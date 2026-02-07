Goal.com
Kai Rooney Man Utd Old TraffordGetty
Harry Sherlock

Filho de lenda do Manchester United impressiona e faz quatro gols pelo time Sub-16 dos Red Devils

Kai Rooney continua seguindo os passos do pai após marcar quatro gols contra o time sub-16 do Norwich; o jogador, formado na base do Manchester United, segue buscando um lugar no time principal do Old Trafford

  • Dia incrível de Kai Rooney

    Kai, o filho de 16 anos de Wayne, tem jogado muito bem nas categorias de base do clube e, neste sábado (7), confirmou o favoritismo com uma atuação incrível, marcando quatro gols contra o Norwich City. O United venceu a partida por 6 a 4 na semifinal da Copa da Premier League, e Kai publicou no Instagram após o jogo, mostrando aos seus seguidores a bola da partida que ganhou com o hat-trick.

    Kai Rooney@kairooney.10

  • Kai Rooney 2025-26Getty

    Kai impressionando Carrick

    O técnico interino do United, Michael Carrick, estava presente quando Kai fez sua estreia em Old Trafford em janeiro, contra o time sub-18 do Derby County. Quando ele entrou em campo, a torcida explodiu em gritos de "Rooney, Rooney", e o ex-meio-campista assistiu à partida ao lado de seu pai, Wayne, e sua mãe, Coleen.

    Na ocasião, Carrick disse: "Minha mensagem de apoio é que irei assistir e estou animado."

    "Tive a sorte de jogar e ganhar a FA Youth Cup quando era jovem no West Ham."

    "É uma competição muito importante, especialmente para este clube. Jogadores jovens, Old Trafford sob os holofotes, sentindo o que isso significa, um pouco de expectativa."

    Kai, por outro lado, disse: "Eu sou uma pessoa independente. Quero ver como minha carreira se desenvolve, obviamente tentar dar o meu melhor e tentar chegar aos maiores palcos."

    "Estou me concentrando apenas em mim e tentando não deixar que nenhuma pressão me afete, e sim continuar trabalhando em mim mesma dia após dia, mês após mês."

  • Muito dinheiro em jogo

    Segundo o jornal The Sun, Kai recebeu uma proposta de contrato milionária, no valor aproximado de 50 mil libras (R$ 355,1 mil) por ano, além de um bônus de assinatura anual.

    Seu pai revelou que, após sua estreia, o principal comentário de Rooney Jr. foi que "o campo era enorme".

    Ele acrescentou em seu podcast: "Kai foi promovido para o time sub-18 para a Youth Cup e foi ótimo vê-lo entrar em campo."

    “Isso me trouxe à memória os tempos em que eu jogava pelo Everton. Foi um momento de orgulho e estou muito feliz por ele.”

    "Espero que ele continue assim e que consiga ter uma boa sequência com a equipe."

  • Wayne RooneyGetty

    O que o futuro reserva?

    Rooney Jr. espera seguir os passos do pai e conquistar uma vaga no time principal do United. Wayne Rooney, é claro, encerrou sua carreira como o maior artilheiro da história do clube, com 253 gols. Se Kai conseguir chegar perto dessa marca, terá tido uma carreira incrível.

