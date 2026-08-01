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Luis Felipe Gonçalves

Flamengo estabelece prazo por Almada e aguarda decisão do meia

Mercado da bola
Flamengo
T. Almada
River Plate
L. Henrique
Zenit St. Petersburg
L. Jardim

Rubro-Negro concentra esforços para contratar meia argentino e aguarda resposta definitiva nos próximos dias

O Flamengo entrou na reta final da negociação por Thiago Almada e já definiu um prazo para receber a resposta do meia argentino. A diretoria trabalha com a expectativa de um desfecho no início da próxima semana para avançar nos últimos detalhes da operação e seguir o planejamento da janela de transferências.

Neste momento, toda a atenção do clube está voltada para Almada. O Flamengo mantém conversas constantes com o estafe e a família do jogador, considerados peças-chave para a decisão final. Somente após receber o aval do atleta é que o Rubro-Negro pretende concluir os trâmites com o Atlético de Madrid, detentor dos direitos econômicos do meia.

Internamente, o clima segue otimista. A avaliação é de que a questão financeira está praticamente equacionada e que o principal obstáculo é a escolha pessoal de Almada sobre o próximo passo da carreira.

A diretoria, porém, também estabeleceu um limite para a negociação. O clube não pretende ultrapassar os R$ 160 milhões na operação e não deseja prolongar a indefinição por muito mais tempo.

Além da janela, o calendário pesa. O Flamengo precisa inscrever reforços para as oitavas de final da Libertadores até a próxima sexta-feira. Caso a resposta positiva chegue dentro do prazo estipulado, haverá tempo para finalizar a documentação e registrar o argentino para o confronto diante do Cruzeiro.

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    River Plate segue na disputa

    Enquanto aguarda a definição, o Flamengo acompanha a movimentação do River Plate. Nos últimos dias, a imprensa argentina voltou a apontar o interesse do clube de Buenos Aires, que tenta convencer o Atlético de Madrid a negociar o meia.

    Os espanhóis desejam recuperar o investimento feito na contratação de Almada, estimado em 20 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões na cotação atual), e mantêm conversas abertas com os interessados.

    Mesmo com a concorrência, o Rubro-Negro acredita que o desfecho depende essencialmente da decisão do jogador. O projeto esportivo apresentado agradou ao meia desde os primeiros contatos, e agora a escolha passa também por questões familiares, avaliadas durante o período de férias após a Copa do Mundo.

    Nos bastidores, o Flamengo não vê mudanças significativas no cenário dos últimos dias e segue confiante de que a palavra final está nas mãos de Almada.

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    Plano B já está definido

    Paralelamente, a diretoria também desenha os próximos passos da janela. Independentemente do desfecho da negociação por Almada, o clube pretende buscar mais um atacante de lado e um centroavante, posições consideradas prioritárias por Leonardo Jardim.

    Entre os nomes monitorados está Luiz Henrique, atualmente no Zenit. O atacante segue no radar do departamento de futebol, e José Boto já buscou informações sobre uma eventual negociação.

    No entanto, uma investida mais forte depende diretamente do desfecho envolvendo Almada. Hoje, o entendimento interno é de que dificilmente o Flamengo conseguirá realizar os dois investimentos de grande porte na mesma janela.

    O Zenit pede cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 176 milhões) para negociar Luiz Henrique, embora aceite discutir modelos alternativos de operação. O Flamengo conhece as condições, mas mantém o foco totalmente voltado para o meia argentino.

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    Janela exige cautela

    Apesar do desejo de reforçar o elenco, o Flamengo trabalha com responsabilidade financeira. A diretoria entende que grandes investimentos dependem de condições favoráveis de pagamento e também da manutenção do equilíbrio das contas para futuras janelas.

    Por isso, a estratégia é clara: primeiro resolver a situação de Thiago Almada. Somente depois disso o clube decidirá se avançará por Luiz Henrique ou buscará alternativas para completar os reforços pedidos por Leonardo Jardim.

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