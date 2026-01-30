Fim dos Galácticos? Real Madrid admite erros na estratégia de contratações no mercado

Os sinais de alerta estão mais fortes do que nunca no Santiago Bernabéu. A dramática derrota por 4 a 2 para o Benfica, em Lisboa, deixou o atual campeão europeu fora do top 8 da Champions League e obrigou o Real Madrid a disputar os play-offs para tentar chegar às oitavas de final.

O início da temporada havia sido cercado de enorme otimismo sob o comando de Xabi Alonso, com 13 vitórias nos primeiros 14 jogos. No entanto, o cenário mudou rapidamente: o desempenho caiu tanto em La Liga quanto na Champions, e o treinador espanhol acabou demitido após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

O revés no meio da semana contra o time de José Mourinho deixou claro que a crise vai além do elenco principal. Segundo uma reportagem contundente da Cadena SER, o clima nos bastidores do clube passou da preocupação para uma espécie de resignação em relação ao planejamento do elenco.

Pela primeira vez, dirigentes do alto escalão do Real Madrid reconhecem que a estratégia de transição pensada para modernizar o grupo não funcionou. Anton Meana, do programa El Larguero, revelou a mudança drástica de sentimento dentro da cúpula merengue:

“É a primeira vez que, conversando com pessoas importantes do clube, percebo a sensação de que o plano falhou no que diz respeito à renovação geracional no meio-campo”, relatou o jornalista.