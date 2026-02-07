Getty
Filho de lenda do Manchester United impressiona e faz quatro gols pelo time Sub-16 dos Red Devils
Dia incrível de Kai Rooney
Kai, o filho de 16 anos de Wayne, tem jogado muito bem nas categorias de base do clube e, neste sábado (7), confirmou o favoritismo com uma atuação incrível, marcando quatro gols contra o Norwich City. O United venceu a partida por 6 a 4 na semifinal da Copa da Premier League, e Kai publicou no Instagram após o jogo, mostrando aos seus seguidores a bola da partida que ganhou com o hat-trick.
Kai impressionando Carrick
O técnico interino do United, Michael Carrick, estava presente quando Kai fez sua estreia em Old Trafford em janeiro, contra o time sub-18 do Derby County. Quando ele entrou em campo, a torcida explodiu em gritos de "Rooney, Rooney", e o ex-meio-campista assistiu à partida ao lado de seu pai, Wayne, e sua mãe, Coleen.
Na ocasião, Carrick disse: "Minha mensagem de apoio é que irei assistir e estou animado."
"Tive a sorte de jogar e ganhar a FA Youth Cup quando era jovem no West Ham."
"É uma competição muito importante, especialmente para este clube. Jogadores jovens, Old Trafford sob os holofotes, sentindo o que isso significa, um pouco de expectativa."
Kai, por outro lado, disse: "Eu sou uma pessoa independente. Quero ver como minha carreira se desenvolve, obviamente tentar dar o meu melhor e tentar chegar aos maiores palcos."
"Estou me concentrando apenas em mim e tentando não deixar que nenhuma pressão me afete, e sim continuar trabalhando em mim mesma dia após dia, mês após mês."
Muito dinheiro em jogo
Segundo o jornal The Sun, Kai recebeu uma proposta de contrato milionária, no valor aproximado de 50 mil libras (R$ 355,1 mil) por ano, além de um bônus de assinatura anual.
Seu pai revelou que, após sua estreia, o principal comentário de Rooney Jr. foi que "o campo era enorme".
Ele acrescentou em seu podcast: "Kai foi promovido para o time sub-18 para a Youth Cup e foi ótimo vê-lo entrar em campo."
“Isso me trouxe à memória os tempos em que eu jogava pelo Everton. Foi um momento de orgulho e estou muito feliz por ele.”
"Espero que ele continue assim e que consiga ter uma boa sequência com a equipe."
O que o futuro reserva?
Rooney Jr. espera seguir os passos do pai e conquistar uma vaga no time principal do United. Wayne Rooney, é claro, encerrou sua carreira como o maior artilheiro da história do clube, com 253 gols. Se Kai conseguir chegar perto dessa marca, terá tido uma carreira incrível.
