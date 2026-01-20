Filho de David Beckham ataca pais nas redes sociais e acusa casal de "tentar destruir" casamento com atriz

Brooklyn também desabafou sobre seu sentimento de que Victoria e seu pai estão tentando "arruinar" seu casamento.

Ele acrescentou: "Meus pais vêm tentando arruinar meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso não parou. Minha mãe cancelou a confecção do vestido da Nicola na última hora, apesar da empolgação dela em usar o modelo que ela mesma criou, obrigando-a a encontrar um novo vestido às pressas."

"Semanas antes do nosso grande dia, meus pais me pressionaram repetidamente e tentaram me subornar para que eu assinasse a renúncia dos direitos sobre o meu nome, o que afetaria a mim, minha esposa e nossos futuros filhos. Eles insistiram que eu assinasse antes da data do casamento, pois só então os termos do acordo entrariam em vigor."

"Minha recusa afetou o pagamento, e eles nunca mais me trataram da mesma forma desde então. Durante o planejamento do casamento, minha mãe chegou ao ponto de me chamar de 'má' porque Nicola e eu decidimos incluir minha avó Sandra e a avó de Nicola em nossa mesa, já que nenhuma delas estava acompanhada de seus maridos. Nossos pais tinham mesas separadas, bem próximas à nossa."

"Na noite anterior ao nosso casamento, membros da minha família me disseram que Nicola 'não era de sangue' e 'não era da família'. Desde o momento em que comecei a me defender diante da minha família, tenho recebido inúmeros ataques dos meus pais, tanto em privado quanto em público, que foram enviados à imprensa a mando deles."

"Até meus irmãos foram enviados para me atacar nas redes sociais, antes de finalmente me bloquearem do nada no último verão."