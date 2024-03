Confira tudo o que você precisa saber sobre a decisão do principal título de clubes do estado do Ceará

A final do Campeonato Cearense, principal competição de clubes do estado, será decidida mais uma vez pelo Clássico-Rei, entre Fortaleza e Ceará. As equipes protagonizam uma das principais rivalidades do país e vão disputar a decisão em dois jogos, de ida e volta, no Estádio do Castelão. Abaixo, confira tudo sobre a decisão.