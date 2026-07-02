O retorno de Lucas Beltran ao River Plate, vindo da Fiorentina, está fechado. Por meio de um comunicado oficial, o clube de Buenos Aires anunciou a contratação do atacante argentino nascido em 2001 para a próxima temporada. A transação foi fechada na forma de empréstimo oneroso no valor de 500.000 euros, com opção de compra fixada em 7 milhões de euros; já o jogador assinou um contrato válido até junho de 2028 e receberá um salário de pouco menos de 2 milhões de euros por temporada.
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Fiorentina: a transferência de Lucas Beltran para o River Plate é oficial: todos os números e os termos da transação
O COMUNICADO DO RIVER
Este é o comunicado oficial do Millonarios: “Lucas Beltran é o novo jogador do River Plate. Na quinta-feira, 2 de julho, o atacante finalizou seu contrato de empréstimo até 30 de junho de 2027, com opção de compra obrigatória. O jogador se juntará aos treinos do time principal em Alicante, sob o comando de Eduardo Coudet”. Após semanas de indecisão, durante as quais Beltran havia manifestado suas dúvidas quanto a um retorno à Argentina, nos últimos dias chegou a aprovação definitiva.
OS NÚMEROS DE BELTRAN
Formado no Instituto de Córdoba e depois transferido para o próprio River Plate, Beltran soma 78 partidas e 22 gols pelo time argentino. No verão de 2023, foi transferido para a Fiorentina por pouco menos de 20 milhões de euros: em 98 partidas no total, o jogador nascido em 2001 marcou 16 gols. Na última temporada, Beltran jogou por empréstimo no Valencia, onde acumulou 30 partidas e 3 gols.