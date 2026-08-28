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Wallace Yan Gonzalo Plata FlamengoGetty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Flamengo prepara mudanças no elenco e encaminha saídas de Wallace Yan e Gonzalo Plata

Mercado da bola
Flamengo
G. Plata
W. Yan
L. Jardim
Copa Libertadores
Brasileirão

Rubro-Negro encaminhou as vendas dos dois atacantes e pode superar R$ 100 milhões em receitas; clube ainda avalia novas movimentações no elenco

O Flamengo prepara mudanças no elenco nesta reta final da janela de transferências. Segundo o ge, o clube encaminhou as saídas de Gonzalo Plata e Wallace Yan nas últimas horas e pode colocar mais de R$ 100 milhões nos cofres com as duas negociações, além de aliviar a folha salarial.

Plata, inclusive, já se despediu dos companheiros na manhã desta sexta-feira (22), no Ninho do Urubu. O atacante participou de sua última atividade pelo Flamengo e deve viajar para a Rússia neste sábado (23), onde será jogador do Dínamo de Moscou.

A negociação foi fechada por 12 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões), com pagamento à vista. Plata deve viajar acompanhado de Matheus Martins, do Botafogo, que também foi negociado com o clube russo. Com isso, os dois não estarão disponíveis para o clássico entre Flamengo e Botafogo, neste domingo, no Maracanã.

Além da saída de Plata, o Flamengo encaminhou a venda de Wallace Yan ao Red Bull Bragantino. O negócio deve girar em torno de R$ 36 milhões, com o clube paulista adquirindo 70% dos direitos econômicos do atacante.

As duas transferências representam uma injeção superior a R$ 100 milhões nos cofres rubro-negros e podem abrir espaço para novas movimentações até o fechamento da janela.

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  • Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Saída de Plata para a Rússia

    A saída de Gonzalo Plata acontece apesar de o Flamengo não ter inicialmente a intenção de negociar o equatoriano. O atacante era considerado importante pelo técnico Leonardo Jardim, mas o estafe do jogador buscava uma valorização após a Copa do Mundo ou uma transferência.

    Plata recebeu sondagens de clubes do México, mas tinha preferência por permanecer na Europa. O Dínamo de Moscou apareceu como destino e avançou nas conversas com o Flamengo até chegar aos valores pretendidos pelo clube.

    A intenção inicial do Rubro-Negro era contar com o jogador no clássico contra o Botafogo. O estafe, porém, trabalhou para que a transferência fosse concluída rapidamente.

    Contratado no segundo semestre de 2024 por US$ 9,1 milhões (cerca de R$ 51,9 milhões na época), Plata deixa o Flamengo após duas temporadas. Com a camisa rubro-negra, disputou cerca de 100 partidas, marcou nove gols e deu 13 assistências.

    O equatoriano conquistou seis títulos pelo clube: Copa do Brasil de 2024, Libertadores de 2025, Campeonato Brasileiro de 2025, Supercopa de 2025 e os Campeonatos Cariocas de 2025 e 2026.

    A Rússia será o sexto país da carreira de Plata. Antes do Dínamo de Moscou, o atacante passou por Independiente del Valle, Sporting, Valladolid, Al-Sadd e Flamengo.

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  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP

    Negociação por Wallace Yan acertada

    O Flamengo também tem praticamente acertada a venda de Wallace Yan ao Red Bull Bragantino. Esta foi a segunda tentativa do clube paulista de contratar o atacante nesta temporada.

    Em janeiro, Flamengo e Bragantino chegaram a encaminhar uma transferência avaliada em cerca de 10 milhões de euros. A negociação, porém, não avançou por divergências na forma de pagamento, e Wallace Yan chegou a se despedir do elenco.

    Desta vez, as conversas evoluíram. O Bragantino deve adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador por aproximadamente R$ 36 milhões.

    Revelado pelo Flamengo, Wallace Yan ganhou espaço no elenco principal nos últimos anos e disputou 53 partidas, com nove gols marcados. O atacante também participou de nove conquistas pelo clube.

    A negociação representa mais uma mudança no setor ofensivo do Flamengo, que já havia utilizado Wallace Yan como opção ao longo da temporada.

  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CRUZEIROAFP

    Correndo contra o tempo

    Apesar das duas saídas encaminhadas, o Flamengo ainda tem pouco tempo para decidir se fará novas movimentações no mercado.

    O clube precisa definir eventuais reforços para as quartas de final da Libertadores, já que o prazo de inscrição para a próxima fase termina na sexta-feira da próxima semana. A janela de transferências brasileira, por outro lado, permanece aberta até 11 de setembro.

    O Flamengo chegou a avançar por alguns nomes no início da janela. O meia Almada, por exemplo, esteve no radar, mas optou por defender o River Plate, enquanto Luiz Henrique permaneceu no Zenit, da Rússia.

    Depois de não conseguir essas contratações, o clube decidiu apostar no elenco atual para o confronto com o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores. A estratégia funcionou: o Rubro-Negro eliminou a equipe mineira por 3 a 2 no placar agregado e garantiu vaga nas quartas de final.

    Agora, porém, as saídas de Plata e Wallace Yan podem provocar novas avaliações internas.

    O Flamengo ainda pode negociar outros jogadores. Everton Cebolinha, por exemplo, tem contrato somente até dezembro e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O clube e o jogador discutem a possibilidade de uma saída antecipada.

    Caso o Rubro-Negro faça uma contratação apenas na reta final da janela, o reforço não poderá ser inscrito para as quartas de final da Libertadores. Nesse cenário, a inclusão na competição só seria possível a partir de uma eventual semifinal, cujo prazo de alterações na lista termina em 9 de outubro.

    Assim, enquanto encaminha duas vendas que podem render mais de R$ 100 milhões, o Flamengo precisa decidir se utilizará parte desse espaço financeiro para reforçar o elenco ou se seguirá apostando no grupo comandado por Leonardo Jardim até o fim da temporada.

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