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Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

Traduzido por

Flick aguarda a chegada de Rodri para resolver o dilema do Barcelona

La Liga
Rodri
H. Flick
Barcelona
Espanha

A lista do Barcelona passou por uma transformação evidente nos últimos anos, especialmente com a presença crescente de jovens jogadores no time principal.

Com as saídas de Ronald Araújo e Robert Lewandowski neste verão, o vestiário do Barcelona perdeu a presença de figuras veteranas e de jogadores com grande peso e influência dentro do grupo.

Sem a dupla, o técnico Hansi Flick passou a sentir falta, em certa medida, de personalidades capazes de assumir a responsabilidade de liderança e impor respeito dentro do vestiário.

Nesse contexto, o jornal Sport noticiou que o treinador alemão pediu ao clube a contratação de jogadores que tenham a experiência e a liderança necessárias para suprir esse aspecto.

Esse foi um dos principais motivos que levaram Flick a dar seu aval para a negociação de Rodri.

Flick valoriza o que o craque Rodri pode oferecer do ponto de vista técnico e qualitativo, mas o mais importante para ele é a experiência e a liderança.

Com um vestiário predominantemente formado por jovens jogadores, Flick entende que o time precisa de um jogador capaz de fazer a diferença nos momentos mais difíceis e importantes, especialmente na Liga dos Campeões e durante a fase decisiva da temporada.

  • RaphinhaGetty Images

    Trio de capitães do time

    Rodri pode fazer a diferença nesse aspecto e preencher parcialmente aquele vazio que preocupa Flick.

    É preciso destacar que o goleiro Szczesny é o único jogador do atual elenco do time com mais de 30 anos. 

    Apesar de Szczesny ter um espírito positivo e ajudar os jogadores mais jovens, ele não possui a personalidade de líder capaz de impor respeito dentro do vestiário, como faziam Araújo e Lewandowski.

    O único outro jogador que pode se juntar à lista dos que passaram dos 30 anos é João Cancelo, caso seu retorno ao Barcelona se concretize.

    Com a saída de Ronald Araújo e Ter Stegen, além da lesão de longa duração sofrida por Frenkie de Jong, a braçadeira de capitão do Barcelona passará por mudanças.

    Espera-se que Raphinha se torne o primeiro capitão e Pedri o segundo capitão, enquanto Gavi e Eric García podem se juntar a eles na lista de capitães do time.

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