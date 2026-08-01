Flamengo estabelece prazo por Almada e aguarda decisão do meia

O Flamengo entrou na reta final da negociação por Thiago Almada e já definiu um prazo para receber a resposta do meia argentino. A diretoria trabalha com a expectativa de um desfecho no início da próxima semana para avançar nos últimos detalhes da operação e seguir o planejamento da janela de transferências.

Neste momento, toda a atenção do clube está voltada para Almada. O Flamengo mantém conversas constantes com o estafe e a família do jogador, considerados peças-chave para a decisão final. Somente após receber o aval do atleta é que o Rubro-Negro pretende concluir os trâmites com o Atlético de Madrid, detentor dos direitos econômicos do meia.

Internamente, o clima segue otimista. A avaliação é de que a questão financeira está praticamente equacionada e que o principal obstáculo é a escolha pessoal de Almada sobre o próximo passo da carreira.

A diretoria, porém, também estabeleceu um limite para a negociação. O clube não pretende ultrapassar os R$ 160 milhões na operação e não deseja prolongar a indefinição por muito mais tempo.

Além da janela, o calendário pesa. O Flamengo precisa inscrever reforços para as oitavas de final da Libertadores até a próxima sexta-feira. Caso a resposta positiva chegue dentro do prazo estipulado, haverá tempo para finalizar a documentação e registrar o argentino para o confronto diante do Cruzeiro.