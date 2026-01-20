+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brooklyn Beckham David VictoriaGetty
Harry Sherlock

Filho de David Beckham ataca pais nas redes sociais e acusa casal de "tentar destruir" casamento com atriz

Uma nova crise abala a família Beckham. Declarações recentes do filho, Brooklyn, expõem um racha profundo nos bastidores, com acusações de interferência e um afastamento que promete repercutir dentro e fora dos holofotes

Brooklyn Beckham lançou um ataque surpreendente contra seus pais, Sir David e Victoria, insistindo que "não quer se reconciliar" com sua família e acusando sua mãe e seu pai de tentarem "arruinar seu relacionamento" com sua esposa, Nicola Peltz.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Filho de Beckham mira seu alvo

    Circularam constantemente relatos sobre a natureza do relacionamento de Brooklyn Beckham com seus pais. Seu irmão, Cruz, negou veementemente as alegações de que Sir David e Victoria o teriam deixado de seguir no Instagram, insistindo que, na verdade, foi Brooklyn quem os bloqueou. Outro relato afirmava que a esposa de Brooklyn, Nicola, teria desprezado Victoria ao se recusar a usar um vestido de noiva desenhado por ela; agora, ele também refutou essa ideia, insistindo que, na verdade, foi sua mãe quem se recusou a fazer o vestido em cima da hora.

    Seu desabafo no Instagram começa assim: "Fiquei em silêncio por anos e fiz todo o possível para manter esses assuntos em privado. Infelizmente, meus pais e sua equipe continuaram a recorrer à imprensa, não me deixando outra escolha a não ser falar por mim mesmo e contar a verdade sobre apenas algumas das mentiras que foram publicadas. Não quero me reconciliar com minha família. Não estou sendo controlado, estou me defendendo pela primeira vez na vida."

    "Durante toda a minha vida, meus pais controlaram as narrativas da imprensa sobre nossa família. As postagens performáticas nas redes sociais, os eventos familiares e os relacionamentos inautênticos sempre foram uma constante na vida em que nasci. Recentemente, vi com meus próprios olhos até onde eles chegam para espalhar inúmeras mentiras na mídia, principalmente às custas de pessoas inocentes, para preservar sua própria fachada. Mas acredito que a verdade sempre vem à tona."

    Veja o Inter Miami, time de Beckham na MLSAssine já! 

    • Publicidade
  • Vogue World: Hollywood 2025 - ArrivalsGetty Images Entertainment

    "Tentando arruinar meu relacionamento"

    Brooklyn também desabafou sobre seu sentimento de que Victoria e seu pai estão tentando "arruinar" seu casamento.

    Ele acrescentou: "Meus pais vêm tentando arruinar meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso não parou. Minha mãe cancelou a confecção do vestido da Nicola na última hora, apesar da empolgação dela em usar o modelo que ela mesma criou, obrigando-a a encontrar um novo vestido às pressas."

    "Semanas antes do nosso grande dia, meus pais me pressionaram repetidamente e tentaram me subornar para que eu assinasse a renúncia dos direitos sobre o meu nome, o que afetaria a mim, minha esposa e nossos futuros filhos. Eles insistiram que eu assinasse antes da data do casamento, pois só então os termos do acordo entrariam em vigor."

    "Minha recusa afetou o pagamento, e eles nunca mais me trataram da mesma forma desde então. Durante o planejamento do casamento, minha mãe chegou ao ponto de me chamar de 'má' porque Nicola e eu decidimos incluir minha avó Sandra e a avó de Nicola em nossa mesa, já que nenhuma delas estava acompanhada de seus maridos. Nossos pais tinham mesas separadas, bem próximas à nossa."

    "Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família me disseram que Nicola 'não era de sangue' e 'não era da família'. Desde o momento em que comecei a me defender diante da minha família, tenho recebido inúmeros ataques dos meus pais, tanto em privado quanto em público, que foram enviados à imprensa a mando deles." 

    "Até meus irmãos foram enviados para me atacar nas redes sociais, antes de finalmente me bloquearem do nada no último verão."

  • "Desconfortável e humilhado"

    Brooklyn também acusou sua mãe de arruinar o dia de seu casamento com um comportamento "inapropriado" e afirmou que ela se recusou a ajudar a "salvar cães desabrigados durante os incêndios em Los Angeles".

    Ele disse: "Diante dos nossos 500 convidados, Marc Anthony me chamou ao palco, onde estava previsto que eu dançaria um romance com minha esposa, mas, em vez disso, minha mãe estava esperando para dançar comigo. Ela dançou de forma muito inadequada em cima de mim na frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida. Queríamos renovar nossos votos para criar novas memórias do nosso casamento que nos trouxessem alegria e felicidade, não ansiedade e constrangimento."

    "Minha esposa tem sido constantemente desrespeitada pela minha família, não importa o quanto tenhamos nos esforçado para nos unirmos. Minha mãe repetidamente convidou mulheres do meu passado para nossas vidas de maneiras que claramente visavam nos deixar desconfortáveis. Apesar disso, ainda viajamos para Londres para o aniversário do meu pai e fomos rejeitados por uma semana enquanto esperávamos no quarto do hotel tentando planejar um momento especial com ele. Ele recusou todas as nossas tentativas, a menos que fosse em sua grande festa de aniversário com cem convidados e câmeras em todos os cantos."

    "Quando ele finalmente concordou em me receber, foi sob a condição de que Nicola não fosse convidada. Foi uma afronta. Mais tarde, quando minha família viajou para Los Angeles, eles se recusaram a me ver."

    "Minha família valoriza a promoção pública e os endossos acima de tudo. A marca Beckham vem em primeiro lugar. O 'amor' familiar é medido pela frequência com que você posta nas redes sociais ou pela rapidez com que você larga tudo para aparecer e posar para uma foto em família, mesmo que isso signifique sacrificar nossas obrigações profissionais."

    "Durante anos, fizemos de tudo para comparecer e apoiar todos os desfiles de moda, todas as festas e todas as atividades de imprensa, para mostrar 'nossa família perfeita!'. Mas, na única vez em que minha esposa pediu o apoio da minha mãe para salvar cães desabrigados durante os incêndios em Los Angeles, minha mãe se recusou."

  • BRITAIN-ROYALS-FBLAFP

    O que vem a seguir?

    Brooklyn agora revelou sua esperança de que ele e sua esposa possam seguir em frente.

    Ele concluiu: "A narrativa de que minha esposa me controla está completamente errada. Fui controlado por meus pais durante a maior parte da minha vida. Cresci com uma ansiedade avassaladora. Pela primeira vez na minha vida, desde que me afastei da minha família, essa ansiedade desapareceu. Acordo todas as manhãs grato pela vida que escolhi e encontrei paz e alívio.

    "Minha esposa e eu não queremos uma vida moldada por imagem, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e nossa futura família."

0