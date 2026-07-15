Fiorentina, conheça Atta: “Minha posição preferida e meus ídolos, Cristiano Ronaldo e Pogba”

Arthur Atta, uma das novas contratações da Fiorentina, se apresenta em coletiva de imprensa: “Escolhi Florença porque, quando conversei com o diretor Paratici e com o técnico, eles me disseram que queriam fazer a Fiorentina crescer. Achei que fosse o lugar certo para mim. Além disso, aqui há uma torcida apaixonada e isso também me convenceu”.





O francês, nascido em 2003, continua: “Havia outros times, mas escolhi Florença. O estilo de jogo desta equipe me chamou a atenção logo de cara. Ela sempre quer jogar para frente e explorar os espaços. Quer a bola sempre em movimento e jogar. É por isso que estou muito feliz por ter vindo para a Fiorentina e por ter um técnico como o Grosso. Ainda tenho muito a aprender. Estou pronto e mal posso esperar para começar. No ano passado, tive uma boa temporada, mas acho que, estando aqui, posso me sair ainda melhor. Posso marcar gols e dar assistências. É isso que vou tentar fazer com a equipe. Tenho certeza de que, neste time, haverá mais espaços livres para mim em campo. Acho que posso marcar mais gols, pelo menos espero que sim. Vou me esforçar muito para isso. Queremos ter um bom desempenho, mas ainda não temos uma meta definida. Por enquanto, precisamos nos conhecer e trabalhar bem juntos, seguindo as orientações do técnico.”



