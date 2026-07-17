Final da Copa do Mundo... Por que a Argentina parece estar mais perto de fazer história?

Quando as duas melhores seleções do torneio se enfrentam em campo, são os pequenos detalhes que fazem a diferença entre a glória e a decepção. É esse o cenário que o mundo aguarda na final da Copa do Mundo de 2026, quando a seleção argentina, atual campeã, enfrentar a seleção espanhola, que apresentou uma das campanhas mais convincentes de sua história recente.

Não se trata apenas de uma partida da Copa do Mundo, mas de um confronto entre duas escolas de futebol distintas. De um lado, a Argentina apresenta a cultura de vitória consolidada por Lionel Scaloni, aliada à experiência de estrelas que disputaram os maiores torneios e estão acostumadas a lidar com a pressão, com destaque para o lendário Lionel Messi, que busca encerrar sua carreira internacional de forma histórica, conquistando o segundo título mundial consecutivo.

Por outro lado, a Espanha surge com uma nova identidade, baseada em um futebol ofensivo moderno, posse de bola constante, pressão contínua e uma geração jovem liderada por Lamine Yamal, na tentativa de recuperar a glória mundial após um jejum que se estende desde a conquista do título pela “La Roja” em 2010.

Embora a seleção espanhola tenha parecido a mais equilibrada durante o torneio, a Argentina possui uma série de fatores que a colocam na final com uma vantagem relativa, seja no aspecto técnico, mental ou mesmo histórico.

Na verdade, é difícil dar vantagem a uma das seleções em uma final dessa magnitude, mas, considerando a trajetória das duas equipes e seu estilo de jogo, a Argentina parece mais preparada para lidar com a natureza das finais, que muitas vezes não são decididas pelo belo desempenho, mas sim pela experiência e pela capacidade de aproveitar as oportunidades.

Talvez o que mais se destaque no atual campeão seja o fato de ele não precisar dominar a posse de bola para impor sua personalidade na partida. A equipe é hábil na defesa nas zonas média e baixa do campo e se destaca pela rapidez na transição da defesa para o ataque, além de contar com jogadores capazes de aproveitar até mesmo as oportunidades mais remotas.