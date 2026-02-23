Filipe Luís levou "bronca" de jogador do Flamengo por falas sobre Vinícius Júnior e racismo

Segundo Filipe Luís, Danilo entrou em contato no dia seguinte à entrevista concedida na Argentina, onde o Flamengo enfrentou o Lanús pela Recopa. O defensor explicou ao treinador a dimensão da repercussão e como suas palavras estavam sendo interpretadas.

“Nós chegamos de viagem às 9h da manhã, mais ou menos, sem dormir. O trânsito até chegar em casa foi de duas horas. Cheguei, dormi, acordei à tarde e vi tudo que estava acontecendo. Falei com o (Rodrigo) Paiva para escrever uma nota. Obviamente é melhor falar, mas eu não gosto de gravar vídeo em rede social. O Danilo me ligou para explicar a situação. Falei com os jogadores, com os capitães. Expliquei tudo exatamente o que aconteceu. Eu não tenho problema nenhum de explicar”, afirmou o treinador neste domingo, no Maracanã.

Filipe abriu a coletiva já se posicionando sobre o tema. Declarou apoio a Vini Jr, repudiou o racismo e esclareceu que, ao usar o termo “caso isolado”, pretendia se referir a um “caso específico” dentro daquele contexto.

“Eu repudio o racismo, eu condeno o ato racista. Racismo é crime. Como eu falei um dia antes, se ele fez isso, que pague. Que pague com força. Falar é fácil. Fazer camiseta ‘não ao racismo’ é fácil. O difícil é punir. Se ele fez, que ele pague”, declarou.

O treinador também reforçou que sua resposta estava ligada à pergunta feita por um jornalista argentino, que questionava como o Flamengo havia sido recebido nas visitas ao país.

“Eu quis dizer daquele caso específico dentro do campo. Existem muitos casos? Existem. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil. Existem casos de racismo no Brasil, de homofobia, de machismo, de corrupção. E isso não quer dizer que eu não ame o meu país ou que eu não possa gostar da Argentina. Eu quis me expressar sobre um caso específico”, completou