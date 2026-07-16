Flamengo mantém estratégia por Almada e aguarda fim da Copa para avançar

O Flamengo tem alvos definidos para a janela de transferências, que abre oficialmente na próxima semana, e adota paciência como estratégia, negociando com três nomes aprovados pela diretoria de futebol e pelo técnico Leonardo Jardim, e o principal deles é Thiago Almada.

O meia argentino do Atlético de Madrid é a prioridade para o meio-campo nesta janela. Entre o Flamengo e o estafe do jogador, praticamente tudo está alinhado. O que falta é a palavra final do próprio atleta - e essa decisão só virá após o fim da Copa do Mundo. A Argentina disputa a final contra a Espanha no próximo domingo, e Almada aguarda o encerramento do torneio para bater o martelo sobre o futuro. Por ora, é o principal entrave que separa o Rubro-Negro do acerto.

O Flamengo, ciente disso, não demonstra pressa. A aposta do clube é que o cenário caminhe a seu favor.