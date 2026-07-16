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Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Flamengo mantém estratégia por Almada e aguarda fim da Copa para avançar

Mercado da bola
Flamengo
T. Almada
L. Jardim
Atlético de Madrid

Meia argentino do Atlético de Madrid é o principal alvo rubro-negro, mas só decidirá o futuro após a final da Copa

O Flamengo tem alvos definidos para a janela de transferências, que abre oficialmente na próxima semana, e adota paciência como estratégia, negociando com três nomes aprovados pela diretoria de futebol e pelo técnico Leonardo Jardim, e o principal deles é Thiago Almada.

O meia argentino do Atlético de Madrid é a prioridade para o meio-campo nesta janela. Entre o Flamengo e o estafe do jogador, praticamente tudo está alinhado. O que falta é a palavra final do próprio atleta - e essa decisão só virá após o fim da Copa do Mundo. A Argentina disputa a final contra a Espanha no próximo domingo, e Almada aguarda o encerramento do torneio para bater o martelo sobre o futuro. Por ora, é o principal entrave que separa o Rubro-Negro do acerto.

O Flamengo, ciente disso, não demonstra pressa. A aposta do clube é que o cenário caminhe a seu favor.

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  • Atletico de Madrid v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Preferência pela Europa

    Almada perdeu espaço no Atlético de Madrid, e o clube espanhol não descarta uma negociação caso ela seja vantajosa. O jogador, porém, tem preferência em permanecer na Europa e aposta numa valorização com a campanha pela Argentina no Mundial. O problema é que, até o momento, não há nenhuma proposta atrativa do mercado europeu. O River Plate apresentou uma oferta de 20 milhões de euros, considerando metas e bônus, mas a ausência de interesse concreto da Europa abriu uma janela para o retorno ao futebol brasileiro.

    O Flamengo entra nessa disputa com dois trunfos: o relacionamento com os espanhóis, com quem negociou recentemente por Samuel Lino, e uma proposta com menos parcelas e forma de pagamento mais atraente. A diretoria também acredita que a valorização esperada por Almada após a Copa não se concretizará da maneira que o meia espera - o que aumentaria as chances de ele aceitar retornar ao Rio de Janeiro, onde foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024.

    O presidente Luiz Eduardo Baptista já deixou claro que o clube não vai fazer loucuras nesta janela. O limite orçamentário existe, e será respeitado.

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  • Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Substituto de Arrascaeta?

    A busca por um meia articulador tem motivação clara: a situação física de Arrascaeta. Aos 32 anos, o uruguaio já vinha de temporadas com controle de carga e, em 2026, acumulou duas lesões - fratura na clavícula direita antes da Copa e problema na panturrilha direita durante o Mundial, que o impediu de jogar pelo Uruguai, eliminado na primeira fase. São três meses sem atuar.

    "A maior carência neste momento é para os corredores, para a meia ofensiva, que é onde temos o nosso jogador, que é fantástico, mas já não joga há três meses. Já sabemos que muitas vezes ele não é capaz de jogar os 90 minutos, por isso acho importante ter um jogador de qualidade também para, com o Arrasca, termos ali soluções e, muitas vezes, jogar juntos", disse Leonardo Jardim.

  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Reforços à vista

    Os outros dois nomes, guardados a sete chaves, também estão em situação relativamente avançada. Eles foram aprovados por Boto e Jardim, restando agora a palavra de Bap para que as conversas se desenrolem de maneira mais definitiva. O presidente precisa dar o aval não só pela parte esportiva, mas principalmente na financeira.

    Os perfis buscados nesses dois casos são jogadores não tão badalados e, sim, mais jovens e que têm um bom histórico físico para aguentar a alta demanda de partidas na temporada. O clube quer focar nesses três atletas para tentar manter o plano A em todas as posições, evitando vazar os nomes para não chamar a atenção do mercado e inflacionar as transferências.

    Diversos nomes surgiram no radar do Flamengo nas últimas semanas, todos passando pelo trio que toma decisões: Bap, Boto e Jardim. Em alguns casos, uma das partes não aprovou, o que fez o clube mudar os alvos. O treinador pediu prioridade nas contratações de um meio-campo ofensivo e um ponta.

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