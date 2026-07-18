Flaco López pode fazer história por Palmeiras e Brasileirão na final da Copa do Mundo

A disputa da grande decisão do futebol mundial colocou Flaco López em um lugar inédito na história. O atacante do Palmeiras se tornou o primeiro jogador estrangeiro do clube a disputar uma final de Copa do Mundo, e o primeiro palmeirense a chegar à decisão desde Marcos, em 2002. Mas a marca não para por aí.

Flaco é o único jogador atuando no Campeonato Brasileiro ainda vivo na competição - e, desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, nenhum atleta não nascido no Brasil foi campeão mundial enquanto atuava por aqui. Uma vitória da Argentina sobre a Espanha neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quebraria esse jejum de quase um século.

Atualmente reserva no esquema de Lionel Scaloni, Flaco disputa espaço com Lautaro Martínez no banco, enquanto Messi e Julian Álvarez formam a dupla titular de ataque. Em sete jogos, o argentino somou apenas 18 minutos em campo - mas deixou sua marca: deu a assistência para Álvarez marcar diante da Suíça nas quartas de final, quando o placar ainda estava empatado por 1 a 1 na prorrogação. A tendência é que comece a final novamente entre os reservas.