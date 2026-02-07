Filho de lenda do Manchester United impressiona e faz quatro gols pelo time Sub-16 dos Red Devils

O técnico interino do United, Michael Carrick, estava presente quando Kai fez sua estreia em Old Trafford em janeiro, contra o time sub-18 do Derby County. Quando ele entrou em campo, a torcida explodiu em gritos de "Rooney, Rooney", e o ex-meio-campista assistiu à partida ao lado de seu pai, Wayne, e sua mãe, Coleen.

Na ocasião, Carrick disse: "Minha mensagem de apoio é que irei assistir e estou animado."

"Tive a sorte de jogar e ganhar a FA Youth Cup quando era jovem no West Ham."

"É uma competição muito importante, especialmente para este clube. Jogadores jovens, Old Trafford sob os holofotes, sentindo o que isso significa, um pouco de expectativa."

Kai, por outro lado, disse: "Eu sou uma pessoa independente. Quero ver como minha carreira se desenvolve, obviamente tentar dar o meu melhor e tentar chegar aos maiores palcos."

"Estou me concentrando apenas em mim e tentando não deixar que nenhuma pressão me afete, e sim continuar trabalhando em mim mesma dia após dia, mês após mês."