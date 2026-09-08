Flamengo concorre com gigantes europeus ao prêmio de melhor clube da Bola de Ouro

Com Filipe Luís no comando, o Flamengo construiu uma temporada de destaque no futebol sul-americano. A conquista da Libertadores reforçou o protagonismo recente do clube na competição continental e ajudou a colocar o Rubro-Negro entre os candidatos ao prêmio.

A concorrência reúne equipes de grande peso no cenário europeu. O Arsenal chega à disputa depois de uma temporada de destaque na Inglaterra e na Champions League, enquanto o Bayern de Munique aparece entre os indicados após uma campanha dominante no futebol alemão.

Atual vencedor da categoria, o Paris Saint-Germain também está novamente na lista após uma temporada de conquistas. Já o Bodo/Glimt representa a principal surpresa entre os candidatos, com uma campanha que chamou atenção na Champions League.

O Flamengo é o único clube de fora da Europa na disputa. No ano passado, o Botafogo também apareceu entre os indicados.

A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro, em Londres, quando serão conhecidos os vencedores das principais categorias da premiação.