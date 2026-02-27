Goal.com
FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP
Felipe Proença

Filipe Luís pressionado? Flamengo e técnico vivem pior momento em péssimo início de 2026

Após uma temporada memorável, ano novo começou cheio de turbulências para o Rubro-Negro

A nova derrota para o Lanús e a perda do título da Recopa Sul-Americana em pleno Maracanã trouxe uma dura constatação: o casamento entre Flamengo e Filipe Luís vive seu momento mais delicado.

Cercado de grandes memórias e conquistas desde que foi oficializado no dia 30 de setembro de 2024, o ótimo trabalho do jovem técnico no Rubro-Negro parece não ter entrado em 2026 ainda.

Por mais que vivamos uma temporada incomum, com o Brasileirão tendo início ainda em janeiro e muitos grandes embates logo de cara, pode se afirmar tranquilamente que o Flamengo anda decepcionando e está longe daquele time poderoso, muitas vezes insaciável e que empilhou taças de forma bastante merecida no ano passado.

  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    Reestreia fora do programado e vices-campeonatos

    Por conta da disputa da final da Copa Intercontinental contra o PSG, no dia 17 de dezembro, o Flamengo se organizou para que o elenco principal estreasse posteriormente na temporada 2026. Visando dar descanso e uma pré-temporada um pouco mais adequada aos atletas, o clube iniciou o Campeonato Carioca com o time sub-20.

    No entanto, os garotos não deram conta do recado no estadual e deixaram o Rubro-Negro flertando consideravelmente com a não classificação às quartas de final. Deste modo, a direção resolviu intervir e antecipar a estreia do time principal, gerando um desconforto interno. Apesar de ter surtido certo efeito, uma vez que o clube conseguiu o objetivo, a falta de intensidade e o preparo físico longe do ideal da equipe foram visíveis.

    Além do modesto 11º lugar no Brasileirão com apenas uma vitória em três jogos, os vice-campeonatos na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana são a cereja do bolo de um ano que ainda não começou o clube carioca.

  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    Cobranças internas

    Se desde o episódio da estreia antecipada do elenco principal o presidente Bap anda muito ativo nos bastidores, as cobranças se intensificaram desde então para que o Flamengo renda mais e entregue melhores resultados em campo neste início de ano.

    Na zona mista após a derrota para o Lanús no Maracanã, o zagueiro Léo Pereira acabou relatando que os próprios jogadores estão se cobrando e também citou movimentações do mandatário rubro-negro.

    "A gente está devendo para nós mesmos. A gente está devendo resultado para a torcida, para a gente, para o clube, que vive de vitórias. Antes mesmo da cobrança da torcida, existe cobrança interna entre nós. Nesta semana, a gente conversou bastante, teve conversa até com o presidente em prol da melhora de todo o elenco. A gente está devendo, a torcida está cobrando, a gente tem que mostrar por que a gente veste essa camisa."

  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    Primeira grande turbulência para Filipe Luís

    Depois de um início de trabalho arrasador e extremamente fora da curva, Filipe Luís vive sua primeira grande turbulência como técnico no futebol profissional. Com muitas valências mostradas nesses um ano e cinco meses à frente do Flamengo e cinco títulos conquistados, o treinador viu a pressão interna e externa aumentar após o revés na Recopa Sul-Americana. Durante a partida, ele foi alvo de vaias por parte da torcida.

    Além do desempenho abaixo na maior parte dos jogos em 2026, a falta de resultados positivos e algumas escolhas acabaram colocando ele na mira das críticas, embora siga com respaldo da diretoria, segundo o ge.

    Mas apesar de mais uma atuação pouco produtiva do Flamengo, Filipe Luís veio para a coletiva desta quinta-feira tentando colocar certos panos quentes no desempenho da equipe.

    "Acho que fizemos um grande jogo. Cometemos um erro que nos custou um gol, o adversário praticamente não passou do meio-campo. E foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram o gol de cabeça e depois com o time exposto. Minha avaliação é de que o time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal."

    Além disso, decisões do técnico, como não ter começado com Pedro nas duas partidas contra o Lanús, acabaram virando motivo de contestação. Apesar de começar o jogo ontem com o Flamengo já precisando da vitória, o camisa 9 foi colocado em campo somente aos 12 minutos do segundo tempo.

  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    Capacidade de gerenciar a crise

    Os próximos dias e jogos serão fundamentais para Filipe Luís mostrar algo que ainda não fora muito exigido em sua curta carreira como técnico: gestão de crise. Com um elenco recheado de qualidade, peças mantidas e reforços do calibre de Lucas Paquetá trazidos, cabe ao treinador reconduzir o Flamengo aos melhores dias sob seu comando, mostrando virtude neste quesito também.

    Até porque, apesar da perda dos dois primeiros títulos da temporada, ainda tem muita água para rolar durante o ano. Além disso, pelo que mostrou em 2025, ninguém deveria ousar duvidar de maneira incisiva desta poderosa equipe construída e da capacidade de seu jovem, mas extremamente promissor técnico.

