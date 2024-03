Confira todas as informações da decisão da principal competição do estado

O time do Paysandu dominou o Águia de Marabá no campo da Curuzu, durante a tarde deste sábado, dia 30, ao alcançar uma vitória convincente por 4 a 0, assegurando assim um lugar na final do Campeonato Paraense 2024. Agora, o Papão espera pelo resultado da outra semifinal, a ser determinado entre Remo e Tuna. Abaixo, confira todas as informações sobre a decisão.