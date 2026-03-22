Fiorentina x Inter, notas do CM: Barella e Sommer, que erros! Jogadores de Brescia, 7 de coração

Sommer 5: Defende em duas etapas um chute central de Kean. Reage bem ao chute de Ndour de longe, que ele desvia com a ajuda de Bisseck. Parecia uma noite tranquila, mas então vem o erro que estraga tudo: o rebote no chute de Gudmundsson sai, como de costume, com efeito de sabonete, e Ndour, a dois passos da meta, não perdoa.



Bisseck 7: Percebe o perigo e vai fechar com uma grande diagonal em Kean, que teria chutado sozinho diante de Sommer. É claramente o melhor da defesa.



Akanji 5: Corre um grande risco ao deixar Kean passar por ele, mas, para sua sorte, o atacante da Fiorentina não controla muito bem a bola. Um minuto depois, outro erro grave, desta vez contra Gudmundsson, que cabeceia e acerta a trave. Não há dois sem três: Kean passa por ele novamente pelas costas e, após cruzamento de Parisi, ele não consegue empurrar a bola para o gol por uma questão de centímetros. A melhor jogada de sua partida é um desarme em Kean dentro da grande área. No final, tenta aparecer na área adversária, mas De Gea está atento.



Carlos Augusto 5,5: A lateral esquerda é a que mais vacila no primeiro tempo. Sai porque recebe cartão amarelo, mas também por cansaço.



(A partir do 1º minuto do segundo tempo, Acerbi 6: Entra e marca Kean, saindo-se melhor do que Akanji).



Dumfries 5,5: Apenas uma jogada, que custa um cartão amarelo ao adversário. No restante, faz uma partida discreta.



(A partir dos 41’ do segundo tempo, Luis Henrique: sem nota)



Barella 5: O cruzamento para a cabeçada de Pio Esposito sai do seu pé direito, um toque suave na bola. Ele se repete aos 19 minutos com uma assistência ainda mais bonita, que deixa os dois zagueiros centrais da Fiorentina fora de jogo, mas Esposito, nessa ocasião, é menos preciso e desperdiça uma grande chance. Os problemas surgem quando ele começa a querer fazer demais, quando se torna desnecessariamente rebuscado na entrada da sua área. Ele tenta sair driblando em vez de afastar uma bola que se anunciava extremamente perigosa, e a Inter sofre o empate.





Calhanoglu 6,5: Percebe-se sua importância quando ele sai de campo; sem ele, os nerazzurri perdem o equilíbrio e a Fiorentina conquista o meio-campo.



(A partir dos 23’ do segundo tempo, Frattesi 5: Esse jogador é um caso sem fim, já não se sabe mais o que esperar. Ele se perde no meio do campo).



Zielinski 5,5: Pouco inspirado, não consegue levar a bola adiante nem se tornar perigoso na zona ofensiva com algumas tentativas de longe.



Dimarco 5,5: Começa-se a ver novamente o Dimarco apagado do ano passado. Com o freio de mão puxado.



Thuram 5: Mas onde ele foi parar? Os companheiros o procuram, o chamam em voz alta, mas do velho Marcus não há sinal.



(Aos 23’ do segundo tempo, Bonny 5: Entra da pior maneira possível).



P. Esposito 6,5: Em menos de 50 segundos, já se mostra pronto na área na primeira bola disponível, um cruzamento de Barella que ele cabeceia para o 1 a 0. Ele teria a chance de ampliar o placar quando se infilou muito bem entre os dois zagueiros centrais, mas, sozinho diante de De Gea, mandou a bola cruzada a poucos centímetros da trave. Ele tentou novamente no final, vencendo um duelo com Ranieri na área, mas o chute de primeira acabou sendo defendido por De Gea.





Técnico: Kolarov (no lugar do suspenso Chivu) 5: O Inter está se confundindo. A saída de Calhanoglu do campo tira a segurança da equipe; Dumfries, por outro lado, permanece em campo por tempo demais.