Flamengo concorre com gigantes europeus ao prêmio de melhor clube da Bola de Ouro

O Flamengo está na disputa pelo prêmio de melhor clube masculino da Bola de Ouro 2026. O Rubro-Negro é o único time não europeu entre os cinco indicados da categoria e terá pela frente Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain.
A indicação coloca o clube carioca ao lado de equipes que também tiveram temporadas de destaque no futebol internacional. O reconhecimento acontece após um 2025 de protagonismo para o Flamengo, que terminou o ano com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Carioca.