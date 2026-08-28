Flamengo prepara mudanças no elenco e encaminha saídas de Wallace Yan e Gonzalo Plata

O Flamengo prepara mudanças no elenco nesta reta final da janela de transferências. Segundo o ge, o clube encaminhou as saídas de Gonzalo Plata e Wallace Yan nas últimas horas e pode colocar mais de R$ 100 milhões nos cofres com as duas negociações, além de aliviar a folha salarial.
Plata, inclusive, já se despediu dos companheiros na manhã desta sexta-feira (22), no Ninho do Urubu. O atacante participou de sua última atividade pelo Flamengo e deve viajar para a Rússia neste sábado (23), onde será jogador do Dínamo de Moscou.
A negociação foi fechada por 12 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões), com pagamento à vista. Plata deve viajar acompanhado de Matheus Martins, do Botafogo, que também foi negociado com o clube russo. Com isso, os dois não estarão disponíveis para o clássico entre Flamengo e Botafogo, neste domingo, no Maracanã.
Além da saída de Plata, o Flamengo encaminhou a venda de Wallace Yan ao Red Bull Bragantino. O negócio deve girar em torno de R$ 36 milhões, com o clube paulista adquirindo 70% dos direitos econômicos do atacante.
As duas transferências representam uma injeção superior a R$ 100 milhões nos cofres rubro-negros e podem abrir espaço para novas movimentações até o fechamento da janela.