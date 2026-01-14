Getty/GOAL
Filho de Zlatan chega ao Ajax para seguir passos do pai, mas avisa: "Ibrahimovic é só um nome"
Seguindo os passos do pai
Vinte e cinco anos depois de Zlatan surgir no cenário europeu apenas como um prodígio de rabo de cavalo no Ajax, seu filho, Maximilian, chegou a Amsterdã para vestir a famosa camisa vermelha e branca. O atacante de 19 anos concluiu sua transferência por empréstimo junto ao gigante italiano Milan até o final da temporada 2025/26, um acordo que inclui uma opção para o clube holandês tornar a transferência permanente.
Ao chegar à Johan Cruijff ArenA, Maximilian seguiu por uma extensa visita guiada aos bastidores de sua nova casa. Embora a comparação em torno de seu sobrenome seja inevitável para os fãs e a mídia, o próprio jogador mostrou-se tranquilo, focado no presente e não no passado. Suas primeiras impressões foram as de um jovem ansioso para começar a trabalhar, e não de alguém intimidado pela ocasião.
"Sinto-me bem. Estou entusiasmado", disse ele após se acomodar no estádio. "Sou uma pessoa e um jogador com identidade própria e quero escrever a minha própria história."
Saindo da sombra de Zlatan em Amsterdã
A passagem de seu pai pelo Ajax foi transformadora; foi o trampolim que o impulsionou ao estrelato mundial. Zlatan passou três anos na capital holandesa, onde conquistou dois títulos da Eredivisie e a Copa da Holanda. Ao longo desse período, marcou 48 gols em 110 jogos. Para Maximilian, retornar ao lugar onde seu pai construiu sua reputação é uma coincidência, mas ele faz questão de ressaltar que esta é uma decisão profissional, não uma peregrinação sentimental.
"É ótimo que meu pai também tenha jogado no Ajax", reconheceu Maximilian. "Estou feliz por ter a oportunidade de continuar me desenvolvendo aqui também."
No entanto, ele logo fez questão de descartar qualquer ligação familiar. "Mas, para mim, não sinto que esteja seguindo os passos do meu pai. Estou aqui para fazer as minhas próprias coisas. E estou muito ansioso por isso."
Naturalmente, Zlatan teve um papel importante em guiar seu filho rumo ao gigante da Eredivisie. O patriarca Ibrahimovic, que conhece as exigências do clube melhor do que a maioria, deu sua bênção à transferência. "Ele disse que o Ajax é um grande clube e Amsterdã é uma grande cidade", revelou Maximilian. "Os torcedores são ótimos e o campeonato é bom. Só coisas boas. Acho que meu pai está feliz por mim."
Mas o jovem concluiu com um lampejo da confiança da família: "Ibrahimovic é apenas um nome. Eu sou Maximilian. Nós dois somos muito diferentes."
Adotar a filosofia do futebol total
Uma das principais razões para a transferência, segundo o jogador, é a adequação tática. O Ajax é mundialmente conhecido por sua filosofia específica: um compromisso com um futebol ofensivo, técnico e dominante, que prioriza o desenvolvimento e o talento. Para um jovem atacante que busca aprimorar seu jogo, existem poucas escolas de aperfeiçoamento melhores no futebol mundial.
"Adoro a filosofia do Ajax, o estilo de jogo ofensivo", disse Maximilian. "Acho que isso combina muito comigo."
"Sou muito rápido e gosto de driblar. E adoro atacar. Esta etapa é um grande desafio."
A Eredivisie sempre foi um paraíso para pontas e atacantes técnicos que se destacam em situações de um contra um. Se Maximilian conseguir combinar sua velocidade e habilidade de drible com a inteligência tática exigida pela comissão técnica do Ajax, o "estilo de jogo ofensivo" que ele admira poderá levá-lo a florescer rapidamente na Holanda.
Pronto para entreter os torcedores do Ajax
O empréstimo tem duração de seis meses, um período relativamente curto para um jogador jovem causar um impacto significativo. No entanto, a inclusão de uma opção de compra sugere que tanto o Ajax quanto o Milan veem isso como uma potencial parceria de longo prazo, caso a avaliação inicial seja positiva. A pressão para que o jogador mostre resultados imediatamente é grande, mas Maximilian parece pronto para encarar o desafio.
"Vou trabalhar muito duro todos os dias. Depois veremos o que acontece", prometeu. "Quero ser um bom jogador para o Ajax. Quero vencer e melhorar. Trabalho duro e gosto de vencer."
Sua mensagem final aos torcedores foi promissora. Em um estádio que testemunhou alguns dos maiores atacantes da história, a torcida exige entretenimento. Maximilian está ciente dessa responsabilidade. "Acho que posso entreter bem os torcedores", concluiu. "Acho que eles vão gostar de me ver."
