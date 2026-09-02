Flamengo perde receita com venda cancelada de Plata e terá impacto no caixa após negócio frustrado

A transferência de Gonzalo Plata para o Dínamo Moscou foi cancelada, e o atacante terá de retornar ao elenco do Flamengo. O negócio que renderia R$ 60 milhões aos cofres rubro-negros também deixa um efeito imediato sobre o planejamento financeiro do clube, que esperava utilizar o valor recebido à vista para auxiliar no custeio das despesas do segundo semestre.

A negociação frustrada acontece em um momento no qual o Flamengo já encerrou o primeiro semestre com déficit de R$ 33 milhões. Embora a diretoria considere a situação financeira do clube confortável e não veja os R$ 60 milhões como indispensáveis para a operação, a ausência dessa receita reduz a margem de manobra no caixa e torna mais difícil cumprir a previsão de arrecadação com transferências estabelecida para 2026.