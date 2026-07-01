Fiorentina, declaração oficial de Viery: “Estudei Sergio Ramos; gosto de Maldini e Van Dijk”

Conforme divulgado no site oficial da Fiorentina, o clube concluiu a contratação do zagueiro Viery, vindo do Grêmio. Estas foram as primeiras palavras do jogador, que chega à Fiorentina por 15 milhões de euros.





Você é a primeira contratação da temporada. Como se sente ao vestir esta camisa?

“Para mim, é muito emocionante ser a primeira contratação da temporada. Sou um rapaz que trabalhou muito em Porto Alegre. Dei tudo de mim pelo Grêmio e agora estou vivendo esse momento especial. Hoje me sinto honrado por vestir a camisa da Fiorentina”.





É a primeira vez que você fica longe de casa? Do que você sentirá mais falta do Brasil e da sua experiência no Grêmio?

“Na verdade, comecei a jogar longe de casa bem cedo. Aos 10 anos, me mudei sozinho para o sul do Brasil. Mas esta é a primeira vez na Europa. Do que vou sentir mais falta? Com certeza, dos meus amigos e da comida brasileira”.







