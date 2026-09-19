Depois da primeira vitória no campeonato contra o Venezia, a Fiorentina retoma o embalo e faz isso com seu novo técnico, Paolo Vanoli, que trouxe de volta o entusiasmo ao ambiente viola. Após passar com tranquilidade pelo teste contra o Pisa na Copa da Itália, agora chega o primeiro grande desafio, quando o Napoli de Max Allegri visitar o Franchi.

O Napoli voltou a vencer depois de três derrotas seguidas, superando o Bologna por 1 a 0: o objetivo de Hojlund e companhia é subir na classificação antes da pausa para as seleções.

Para Vanoli, a dúvida certamente diz respeito à função de centroavante, com Beto pedindo passagem, mas ao mesmo tempo com um Pellegrino que marcou tanto na última sexta-feira contra o Venezia quanto na Copa, diante do Pisa. Do outro lado, Allegri terá de abrir mão de vários jogadores, entre eles Spinazzola, Anguissa e Santos. No ataque, a disputa está acirrada entre Vergara e Lang pela esquerda.



