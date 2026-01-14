Filho de Zlatan chega ao Ajax para seguir passos do pai, mas avisa: "Ibrahimovic é só um nome"

A passagem de seu pai pelo Ajax foi transformadora; foi o trampolim que o impulsionou ao estrelato mundial. Zlatan passou três anos na capital holandesa, onde conquistou dois títulos da Eredivisie e a Copa da Holanda. Ao longo desse período, marcou 48 gols em 110 jogos. Para Maximilian, retornar ao lugar onde seu pai construiu sua reputação é uma coincidência, mas ele faz questão de ressaltar que esta é uma decisão profissional, não uma peregrinação sentimental.

"É ótimo que meu pai também tenha jogado no Ajax", reconheceu Maximilian. "Estou feliz por ter a oportunidade de continuar me desenvolvendo aqui também."

No entanto, ele logo fez questão de descartar qualquer ligação familiar. "Mas, para mim, não sinto que esteja seguindo os passos do meu pai. Estou aqui para fazer as minhas próprias coisas. E estou muito ansioso por isso."

Naturalmente, Zlatan teve um papel importante em guiar seu filho rumo ao gigante da Eredivisie. O patriarca Ibrahimovic, que conhece as exigências do clube melhor do que a maioria, deu sua bênção à transferência. "Ele disse que o Ajax é um grande clube e Amsterdã é uma grande cidade", revelou Maximilian. "Os torcedores são ótimos e o campeonato é bom. Só coisas boas. Acho que meu pai está feliz por mim."

Mas o jovem concluiu com um lampejo da confiança da família: "Ibrahimovic é apenas um nome. Eu sou Maximilian. Nós dois somos muito diferentes."

