Flamengo se aproxima de acerto com atacante equatoriano e negocia mais um reforço para o setor

O Flamengo está próximo de anunciar Anthony Valencia como novo jogador do elenco. O atacante equatoriano, atualmente no Royal Antwerp, da Bélgica, avançou nas tratativas com o clube carioca e é visto pela diretoria como uma das principais opções para reforçar o setor ofensivo.
A busca por uma nova peça ganhou força após a saída de Gonzalo Plata ao futebol russo. Com compromissos decisivos pela frente, o Flamengo tenta acelerar a negociação para ampliar as opções do técnico Leonardo Jardim no ataque e contar com os reforços já no mata-mata da Copa Libertadores, contra o Independiente del Valle.