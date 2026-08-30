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Pedro Augusto Dias

Flamengo se aproxima de acerto com atacante equatoriano e negocia mais um reforço para o setor

Flamengo
Flamengo x Botafogo
Brasileirão
Copa Libertadores
J. Freitas
A. Valencia

Anthony Valencia está perto de deixar o futebol belga para defender o Rubro-Negro, que também busca acordo por Joaquín Freitas

O Flamengo está próximo de anunciar Anthony Valencia como novo jogador do elenco. O atacante equatoriano, atualmente no Royal Antwerp, da Bélgica, avançou nas tratativas com o clube carioca e é visto pela diretoria como uma das principais opções para reforçar o setor ofensivo.

A busca por uma nova peça ganhou força após a saída de Gonzalo Plata ao futebol russo. Com compromissos decisivos pela frente, o Flamengo tenta acelerar a negociação para ampliar as opções do técnico Leonardo Jardim no ataque e contar com os reforços já no mata-mata da Copa Libertadores, contra o Independiente del Valle.

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    Atacante equatoriano próximo

    A negociação com o clube belga prevê a compra definitiva do jogador por aproximadamente 5 milhões de euros, valor que representa cerca de R$ 31,6 milhões. O acordo também estabelece que o Royal Antwerp terá direito a 15% do lucro de uma futura venda de Valencia pelo Flamengo.

    A expectativa é de que o atacante viaje ao Brasil nos próximos dias para finalizar os procedimentos necessários antes da assinatura do contrato. O negócio entrou na reta final justamente em um período de intensa movimentação da diretoria rubro-negra no mercado.

    Valencia tem 23 anos e iniciou a carreira no Independiente del Valle, do Equador. O prazo é um dos principais fatores que aceleram as negociações. O Flamengo precisa inscrever seus novos jogadores na Libertadores até 4 de setembro para que eles possam participar da próxima fase da competição.

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    Outro atacante na mira

    A diretoria também mantém conversas para contratar Joaquín Freitas, do River Plate. O argentino de 19 anos aparece como outra alternativa para ampliar as possibilidades ofensivas do elenco.

    O negócio pode alcançar 17 milhões de dólares, aproximadamente R$ 88,3 milhões. Flamengo e River ainda discutem questões relacionadas à divisão dos direitos econômicos, mas as conversas avançaram e existe expectativa de um desfecho positivo.

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