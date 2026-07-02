O retorno de Lucas Beltran ao River Plate, vindo da Fiorentina, está fechado. Por meio de um comunicado oficial, o clube de Buenos Aires anunciou a contratação do atacante argentino nascido em 2001 para a próxima temporada. A transação foi fechada na forma de empréstimo oneroso no valor de 500.000 euros, com opção de compra fixada em 7 milhões de euros; já o jogador assinou um contrato válido até junho de 2028 e receberá um salário de pouco menos de 2 milhões de euros por temporada.