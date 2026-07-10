Flamengo segura investimentos, e Bap revela plano para reforços após a Copa

O Flamengo promete movimentar a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, mas sem abrir mão do equilíbrio financeiro. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deixou claro que o clube não pretende entrar em disputas inflacionadas por jogadores e que a estratégia da diretoria é aguardar o encerramento da Copa do Mundo, cuja final está marcada para 19 de julho, antes de intensificar as investidas no mercado.

Em entrevista ao canal Venê Casagrande, o mandatário rubro-negro afirmou que a ansiedade da torcida não mudará o planejamento do clube. Segundo ele, o elenco atual oferece segurança para que o Flamengo espere o momento mais favorável para negociar.

"A janela está fechada, como é que o Flamengo poderia ter contratado? Pode contratar um jogador de 40 anos que está no mercado sem contrato. Mas tirando esse, que não é o que a gente está querendo, a janela só abre dia 22 de julho. As pessoas estão em um nível de ansiedade como se o elenco da gente fosse uma m..., como se precisássemos desesperadamente de reforços e como se os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo, nós não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço para trazer qualquer um. Não somos burros".