Fiorentina, eis Dragusin: todos os detalhes da contratação assinada por Paratici, valores e fórmula

Dragusin na Fiorentina, o comunicado





“A ACF Fiorentina informa que adquiriu, por empréstimo com opção de compra e obrigação sob determinadas condições, os direitos sobre as atuações esportivas do jogador Radu Matei Dragusin, do Tottenham Hotspur. Dragusin, nascido em Bucareste (Romênia) em 3 de fevereiro de 2002, já vestiu na Itália, entre outros, as camisas da Juventus, da Sampdoria e do Genoa. O novo zagueiro da Fiorentina acumulou quase 100 partidas entre a Série A, a Copa da Itália, a Premier League, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a FA Cup, conquistando uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália com a Juventus e uma Liga Europa com o Tottenham. Dragusin também vestiu a camisa da seleção principal da Romênia em 30 ocasiões, participando do Campeonato Europeu de 2024”.





Conforme mencionado, Dragusin retorna à Itália com a cláusula de opção de compra e a obrigação de compra sob determinadas condições; veja todos os detalhes do negócio. O empréstimo será oneroso e custará 1,5 milhão de euros; a obrigação de resgate foi fixada em 17,5 milhões ao atingir a 22ª partida do zagueiro com a camisa da Fiorentina. Além disso, há uma cláusula que prevê que o Tottenham receba 10% do valor de uma futura revenda do jogador.