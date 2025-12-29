Florian Wirtz desencanta, Italiano pega fogo e os vencedores e perdedores do final de semana na Europa

Os jogos mentais já começaram na briga pelo título da Serie A. Depois da vitória do Napoli sobre a Cremonese na tarde de domingo, Antonio Conte tentou sugerir que a disputa se resume a três clubes — os três mais ricos da Itália: Inter de Milão, Juventus e Milan.

CEO da Inter, Beppe Marotta porém, discordou dessa leitura. Ele lembrou que, além de o Napoli ser o atual campeão, o clube reforçou consideravelmente o elenco durante a última janela, o que faz dos Partenopei “os principais candidatos a conquistar o scudetto novamente”.

A verdade é que há argumentos consistentes a favor de cada postulante ao título.

Líder do campeonato, a Inter desenvolveu um hábito preocupante de tropeçar em jogos grandes sob o comando de Christian Chivu, mas mostrou enorme força mental ao vencer a Atalanta em Bérgamo na noite de domingo, graças a um gol solitário do capitão Lautaro Martínez. Além disso, talvez tenha o melhor time titular da Serie A. O rival Milan conta possivelmente com o jogador mais em forma do campeonato no momento, Christian Pulisic, e não sofre com a sobrecarga da disputa de uma competição continental — um fator que pode ser decisivo na reta final da temporada. Já o Napoli respondeu de forma exemplar ao colapso pós-Bologna sob Conte, vencendo cinco dos últimos seis jogos da Serie A, além de levantar a Supercopa da Itália. Quanto à Juventus, Luciano Spalletti vem, lenta mas seguramente, fazendo seu trabalho em Turim, com os Bianconeri alcançando o quarto lugar após três vitórias consecutivas.

A Roma também não deve ser descartada. Os Giallorossi ocupam atualmente a quinta posição, mas, se vencerem o Genoa em casa nesta segunda-feira, voltarão ao quarto lugar, apenas três pontos atrás da líder Inter.

Levando essas coisas em conta, tudo indica que estamos prestes a acompanhar mais uma sensacional disputa pelo título da Serie A em 2026.