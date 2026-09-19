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Mastantuono FiorentinaGetty Images
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Fiorentina x Napoli: DAZN, Sky ou TV aberta? Onde assistir na TV e no streaming

Fiorentina x Napoli
Campeonato Italiano
Fiorentina
Napoli

O domingo de Serie A começa com o confronto entre a equipe de Vanoli e a de Allegri: veja a programação na TV, no streaming e as escalações

Depois da primeira vitória no campeonato contra o Venezia, a Fiorentina retoma o embalo e faz isso com seu novo técnico, Paolo Vanoli, que trouxe de volta o entusiasmo ao ambiente viola. Após passar com tranquilidade pelo teste contra o Pisa na Copa da Itália, agora chega o primeiro grande desafio, quando o Napoli de Max Allegri visitar o Franchi.

O Napoli voltou a vencer depois de três derrotas seguidas, superando o Bologna por 1 a 0: o objetivo de Hojlund e companhia é subir na classificação antes da pausa para as seleções.

Para Vanoli, a dúvida certamente diz respeito à função de centroavante, com Beto pedindo passagem, mas ao mesmo tempo com um Pellegrino que marcou tanto na última sexta-feira contra o Venezia quanto na Copa, diante do Pisa. Do outro lado, Allegri terá de abrir mão de vários jogadores, entre eles Spinazzola, Anguissa e Santos. No ataque, a disputa está acirrada entre Vergara e Lang pela esquerda.


  • Fiorentina x Napoli: canal de TV e transmissão ao vivo via streaming

     Jogo: Fiorentina x Napoli

    Data: domingo, 20 de setembro de 2026

    Horário: 12h30

    Canal de TV: DAZN

    Streaming: DAZN

    • Publicidade

  • Prováveis escalações de Fiorentina x Napoli

     FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. Téc. Vanoli

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Téc. Allegri

  • ONDE ASSISTIR A FIORENTINA X NAPOLI NA TV

     O duelo da Serie A entre Fiorentina e Napoli terá transmissão ao vivo na TV pela DAZN por meio do aplicativo em smart TVs compatíveis ou usando consoles de videogame (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ou dispositivos como Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

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  • ONDE ASSISTIR A FIORENTINA X NAPOLI EM STREAMING

    Fiorentina-Napoli também estará disponível em transmissão ao vivo por streaming em dispositivos como smartphones, tablets, PCs e computadores de mesa graças à DAZN, baixando o aplicativo ou acessando o site oficial da plataforma.

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