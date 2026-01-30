Fim dos Galácticos? Real Madrid admite erros na estratégia de contratações no mercado
A hierarquia do Real Madrid admite que o "plano de renovação" falhou
Os sinais de alerta estão mais fortes do que nunca no Santiago Bernabéu. A dramática derrota por 4 a 2 para o Benfica, em Lisboa, deixou o atual campeão europeu fora do top 8 da Champions League e obrigou o Real Madrid a disputar os play-offs para tentar chegar às oitavas de final.
O início da temporada havia sido cercado de enorme otimismo sob o comando de Xabi Alonso, com 13 vitórias nos primeiros 14 jogos. No entanto, o cenário mudou rapidamente: o desempenho caiu tanto em La Liga quanto na Champions, e o treinador espanhol acabou demitido após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.
O revés no meio da semana contra o time de José Mourinho deixou claro que a crise vai além do elenco principal. Segundo uma reportagem contundente da Cadena SER, o clima nos bastidores do clube passou da preocupação para uma espécie de resignação em relação ao planejamento do elenco.
Pela primeira vez, dirigentes do alto escalão do Real Madrid reconhecem que a estratégia de transição pensada para modernizar o grupo não funcionou. Anton Meana, do programa El Larguero, revelou a mudança drástica de sentimento dentro da cúpula merengue:
“É a primeira vez que, conversando com pessoas importantes do clube, percebo a sensação de que o plano falhou no que diz respeito à renovação geracional no meio-campo”, relatou o jornalista.
- AFP
Lutando para substituir o lendário trio de meio-campo
A raiz da crise está na missão quase impossível de substituir o meio-campo mais vitorioso da história do clube. Durante uma década, Casemiro, Toni Kroos e Luka Modrić definiram uma era no Real Madrid, conquistando juntos quatro títulos de Champions League e entrando definitivamente para o folclore merengue. A saída do trio era inevitável, e o clube investiu pesado para tentar se preparar para o “pós-galáctico” do meio-campo.
Foram destinados recursos significativos para contratar os herdeiros naturais: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni e Dani Ceballos chegaram com a missão de assumir o bastão, enquanto talentos criativos como Brahim Díaz e Arda Güler foram adicionados para dar profundidade e criatividade ao elenco.
No entanto, o relatório aponta que o Real Madrid agora reconhece que falhou nessa transição. Apesar do alto investimento e da juventude dos reforços, o meio-campo atual não conseguiu reproduzir o controle, a liderança e a mentalidade vencedora de seus antecessores. A “marca imensurável” deixada por Kroos e Modrić acabou escancarando as deficiências da nova geração, que tem encontrado dificuldades para ditar o ritmo dos jogos com a mesma autoridade e segurança.
Mudanças de treinador não conseguem esconder as falhas estruturais
A admissão do fracasso vai além dos jogadores; é uma aceitação de uma direção esportiva pobre. O relatório destaca que três treinadores diferentes já passaram pelo banco tentando fazer essa configuração de meio-campo funcionar, mas o "passo à frente" esperado dos jogadores mais jovens simplesmente não chegou.
A diretoria do Real Madrid está supostamente consciente de que o time principal sofre de um "grande problema futebolístico". Embora continuem a considerar seu ataque, que conta com superestrelas globais como Vinícius Junior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé, como de primeira linha, aceitam que a engrenagem por trás deles está quebrada. Os Galácticos na frente estão sendo privados do serviço e da estabilidade que o meio-campo anterior fornecia.
A hierarquia verbalizou que, embora os jogadores sejam talentosos, a química específica necessária para substituir a velha guarda está faltando. As contratações feitas para substituir o meio-campo foram caras e altamente avaliadas, mas a realidade em campo mostrou que a unidade coletiva é menor que a soma de suas partes.
- Getty Images Sport
Grande investimento planejado para consertar o meio-campo
Com a realização de que a temporada atual está em risco e o perigo de uma campanha sem troféus está crescendo, a direção esportiva já está olhando para o futuro. A Cadena SER afirma que o trabalho já começou no planejamento para a próxima campanha, com o clube desesperado para garantir que a seca competitiva não se estenda mais para o atual técnico Álvaro Arbeloa ou para quem o substituir a longo prazo.
A solução, ao que parece, será outra investida no mercado. O relatório assegura que o Real Madrid está se preparando para fazer um "forte investimento" na próxima janela de transferências. O objetivo é singular e claro: consertar o meio-campo.
Embora haja alguma responsabilidade atribuída ao banco, a diretoria está assumindo em grande parte a culpa pelo planejamento fracassado. Eles reconhecem que as ferramentas fornecidas à equipe técnica foram insuficientes para manter os altos padrões do clube, e um grande rejuvenescimento na janela de meio de ano é agora esperado para finalmente fechar o capítulo desta era de transição.