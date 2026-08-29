Flamengo avalia mercado argentino para encontrar reposição ao ataque

Um dos nomes consultados pelo clube é Joaquín Freitas, atacante de 19 anos que pertence ao River Plate. O Flamengo procurou informações sobre valores e condições para uma eventual negociação, de acordo com o ge.com.

Freitas ganhou espaço no elenco principal do River nesta temporada. Sob o comando de Eduardo Coudet, demitido nesta semana após a eliminação na Copa Sul-Americana, o atacante participou de 30 partidas, com um gol marcado e duas assistências.

O vínculo com o River Plate é válido até o fim de 2028, fator que dá ao clube argentino maior poder de negociação e pode dificultar uma eventual saída.