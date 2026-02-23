Filipe Luís levou "bronca" de jogador do Flamengo por falas sobre Vinícius Júnior e racismo

Diante da repercussão negativa, Filipe Luís divulgou nota oficial no dia seguinte. No comunicado, reconheceu que suas palavras poderiam ter gerado interpretações diferentes e reforçou que jamais teve a intenção de minimizar um ato racista.
O treinador afirmou que o racismo é crime no Brasil e deve ser tratado com o mesmo rigor em qualquer país. Também reiterou apoio total a Vinicius Jr e classificou como “covarde” a atitude do jogador acusado, caso o ato tenha sido confirmado.
Filipe ainda destacou que não colocaria em dúvida a palavra da vítima em um episódio dessa gravidade e defendeu punições firmes para qualquer ato de discriminação.
Veja a nota oficial:
Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país.
Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista.
Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável: o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação.
Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse.
Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e, muitas vezes, passa impune.
Filipe Luís
Técnico do Clube de Regatas do Flamengo