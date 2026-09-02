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imago-sport-1074824065.jpgRebeca Schumacker
Pedro Augusto Dias

Flamengo perde receita com venda cancelada de Plata e terá impacto no caixa após negócio frustrado

Flamengo
Brasileirão
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G. Plata

Rubro-Negro contava com pagamento à vista de R$ 60 milhões pelo equatoriano, mas negociação com o Dínamo Moscou não avançou após reprovação nos exames médicos

A transferência de Gonzalo Plata para o Dínamo Moscou foi cancelada, e o atacante terá de retornar ao elenco do Flamengo. O negócio que renderia R$ 60 milhões aos cofres rubro-negros também deixa um efeito imediato sobre o planejamento financeiro do clube, que esperava utilizar o valor recebido à vista para auxiliar no custeio das despesas do segundo semestre.

A negociação frustrada acontece em um momento no qual o Flamengo já encerrou o primeiro semestre com déficit de R$ 33 milhões. Embora a diretoria considere a situação financeira do clube confortável e não veja os R$ 60 milhões como indispensáveis para a operação, a ausência dessa receita reduz a margem de manobra no caixa e torna mais difícil cumprir a previsão de arrecadação com transferências estabelecida para 2026.

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  • Meta de vendas fica mais distante

    O orçamento rubro-negro previa aproximadamente R$ 250 milhões em receitas provenientes da negociação de jogadores ao longo da temporada. Com o acordo por Plata fora da conta, o Flamengo acumula cerca de R$ 114,4 milhões em vendas em 2026.

    A quantia que seria obtida pelo equatoriano representaria, isoladamente, mais da metade do valor já arrecadado pelo clube no ano. Além disso, os R$ 60 milhões fariam de Plata a principal venda do Flamengo na temporada, superando os negócios realizados até o momento.

    As maiores receitas vieram das transferências de Ryan Roberto para o Shakhtar Donetsk, por R$ 56 milhões, e Wallace Yan para o Bragantino, por R$ 36,2 milhões. Victor Hugo, Iago e Da Mata completam a relação, com R$ 13,4 milhões, R$ 7,3 milhões e R$ 1,5 milhão, respectivamente.

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  • Contratações seguem mantidas

    Apesar da perda da receita prevista, o Flamengo não pretende alterar o planejamento da janela. As chegadas de Anthony Valencia e Joaquín Freitas estão mantidas, com investimento conjunto de aproximadamente R$ 76 milhões.

    Um fator que reduz a pressão imediata sobre o caixa é a forma de pagamento das duas contratações. Os valores serão desembolsados de maneira parcelada durante os próximos três anos, e não de uma só vez.

    O planejamento financeiro do clube já contemplava, antes mesmo da negociação de Plata, um limite de investimentos entre 20 milhões e 25 milhões de euros nesta janela, equivalente a cerca de R$ 147 milhões. Por isso, a diretoria entende que não há necessidade de desfazer operações já concluídas em razão do negócio frustrado com o Dínamo.

  • Flamengo avalia próximos passos

    Com o fim da negociação, Plata será reintegrado ao elenco. A possibilidade de encontrar imediatamente outro comprador é considerada pequena, principalmente porque as principais janelas europeias foram encerradas nesta terça-feira (2).

    Ainda existem mercados abertos na Holanda, Turquia, Rússia, Portugal e Grécia, mas o Flamengo entende que a exposição do problema médico pode reduzir o valor de uma eventual negociação. Por isso, dificilmente o clube conseguirá reproduzir as condições financeiras que havia alcançado com o Dínamo Moscou.

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