas, Wirtz tem tudo para marcar muitos outros gols em Anfield.

  • Egypt-vs-South-Africa-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-GAFP

    PERDEDOR: Os críticos de Mohamed Salah

    Mohamed Salah foi inequivocamente inadequado ao tornar públicas suas queixas em relação a Arne Slot e a figuras não identificadas que, supostamente, querem vê-lo fora do clube. Tenha ele razão ou não, o egípcio soou egoísta e petulante ao externar suas frustrações em um momento tão delicado para a equipe.

    No entanto, parte das críticas que se seguiram foi excessiva e surpreendentemente pessoal. Agora, parece que vários comentaristas e jornalistas aguardavam exatamente um episódio como esse para manchar a reputação impecável de Salah, com alguns chegando ao ponto de colocar em xeque seu legado lendário.

    Salah, portanto, merece enorme crédito por ignorar todo o ruído externo e calar os críticos com duas atuações decisivas pelo Egito na campanha da Copa Africana de Nações.

    Primeiro, o artilheiro marcou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo no triunfo por 2 a 1 sobre o Zimbábue, na semana passada. Em seguida, na sexta-feira, converteu o pênalti que ele mesmo sofreu para garantir aos Faraós a classificação às oitavas de final com uma vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul.

    O que tudo isso significa para o futuro de Salah em Anfield ainda é incerto, mas uma coisa é clara: os relatos sobre sua suposta queda foram exagerados. Ele segue sendo um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial.

  • FBL-ITA-SERIEA-ATALANTA-INTERAFP

    VENCEDOR: A briga pelo título italiano

    Os jogos mentais já começaram na briga pelo título da Serie A. Depois da vitória do Napoli sobre a Cremonese na tarde de domingo, Antonio Conte tentou sugerir que a disputa se resume a três clubes — os três mais ricos da Itália: Inter de Milão, Juventus e Milan.

    CEO da Inter, Beppe Marotta porém, discordou dessa leitura. Ele lembrou que, além de o Napoli ser o atual campeão, o clube reforçou consideravelmente o elenco durante a última janela, o que faz dos Partenopei “os principais candidatos a conquistar o scudetto novamente”.

    A verdade é que há argumentos consistentes a favor de cada postulante ao título.

    Líder do campeonato, a Inter desenvolveu um hábito preocupante de tropeçar em jogos grandes sob o comando de Christian Chivu, mas mostrou enorme força mental ao vencer a Atalanta em Bérgamo na noite de domingo, graças a um gol solitário do capitão Lautaro Martínez. Além disso, talvez tenha o melhor time titular da Serie A. O rival Milan conta possivelmente com o jogador mais em forma do campeonato no momento, Christian Pulisic, e não sofre com a sobrecarga da disputa de uma competição continental — um fator que pode ser decisivo na reta final da temporada. Já o Napoli respondeu de forma exemplar ao colapso pós-Bologna sob Conte, vencendo cinco dos últimos seis jogos da Serie A, além de levantar a Supercopa da Itália. Quanto à Juventus, Luciano Spalletti vem, lenta mas seguramente, fazendo seu trabalho em Turim, com os Bianconeri alcançando o quarto lugar após três vitórias consecutivas.

    A Roma também não deve ser descartada. Os Giallorossi ocupam atualmente a quinta posição, mas, se vencerem o Genoa em casa nesta segunda-feira, voltarão ao quarto lugar, apenas três pontos atrás da líder Inter.

    Levando essas coisas em conta, tudo indica que estamos prestes a acompanhar mais uma sensacional disputa pelo título da Serie A em 2026.

  • chelsea-enzo-maresca(C)Getty Images

    PERDEDOR: Enzo Maresca

    Depois de o Chelsea segurar merecidamente o Arsenal em um empate por 1 a 1, no dia 30 de novembro, apesar de atuar por mais da metade do jogo com um jogador a menos, os Blues passaram a ser vistos como candidatos reais ao título da Premier League. Quase exatamente um mês depois, no entanto, o cenário mudou drasticamente: o time agora trava uma dura batalha para terminar entre os quatro primeiros, após vencer apenas uma de suas cinco partidas em dezembro até aqui.

    A derrota por 2 a 1 em casa para o Aston Villa, no sábado, fez o Chelsea cair para a quinta posição na tabela, a uma constrangedora distância de 13 pontos em relação ao líder Arsenal, o que recoloca Enzo Maresca sob enorme pressão.

    O italiano já havia reclamado da falta de respaldo interno após a vitória sobre o Everton, no dia 13 de dezembro, e agora realmente parece que o clube se aproxima do capítulo final da passagem de Maresca, sobretudo com os rumores de uma relação tensa com a estrela Cole Palmer aparentemente confirmados pela reação furiosa do atacante ao ser substituído contra o Villa.

    O Chelsea deve voltar a vencer diante do Bournemouth, mas vale destacar que nenhum time perdeu mais pontos em casa depois de abrir vantagem no placar do que os Blues, com 11 no total. Um novo tropeço na noite de terça-feira pode tornar a posição de Maresca insustentável — apenas seis meses após conduzir os londrinos ao título do Mundial de Clubes.

  • SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport

    VENCEDOR: Rasmus Hojlund

    Depois de ter um papel fundamental na conquista da Supercopa da Itália pelo Napoli, Rasmus Hojlund publicou uma foto com o troféu no Instagram acompanhada da frase: “Como é uma grande decisão.” É impossível discordar.

    Deixar o Manchester United para se juntar ao Napoli mostrou-se a melhor escolha da carreira de Hojlund, que deu sequência aos seus feitos em Riad na semana passada marcando dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Cremonese, no domingo. Com seu segundo doblete em três jogos da Serie A, o atacante já soma seis gols pelo Napoli no campeonato nesta temporada — mais do que marcou em toda a campanha 2024/25 pelo United, quando balançou as redes quatro vezes.

    Como destacamos há alguns meses, sempre houve uma grande chance de Antonio Conte revitalizar Hojlund, assim como fez anteriormente com Romelu Lukaku. O que realmente anima é o fato de o técnico dos Partenopei acreditar que ainda há muito mais por vir do atacante de 22 anos.

    “Hojlund pode evoluir muito”, disse Conte à DAZN Italia. “Desde que chegou, ele já deu passos importantes para se tornar um jogador dominante nessa posição, porque está começando a entender melhor os espaços certos a ocupar, como proteger a bola, quando se aproximar dela ou quando recuar."

    “Ele está muito bem integrado ao time. No meu estilo de futebol, os atacantes têm um papel muito importante e especial na abordagem geral, e ele tem uma margem enorme para continuar evoluindo.”

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLEAFP

    PERDEDOR: Newcastle fora de casa

    Eddie Howe foi categórico ao afirmar que o Newcastle jogou bem na derrota por 1 a 0 para o Manchester United, na noite de sexta-feira, em Old Trafford. “Achei que a atuação foi boa”, disse o técnico dos Magpies ao programa Match of the Day. “Não estou aqui dizendo: ‘ficamos muito aquém’. Se tivéssemos vencido, todos estariam dizendo que foi uma grande atuação.”

    O problema, porém, é que o Newcastle nunca pareceu realmente perto de furar a defesa do United. Apesar de ter 67% de posse de bola em Old Trafford, a equipe visitante criou apenas uma chance clara de gol.

    Howe reclamou da natureza truncada da partida e do pouco tempo em que a bola esteve em jogo — uma observação profundamente irônica, considerando que, possivelmente, nenhum outro time da Premier League seja tão responsável por quebrar o ritmo das partidas quanto o próprio Newcastle.

    Mais importante do que qualquer outro aspecto, a frustração causada pelo Newcastle a seus torcedores fora de casa está longe de ser um caso isolado. Os Magpies venceram apenas uma das últimas 12 partidas como visitantes, e o único clube que disputa todas as edições da Premier League com um retrospecto pior nesse período é o Wolverhampton.

    Se Howe não conseguir interromper essa sequência negativa em Turf Moor, na terça-feira, o Newcastle, atualmente na 14ª colocação, pode dar adeus a qualquer esperança de classificação para a Champions League na próxima temporada.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEEDSAFP

    VENCEDOR: Dominic Calvert-Lewin

    Existe sequência de gols mais surpreendente no futebol do que Dominic Calvert-Lewin balançar as redes em seis jogos consecutivos da Premier League pelo Leeds United? Nem mesmo Harry Kane conseguiu tal façanha durante sua trajetória na elite do futebol inglês.

    É verdade que Calvert-Lewin sempre teve as características de um excelente centroavante, mas, quando deixou o Everton em junho, tudo indicava que seus melhores dias já haviam ficado para trás.

    Ele não defendia a seleção inglesa havia quatro anos e marcou apenas três gols em sua última temporada em Merseyside.

    No entanto, Calvert-Lewin entrou em grande fase no último mês, anotando sete gols em seis partidas, ajudando o Leeds a se afastar sete pontos da zona de rebaixamento. Questionado no Match of the Day após o empate por 1 a 1 com o Sunderland, no domingo, se agora mira um retorno à seleção, ele foi direto: “Claro, claro!"

    “Estou me sentindo bem, forte, e curtindo jogar com os rapazes. Passei por muitos altos e baixos. Foi um teste de caráter, mas persisti, segui em frente e continuei me esforçando. Acreditei em mim mesmo e aqui estou agora.”

  • PERDEDOR: José Mourinho

    O Benfica, terceiro colocado, precisava desesperadamente vencer o Braga na noite de domingo para seguir vivo na disputa pelo título português e a equipe de José Mourinho parecia prestes a garantir o triunfo tão necessário quando Samuel Dahl balançou as redes após um cruzamento rasteiro de Richard Ríos, fazendo 3 a 2 para os visitantes, a apenas 16 minutos do fim.

    No entanto, Ríos foi punido de forma extremamente severa por uma suposta carga de ombro sobre o defensor do Braga, Vítor Carvalho. Como consequência, o gol de Dahl foi anulado e a partida terminou empatada — embora não na visão de Mourinho.

    “Vencemos por 3 a 2!”, declarou ele aos jornalistas na coletiva pós-jogo. “Acho que foi uma grande vitória para nós. Fizemos um grande primeiro tempo, no qual sofremos dois gols por erros nossos. No segundo tempo fomos muito fortes, dominamos completamente a partida e marcamos três gols legais…”

    “Você sabe que estou sendo irônico quando digo que vencemos por 3 a 2. Caso contrário, eu seria severamente punido. Mas o erro que decidiu o jogo foi visto pelo senhor que estava na sala do VAR."

    “E assim acontecem essas coisas estranhas, em que há clubes que ganham muitos jogos graças a erros e outros que perdem muitos pontos por causa deles. Ainda há um longo caminho pela frente, e quero sair daqui com a alegria e a convicção de que viramos o jogo — mesmo que me chamem de louco.”

  • VENCEDOR: Aston Villa

    O Aston Villa aparentemente está em uma missão para desacreditar a métrica de xG (gols esperados, em português), e a vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, na noite de sábado, foi mais um exemplo disso. A equipe de Unai Emery não parecia, nem de longe, candidata ao título durante uma atuação fraca no primeiro tempo em Stamford Bridge, período em que não conseguiu criar uma única chance clara.

    No entanto, após mais um toque de genialidade do técnico espanhol, o Villa dominou completamente o segundo tempo e, graças a dois gols do substituto Ollie Watkins, garantiu uma vitória plenamente merecida — ainda que as estatísticas de xG apontem o contrário.

    Emery segue insistindo que sua equipe “não está realmente” na briga pelo título, mas a realidade é que o Villa é o time mais em forma da Premier League. São oito vitórias consecutivas no campeonato — e um recorde do clube de 11 triunfos seguidos considerando todas as competições. Além disso, se o ex-treinador do Arsenal conseguir orquestrar mais uma vitória na casa de seu antigo clube na noite da próxima terça-feira, o Villa igualará os Gunners em pontos.

    É claro que os números indicam que essa sequência impressionante, aparentemente contrária à lógica, pode chegar ao fim no Emirates. Ainda assim, Emery e seus jogadores parecem estar se divertindo em desafiar e zombar da métrica de xG neste momento.

  • Parma Calcio 1913 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: A luta da Fiorentina pela sobrevivência

    Uma vitória empolgante por 5 a 1 sobre a Udinese, que atuou com um jogador a menos, no dia 21 de dezembro, deu à Fiorentina um fio de esperança na luta contra o rebaixamento na Itália. No entanto, a Viola voltou a parecer condenada à queda após a derrota por 1 a 0 para o também ameaçado Parma, no sábado.

    Por outro lado, a Fiorentina, atual lanterna, ainda está a apenas cinco pontos da zona de segurança no momento em que este texto foi escrito — com o Genoa, 17º colocado, entrando em campo nesta segunda-feira.

    O grande problema, porém, é que o Estádio Artemio Franchi segue mergulhado em incertezas. Fabio Paratici está prestes a substituir o impopular Daniele Pradè como diretor esportivo na próxima semana, mas há especulações de que um de seus primeiros atos possa ser a demissão de Paolo Vanoli, que assumiu o comando no lugar de Stefano Pioli em novembro e conquistou apenas cinco pontos desde então.

    Há até rumores de que Pradè possa tentar convencer Pioli a retornar a Florença, já que o ex-treinador do Milan ainda tem contrato com o clube. Para piorar, o atacante Moise Kean, grande nome do elenco e em péssima fase nesta temporada, vem sendo ligado a uma possível saída já na janela de janeiro.

    Toda a situação é um verdadeiro caos, e a torcida está furiosa. Assim, a menos que Paratici tenha um plano mestre, um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano pode estar disputando a Serie B na próxima temporada.

