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Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Flamengo avalia mercado argentino para encontrar reposição ao ataque

Flamengo
Brasileirão
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L. Jardim

Rubro-Negro busca jovens indicados pelo departamento de scout após as saídas de Plata para o Dínamo Moscou e Wallace Yan para o RB Bragantino

O Flamengo voltou a se movimentar no mercado de transferências em busca de opções para o setor ofensivo. Depois de negociar Plata com o Dínamo Moscou, da Rússia, e Wallace Yan com o RB Bragantino, a diretoria rubro-negra passou a priorizar a contratação de jogadores jovens e tem o futebol argentino como um dos principais focos.

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    De olho em Joaquín Freitas

    Um dos nomes consultados pelo clube é Joaquín Freitas, atacante de 19 anos que pertence ao River Plate. O Flamengo procurou informações sobre valores e condições para uma eventual negociação, de acordo com o ge.com.

    Freitas ganhou espaço no elenco principal do River nesta temporada. Sob o comando de Eduardo Coudet, demitido nesta semana após a eliminação na Copa Sul-Americana, o atacante participou de 30 partidas, com um gol marcado e duas assistências.

    O vínculo com o River Plate é válido até o fim de 2028, fator que dá ao clube argentino maior poder de negociação e pode dificultar uma eventual saída.

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  • Perfil jovem

    A diretoria mantém outros jogadores do futebol argentino sob análise, mas os nomes são mantidos em sigilo. A ideia é encontrar atletas que se encaixem no perfil buscado pelo departamento de scout e possam ser desenvolvidos dentro do elenco.

    O movimento acontece em um momento de pressão por causa dos prazos para inscrição na Libertadores. Embora a janela de transferências brasileira permaneça aberta até 11 de setembro, o Flamengo precisa registrar eventuais reforços até 4 de setembro para que eles possam disputar as quartas de final da competição continental contra o Independiente del Valle.

    Agora, com duas saídas recentes no ataque, o Rubro-Negro volta ao mercado em busca de uma alternativa para o setor. A prioridade está no perfil jovem e o futebol argentino aparece como principal fonte de possíveis reforços neste momento.

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