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Pedro Augusto Dias

Flamengo concorre com gigantes europeus ao prêmio de melhor clube da Bola de Ouro

Flamengo
Brasileirão
Copa Libertadores

Rubro-Negro é o único representante não europeu entre os cinco concorrentes da categoria após temporada de títulos sob o comando de Filipe Luís

O Flamengo está na disputa pelo prêmio de melhor clube masculino da Bola de Ouro 2026. O Rubro-Negro é o único time não europeu entre os cinco indicados da categoria e terá pela frente Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain.

A indicação coloca o clube carioca ao lado de equipes que também tiveram temporadas de destaque no futebol internacional. O reconhecimento acontece após um 2025 de protagonismo para o Flamengo, que terminou o ano com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Carioca.

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  • Flamengo ganha espaço entre os principais clubes do mundo

    Com Filipe Luís no comando, o Flamengo construiu uma temporada de destaque no futebol sul-americano. A conquista da Libertadores reforçou o protagonismo recente do clube na competição continental e ajudou a colocar o Rubro-Negro entre os candidatos ao prêmio.

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    A concorrência reúne equipes de grande peso no cenário europeu. O Arsenal chega à disputa depois de uma temporada de destaque na Inglaterra e na Champions League, enquanto o Bayern de Munique aparece entre os indicados após uma campanha dominante no futebol alemão.

    Atual vencedor da categoria, o Paris Saint-Germain também está novamente na lista após uma temporada de conquistas. Já o Bodo/Glimt representa a principal surpresa entre os candidatos, com uma campanha que chamou atenção na Champions League.

    O Flamengo é o único clube de fora da Europa na disputa. No ano passado, o Botafogo também apareceu entre os indicados.

    A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro, em Londres, quando serão conhecidos os vencedores das principais categorias da premiação.

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