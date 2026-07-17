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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Final da Copa do Mundo... Por que a Argentina parece estar mais perto de fazer história?

Especiais e Opinião
L. Messi
L. Scaloni
L. Yamal
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
Espanha
EUA

A fórmula que colocou o Albiceleste a um passo da glória

Quando as duas melhores seleções do torneio se enfrentam em campo, são os pequenos detalhes que fazem a diferença entre a glória e a decepção. É esse o cenário que o mundo aguarda na final da Copa do Mundo de 2026, quando a seleção argentina, atual campeã, enfrentar a seleção espanhola, que apresentou uma das campanhas mais convincentes de sua história recente.

Não se trata apenas de uma partida da Copa do Mundo, mas de um confronto entre duas escolas de futebol distintas. De um lado, a Argentina apresenta a cultura de vitória consolidada por Lionel Scaloni, aliada à experiência de estrelas que disputaram os maiores torneios e estão acostumadas a lidar com a pressão, com destaque para o lendário Lionel Messi, que busca encerrar sua carreira internacional de forma histórica, conquistando o segundo título mundial consecutivo.

Por outro lado, a Espanha surge com uma nova identidade, baseada em um futebol ofensivo moderno, posse de bola constante, pressão contínua e uma geração jovem liderada por Lamine Yamal, na tentativa de recuperar a glória mundial após um jejum que se estende desde a conquista do título pela “La Roja” em 2010.

Embora a seleção espanhola tenha parecido a mais equilibrada durante o torneio, a Argentina possui uma série de fatores que a colocam na final com uma vantagem relativa, seja no aspecto técnico, mental ou mesmo histórico.

Na verdade, é difícil dar vantagem a uma das seleções em uma final dessa magnitude, mas, considerando a trajetória das duas equipes e seu estilo de jogo, a Argentina parece mais preparada para lidar com a natureza das finais, que muitas vezes não são decididas pelo belo desempenho, mas sim pela experiência e pela capacidade de aproveitar as oportunidades.

Talvez o que mais se destaque no atual campeão seja o fato de ele não precisar dominar a posse de bola para impor sua personalidade na partida. A equipe é hábil na defesa nas zonas média e baixa do campo e se destaca pela rapidez na transição da defesa para o ataque, além de contar com jogadores capazes de aproveitar até mesmo as oportunidades mais remotas.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    A arma que a Espanha não possui

    Por melhor que seja o sistema espanhol, a presença de Lionel Messi continua sendo um fator excepcional, difícil de comparar com qualquer outro jogador. Apesar de ter completado 39 anos, o capitão da Argentina continuou a apresentar um desempenho excepcional, liderando a lista dos jogadores que mais contribuíram para os gols, comprovando que a idade não diminuiu sua capacidade de fazer a diferença.

    Messi não é mais o jogador que depende da velocidade e das arrancadas como era no início de sua carreira; ao contrário, suas funções evoluíram de forma notável, tornando-se o mentor dos ataques, o tomador da decisão final no terço ofensivo e capaz de desestruturar qualquer organização defensiva com um único passe, uma jogada de bola parada ou um chute repentino.

    E o mais importante: sua presença dá aos companheiros uma confiança extra, ao mesmo tempo em que obriga o adversário a dedicar mais de um jogador para marcá-lo, o que cria espaços dos quais o restante da equipe se beneficia.

    Apesar da enorme qualidade técnica do capitão da “Albirroja”, o sucesso da Argentina nas duas últimas edições da Copa do Mundo não se baseia mais apenas no brilho individual. A equipe passou a ter uma identidade coletiva clara, na qual cada jogador conhece exatamente seu papel, seja na defesa ou no ataque.

    E o torneio atual comprovou que a Argentina é capaz de criar perigo a partir de várias fontes: os atacantes marcam gols, os meio-campistas participam da construção das jogadas e os defensores representam uma ameaça constante nas jogadas de bola parada.Esse espírito coletivo tornou a equipe menos dependente de momentos de criatividade individual e mais capaz de controlar o andamento das partidas.

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  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Jogadas de bola parada e resistência mental

    Nas partidas decisivas, as jogadas de bola parada costumam ser a chave para a vitória, algo que a Argentina sabe muito bem.O torneio atual demonstrou grande capacidade de aproveitar as cobranças de falta e os escanteios, seja pela precisão de Messi, seja pelo domínio aéreo de Romero, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez e outros.

    E talvez a maior vantagem da Argentina seja sua capacidade de lidar com a pressão. A equipe não perde o equilíbrio quando está perdendo no placar, nem se deixa afetar pela torcida ou pela importância da partida. Ela provou isso repetidamente ao longo do torneio, ao superar partidas complicadas e demonstrar a personalidade de campeã nos momentos mais difíceis.

    Essa mentalidade não surgiu do nada, mas é fruto de anos de trabalho, que começou com a conquista da Copa América, passou pela Copa do Mundo de 2022 e se estendeu até a edição atual. Por isso, a Argentina parece mais serena nas partidas importantes e mais capaz de tomar a decisão certa quando os detalhes se tornam o fator decisivo entre a vitória e a derrota.

  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    O homem dos detalhes... e o segredo da continuidade

    Se Messi é o líder dentro de campo, Lionel Scaloni é o cérebro que comanda o projeto de fora. Desde que assumiu o comando, o técnico argentino conseguiu construir uma seleção com uma identidade clara, sem abrir mão da flexibilidade tática.

    Ele não impõe um único estilo de jogo, mas lida com cada adversário de acordo com seus pontos fortes e fracos. Às vezes, aposta na pressão alta; outras vezes, deixa a bola com o adversário para, em seguida, atacá-lo com contra-ataques; e, em outras partidas, prefere a posse de bola quando as circunstâncias assim o exigem.Essa versatilidade tornou a seleção argentina uma das mais difíceis de se prever, pois o adversário não sabe qual versão enfrentará.

    E não é possível explicar a chegada da Argentina à final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva apenas com base no talento de Messi, nem considerá-la apenas um momento excepcional vivido por uma geração de ouro. O sucesso alcançado pelos “Albicelestes” nos últimos anos foi resultado de um projeto futebolístico integrado, cujas bases foram estabelecidas por Scaloni, que transformou a seleção em uma das equipes mais estáveis e disciplinadas do mundo.

    Quando Scaloni assumiu o cargo, a seleção não passava por seu melhor momento, mas ele conseguiu, gradualmente, reconstruir o time, apostando na combinação entre experiência e juventude e dando confiança aos jogadores capazes de colocar suas ideias em prática em campo. Hoje, a Argentina possui uma identidade clara, seja quando domina a posse de bola ou quando joga com um estilo de defesa recuada, o que a tornou capaz de se adaptar a todos os adversários.

    Após conquistar o título da Copa do Mundo de 2022, a comissão técnica não recorreu a mudanças radicais, como costuma acontecer com as seleções campeãs. Scaloni manteve a estrutura básica da equipe, dando aos jovens jogadores a oportunidade de se integrarem gradualmente, sem comprometer a harmonia construída ao longo dos anos.

    Essa estabilidade proporcionou aos jogadores uma maior compreensão mútua e facilitou a execução das ideias táticas em campo, o que se refletiu no desempenho coletivo em todas as partidas do torneio. A Argentina deixou de depender de soluções individuais ou de esforços pessoais, passando a contar com um sistema integrado no qual cada jogador conhece exatamente seu papel.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A equipe antes das estrelas

    Embora Messi continue sendo o nome de destaque, o que caracteriza a seleção argentina é que todos os jogadores atuam em prol do time. A pressão começa pelos atacantes, os meio-campistas apoiam a defesa constantemente, enquanto os zagueiros participam da construção do ataque, o que confere à equipe um equilíbrio claro entre as vertentes defensiva e ofensiva.

    Além disso, os reservas desempenharam um papel importante durante o torneio, pois conseguiram mudar o ritmo de mais de uma partida, o que confirma que a força da Argentina não reside apenas nos onze jogadores, mas em um grupo coeso, capaz de agregar valor a qualquer momento. Essa cultura coletiva foi uma das principais razões para a equipe continuar disputando títulos, mesmo com o avanço da idade de algumas estrelas.

    E se Messi representa o cérebro ofensivo da equipe, o meio-campo é o coração pulsante que dá à Argentina controle e equilíbrio. Enzo Fernández desempenha um papel fundamental na saída de bola da defesa e na ligação entre as linhas, enquanto Alexis McAllister confere à equipe grande qualidade na posse de bola e na construção de jogadas.

    Já Rodrigo de Paul representa o elemento que combina força física e disciplina tática, desempenhando funções defensivas e ofensivas ao mesmo tempo, e é considerado um dos jogadores mais abnegados dentro do sistema. Esse trio deu a Scaloni a capacidade de controlar o ritmo das partidas, seja por meio da posse de bola quando necessário, seja pelas transições rápidas que se tornaram uma das armas mais perigosas da seleção.

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    Flexibilidade tática... e uma mentalidade que não conhece a derrota

    Uma das principais razões para o sucesso da Argentina durante o torneio é a capacidade de Scaloni de alterar a formação da equipe de uma partida para outra. O técnico argentino não lida com todos os adversários da mesma maneira; em vez disso, ele analisa os pontos fortes e fracos e, então, escolhe o estilo mais adequado para cada confronto.

    Às vezes, ele escala três jogadores no meio-campo para impor o domínio; outras vezes, prefere aumentar a densidade defensiva ou contar com atacantes velozes para explorar os espaços. Essa flexibilidade fez com que os adversários tivessem grande dificuldade em prever o estilo de jogo da Argentina, além de dar aos jogadores a capacidade de se adaptar aos diversos cenários impostos pelas partidas.

    Talvez o aspecto mental seja o que mais se destaca na seleção argentina nos últimos anos. A equipe não desmorona quando está sob pressão, nem perde a concentração se estiver perdendo no placar, mas continua lutando até o último momento.

    Isso ficou claro em mais de uma partida durante o torneio, quando os jogadores conseguiram virar o placar ou manter a vantagem mesmo sob pressão do adversário. Essa personalidade forte tornou-se parte da identidade da seleção, depois que os jogadores se acostumaram a disputar grandes partidas e a lidar com seus momentos decisivos com calma e confiança.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Um projeto em busca da eternidade

    A seleção argentina não é mais apenas um time que depende de um talento excepcional ou de uma geração de ouro, mas tornou-se um projeto futebolístico completo, que combina estabilidade técnica, disciplina tática, espírito de equipe e uma mentalidade que não conhece a derrota.

    Por isso, sua chegada à final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva não foi uma surpresa, mas sim o resultado natural de um longo trabalho iniciado há anos, que agora está prestes a escrever um novo capítulo na história do futebol mundial.

    A Argentina não busca apenas um novo título, mas pretende manter a taça pela segunda vez consecutiva — uma conquista que não ocorre desde que o Brasil conquistou os títulos de 1958 e 1962 —, o que dá aos jogadores de Lionel Scaloni a oportunidade de entrar para as páginas da história com grande destaque.

    Já a Espanha está a um passo de recuperar suas glórias mundiais, dezesseis anos após seu único título na África do Sul em 2010, com o objetivo de adicionar a segunda estrela à camisa da “La Roja” e anunciar seu retorno ao topo do futebol mundial.

    A seleção argentina chega à final como atual campeã da Copa do Mundo, e a maioria de seus jogadores disputou várias finais e partidas eliminatórias nos últimos anos. Essa experiência dá à equipe uma vantagem importante, pois os jogadores sabem como administrar partidas que são decididas pelos detalhes, sem se deixar levar pela emoção ou pela pressa. E, em confrontos como esse, a calma na tomada de decisões pode ser mais importante do que o domínio da bola ou a quantidade de chances criadas.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Será que Romero e Lisandro conseguirão parar Yamal?

    Embora a final marque a última aparição de Messi na Copa do Mundo, ela também pode representar o início de uma nova era liderada pelo talento espanhol Lamine Yamal. O jovem astro se impôs como um dos principais jogadores do torneio, após apresentar um desempenho excepcional, graças à sua grande velocidade, habilidades individuais, capacidade de criar jogadas e eficácia na finalização.

    Yamal não é apenas um ponta veloz, mas um jogador com personalidade excepcional, que não hesita em pedir a bola nos momentos mais difíceis, o que o tornou uma das peças-chave do jogo da seleção espanhola. Por isso, a defesa argentina terá que lidar com extrema cautela com seus movimentos, especialmente nos espaços abertos e nas laterais.

    A dupla formada por Cristian Romero e Lisandro Martínez enfrentará um dos desafios mais difíceis do torneio. Além de Yamal, a seleção espanhola conta com jogadores ofensivos capazes de se movimentar entre as linhas, como Dani Olmo e Mikel Oyarzabal, o que obriga a defesa argentina a manter o máximo de concentração durante toda a partida.

    Romero se destaca pela força nos duelos e nas jogadas aéreas, enquanto Lisandro confere à equipe maior velocidade na cobertura e a capacidade de iniciar o ataque a partir da defesa. O sucesso dessa dupla em neutralizar a periculosidade de Yamal e Olmo será um dos fatores mais importantes que poderão levar a Argentina a manter o título.

    A final da Copa do Mundo pode ser mais do que apenas uma partida pelo título mundial. É um confronto entre uma lenda que fez história no esporte ao longo de duas décadas e um jovem talento que todos sonham que se torne um dos grandes nomes do futebol nos próximos anos.

    Se Messi conseguir levar a Argentina ao título, ele acrescentará um novo capítulo a uma das maiores trajetórias da história do futebol. Já se a taça sorrir para a Espanha, essa noite poderá ser o início de uma nova era liderada por Lamine Yamal, que se tornará o verdadeiro herdeiro da geração de ouro da “La Roja”.

  • Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFX 1:1GOAL

    Quem está mais perto do título?

    Se considerarmos apenas o aspecto técnico, veremos que a Espanha possui um sistema coletivo que talvez seja o melhor do torneio, em termos de posse de bola, pressão e velocidade de circulação da bola.

    Já a Argentina possui algo que não pode ser medido apenas por números: experiência, personalidade e capacidade de lidar com a pressão, além da presença de um jogador excepcional como Lionel Messi, capaz de mudar o rumo de qualquer partida com um único toque.

    Por isso, a aposta na Argentina não significa subestimar a força da Espanha, mas reflete o fato de ela possuir elementos decisivos que muitas vezes fizeram a diferença em partidas importantes.

    Mas, quando o árbitro apitar o início da partida, todas as previsões serão deixadas de lado, e restará apenas o que os jogadores mostrarem em campo. A Espanha pode impor seu ritmo, e a Argentina pode conseguir absorver a pressão e reagir no momento certo.

    Lamine Yamal pode brilhar e levar a “La Roja” à segunda estrela, ou Lionel Messi pode escrever o capítulo final de sua lenda, levando a seleção de seu país a revalidar o título da Copa do Mundo.

    Mas o certo é que o mundo terá um encontro com uma final excepcional, que reúne as duas melhores seleções do torneio e coloca frente a frente duas escolas de futebol distintas: o jogo coletivo da Espanha contra a mentalidade de campeões que a Argentina construiu.

    No fim das contas, talvez o campeão mundial não seja aquele que mais domina a posse de bola ou cria mais chances, mas sim a equipe que conseguir aproveitar aquele momento único... pois as finais não são decididas pelo melhor no papel, mas sim por quem tem mais capacidade de fazer história dentro do gramado.

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