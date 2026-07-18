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Luis Felipe Gonçalves

Flaco López pode fazer história por Palmeiras e Brasileirão na final da Copa do Mundo

J. Lopez
Palmeiras
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo

Argentino será o primeiro estrangeiro do Verdão e do Campeonato Brasileiro em uma final de Mundial

A disputa da grande decisão do futebol mundial colocou Flaco López em um lugar inédito na história. O atacante do Palmeiras se tornou o primeiro jogador estrangeiro do clube a disputar uma final de Copa do Mundo, e o primeiro palmeirense a chegar à decisão desde Marcos, em 2002. Mas a marca não para por aí.

Flaco é o único jogador atuando no Campeonato Brasileiro ainda vivo na competição - e, desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, nenhum atleta não nascido no Brasil foi campeão mundial enquanto atuava por aqui. Uma vitória da Argentina sobre a Espanha neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quebraria esse jejum de quase um século.

Atualmente reserva no esquema de Lionel Scaloni, Flaco disputa espaço com Lautaro Martínez no banco, enquanto Messi e Julian Álvarez formam a dupla titular de ataque. Em sete jogos, o argentino somou apenas 18 minutos em campo - mas deixou sua marca: deu a assistência para Álvarez marcar diante da Suíça nas quartas de final, quando o placar ainda estava empatado por 1 a 1 na prorrogação. A tendência é que comece a final novamente entre os reservas.

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    Lista histórica

    O retrospecto joga a favor. Todos os jogadores que defendiam o Palmeiras e chegaram a uma final de Copa do Mundo foram campeões, sem exceção.

    Flaco López agora se junta a outros nove atletas que vestiam a camisa alviverde ao disputar a decisão máxima do futebol: Mazzola, em 1958; Djalma Santos, Zequinha e Vavá, em 1962; Emerson Leão e Baldocchi, em 1970; Zinho e Mazinho, em 1994; e Marcos, em 2002 - o goleiro titular do penta e um dos maiores ídolos da história do clube. Todos brasileiros. Flaco seria o primeiro estrangeiro dessa lista.

    Em 2002, além de Marcos, outros jogadores do futebol brasileiro estiveram na campanha do pentacampeonato: Dida, Ricardinho e Vampeta, do Corinthians; Rogério Ceni, Belletti e Kaká, do São Paulo; Anderson Polga e Luizão, do Grêmio; Gilberto Silva, do Atlético-MG; Kléberson, do Athletico-PR; Juninho Paulista, do Flamengo; e Edílson, do Cruzeiro.

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    Blindado pelo Alviverde

    A campanha na Copa valoriza Flaco López, mas não muda os planos do Palmeiras. O atacante é tratado nos bastidores como inegociável, e a postura do clube diante de qualquer proposta é clara: só vende pela multa rescisória. O Palmeiras não costuma divulgar valores, mas o padrão para um jogador protagonista do porte de Flaco é de 100 milhões de euros - cerca de R$ 580 milhões na cotação atual. Nos últimos meses, o Atlético de Madrid chegou a fazer consultas, sem avanço. O clube confia na boa relação com o jogador e seu estafe e descarta qualquer cenário em que o argentino force uma saída.

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    Quando volta?

    Com a final marcada para domingo, é improvável que Flaco López esteja à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Coritiba, no dia 22. O Palmeiras já definiu que o atacante terá um período de férias após a Copa, mesmo tendo disputado apenas 18 minutos no torneio. O clube entende que o descanso é necessário antes da reapresentação para o segundo semestre.

    O Verdão quer Flaco de volta para ampliar as chances de título na temporada. O primeiro semestre foi de protagonismo: 22 participações em gol em 35 partidas, artilheiro do time com 14 gols e segundo no ranking de assistências, com oito. O Palmeiras já conquistou o Paulistão, lidera o Brasileirão com sete pontos de vantagem e está nas oitavas das Copas. Flaco López pode chegar campeão do mundo - e o clube quer ele de volta para seguir em busca de mais.


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