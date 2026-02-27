Filipe Luís pressionado? Flamengo e técnico vivem pior momento em péssimo início de 2026

A nova derrota para o Lanús e a perda do título da Recopa Sul-Americana em pleno Maracanã trouxe uma dura constatação: o casamento entre Flamengo e Filipe Luís vive seu momento mais delicado.

Cercado de grandes memórias e conquistas desde que foi oficializado no dia 30 de setembro de 2024, o ótimo trabalho do jovem técnico no Rubro-Negro parece não ter entrado em 2026 ainda.

Por mais que vivamos uma temporada incomum, com o Brasileirão tendo início ainda em janeiro e muitos grandes embates logo de cara, pode se afirmar tranquilamente que o Flamengo anda decepcionando e está longe daquele time poderoso, muitas vezes insaciável e que empilhou taças de forma bastante merecida no ano passado.