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Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Fiorentina, declaração oficial de Viery: “Estudei Sergio Ramos; gosto de Maldini e Van Dijk”

Fiorentina
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A Fiorentina oficializa a nova contratação: as primeiras palavras do zagueiro brasileiro

Conforme divulgado no site oficial da Fiorentina, o clube concluiu a contratação do zagueiro Viery, vindo do Grêmio. Estas foram as primeiras palavras do jogador, que chega à Fiorentina por 15 milhões de euros.


Você é a primeira contratação da temporada. Como se sente ao vestir esta camisa?

“Para mim, é muito emocionante ser a primeira contratação da temporada. Sou um rapaz que trabalhou muito em Porto Alegre. Dei tudo de mim pelo Grêmio e agora estou vivendo esse momento especial. Hoje me sinto honrado por vestir a camisa da Fiorentina”.


É a primeira vez que você fica longe de casa? Do que você sentirá mais falta do Brasil e da sua experiência no Grêmio?

“Na verdade, comecei a jogar longe de casa bem cedo. Aos 10 anos, me mudei sozinho para o sul do Brasil. Mas esta é a primeira vez na Europa. Do que vou sentir mais falta? Com certeza, dos meus amigos e da comida brasileira”.



  • Para que seus novos torcedores entendam melhor que tipo de zagueiro você é, há algum jogador em particular com quem você se identifica e que serve de inspiração para você?

    “Existem vários. Estudei a maneira como Sergio Ramos joga, gostei dos vídeos do Maldini e, hoje, aprecio o estilo de jogo do Virgil Van Dijk. Há também outros jogadores que observo, tentando aprender algo com cada um deles para aprimorar minhas qualidades.”


    Quais são suas principais características que você acha que podem ajudar mais a Fiorentina nesta temporada?

    “Acho que sou um zagueiro com excelente resistência física, aproveito muito minha força e gosto de participar das fases de construção do jogo”.


    Para concluir, duas palavras sobre a Copa do Mundo. Você conseguiu assistir ao jogo entre Brasil e Japão? Até onde você acha que a sua seleção pode chegar?

    “Acho que o Brasil certamente pode chegar à final; não pude assistir ao jogo porque estava no voo para vir para cá; mas (diz com um sorriso e orgulho, nota do editor) vamos conseguir chegar à final”.


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