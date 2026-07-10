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Gabriel Marin

Flamengo segura investimentos, e Bap revela plano para reforços após a Copa

Flamengo

Presidente rubro-negro descarta contratações por impulso, explica cautela após investimento histórico em Lucas Paquetá e aposta em oportunidades de mercado ao fim do Mundial

O Flamengo promete movimentar a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, mas sem abrir mão do equilíbrio financeiro. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deixou claro que o clube não pretende entrar em disputas inflacionadas por jogadores e que a estratégia da diretoria é aguardar o encerramento da Copa do Mundo, cuja final está marcada para 19 de julho, antes de intensificar as investidas no mercado.

Em entrevista ao canal Venê Casagrande, o mandatário rubro-negro afirmou que a ansiedade da torcida não mudará o planejamento do clube. Segundo ele, o elenco atual oferece segurança para que o Flamengo espere o momento mais favorável para negociar.

"A janela está fechada, como é que o Flamengo poderia ter contratado? Pode contratar um jogador de 40 anos que está no mercado sem contrato. Mas tirando esse, que não é o que a gente está querendo, a janela só abre dia 22 de julho. As pessoas estão em um nível de ansiedade como se o elenco da gente fosse uma m..., como se precisássemos desesperadamente de reforços e como se os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo, nós não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço para trazer qualquer um. Não somos burros".

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    Flamengo aposta em queda dos preços após o Mundial

    Um dos principais motivos para a cautela rubro-negra é a expectativa de que o mercado passe por uma mudança logo após o fim da Copa do Mundo. Na avaliação de Bap, muitos atletas que disputam o torneio aguardam uma valorização antes de definirem seus futuros, cenário que, neste momento, eleva os valores pedidos pelos clubes e pelos próprios jogadores.

    Conhecido por recorrer a analogias para explicar suas ideias, o presidente comparou a situação ao processo de compra de uma roupa que ainda está sendo usada.

    "O que vai acontecer é que todos os jogadores que estão na Copa querem pagar para ver. Querem esperar sair da Copa para verificar se estão mais valorizados. Então isso faz com que os preços aumentem num primeiro momento. E segundo, muitas vezes a calça que você quer ainda está vestida em alguém".

    A expectativa da diretoria é que, encerrada a competição, o mercado apresente mais oportunidades e negociações em valores considerados mais acessíveis.

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    Interesse em Danilo existe, mas Flamengo prioriza outras posições

    Durante a entrevista, Bap também comentou sobre Danilo, meia do Botafogo que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira e desperta interesse de outros clubes, como o Palmeiras. O dirigente elogiou o jogador, mas indicou que ele não representa a principal necessidade do elenco comandado por Leonardo Jardim.

    Mantendo o tom descontraído, o presidente voltou a recorrer à metáfora das roupas para explicar a situação.

    "O Danilo do Botafogo eu diria que é um belo jogador, é uma bela calça. Não sei se necessariamente o modelo que a gente mais precisa agora. Diria que tem outras peças do vestuário que seriam prioritárias em relação a essa. Para a gente aqui não tem nada mais barato ainda, não. Mas vamos esperar as liquidações, o saldão aí de fim da Copa. Quem sabe pinta alguma coisa?"

    A declaração reforça que o Flamengo seguirá atento ao mercado, mas priorizando posições consideradas mais carentes antes de investir em atletas de outras funções.

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    Investimento em Paquetá exige maior controle financeiro

    O principal motivo para a postura conservadora nesta janela está diretamente ligado ao investimento realizado para contratar Lucas Paquetá. O meia se tornou a aquisição mais cara da história do Flamengo, com um desembolso de aproximadamente R$ 315 milhões à vista junto ao West Ham.

    Segundo Bap, a operação exigiu um esforço financeiro inédito e naturalmente impacta o planejamento para os próximos meses.

    "Nós tivemos que desembolsar mais de 25 milhões de euros à vista nessa primeira janela. O Flamengo nunca desembolsou um montante maior do que 7 ou 8 milhões de euros em nenhuma parcela de contratação de ninguém. Então o Paquetá, evidentemente, foi um esforço adicional que a gente fez e que vai levar um tempo".

    Apesar da cautela, o dirigente fez questão de afastar qualquer interpretação de que o clube enfrente dificuldades financeiras.

    "Significa dizer que nós temos um problema econômico? Não, mas do ponto de vista de caixa temos que ser mais cuidadosos. Nós não vamos fazer nenhuma loucura por causa de Copa do Mundo. Não vamos pagar o que a gente não pode pagar. A gente tradicionalmente fazia a segunda janela mais forte que a primeira, e neste ano nós fizemos uma primeira janela mais forte para ter um jogador como o Paquetá mais cedo. Mas isso acaba tendo consequências".

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    Venda de Emerson Royal depende de reposição

    Além das possíveis chegadas, o Flamengo também monitora o mercado em relação às saídas. O lateral-direito Emerson Royal despertou interesse do Aston Villa, da Inglaterra, e o clube já recebeu uma sondagem oficial pelo jogador.

    Bap admitiu a consulta, mas deixou claro que qualquer negociação dependerá da possibilidade de contratar um substituto com nível semelhante.

    "A gente recebeu uma sondagem, mas o que acontece é o seguinte: onde que está o lateral para repor o Royal? Muito bem, eu pego 9 milhões de euros. Qual é o lateral que eu compro no Brasil hoje? A gente tem uma expectativa enorme em relação ao Daniel Sales, é um jogador que tem tido alguns desafios de contusões".

    A fala evidencia que o Flamengo pretende agir com cautela tanto nas chegadas quanto nas saídas. A diretoria entende que manter a competitividade do elenco é prioridade e, por isso, só deve concretizar negociações caso existam alternativas viáveis no mercado para preservar o nível técnico da equipe.

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