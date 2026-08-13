Flick aguarda a chegada de Rodri para resolver o dilema do Barcelona

A lista do Barcelona passou por uma transformação evidente nos últimos anos, especialmente com a presença crescente de jovens jogadores no time principal.

Com as saídas de Ronald Araújo e Robert Lewandowski neste verão, o vestiário do Barcelona perdeu a presença de figuras veteranas e de jogadores com grande peso e influência dentro do grupo.

Sem a dupla, o técnico Hansi Flick passou a sentir falta, em certa medida, de personalidades capazes de assumir a responsabilidade de liderança e impor respeito dentro do vestiário.

Nesse contexto, o jornal Sport noticiou que o treinador alemão pediu ao clube a contratação de jogadores que tenham a experiência e a liderança necessárias para suprir esse aspecto.

Esse foi um dos principais motivos que levaram Flick a dar seu aval para a negociação de Rodri.

Flick valoriza o que o craque Rodri pode oferecer do ponto de vista técnico e qualitativo, mas o mais importante para ele é a experiência e a liderança.

Com um vestiário predominantemente formado por jovens jogadores, Flick entende que o time precisa de um jogador capaz de fazer a diferença nos momentos mais difíceis e importantes, especialmente na Liga dos Campeões e durante a fase decisiva da temporada.