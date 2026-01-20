Filho de David Beckham ataca pais nas redes sociais e acusa casal de "tentar destruir" casamento com atriz

Brooklyn também acusou sua mãe de arruinar o dia de seu casamento com um comportamento "inapropriado" e afirmou que ela se recusou a ajudar a "salvar cães desabrigados durante os incêndios em Los Angeles".
Ele disse: "Diante dos nossos 500 convidados, Marc Anthony me chamou ao palco, onde estava previsto que eu dançaria um romance com minha esposa, mas, em vez disso, minha mãe estava esperando para dançar comigo. Ela dançou de forma muito inadequada em cima de mim na frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida. Queríamos renovar nossos votos para criar novas memórias do nosso casamento que nos trouxessem alegria e felicidade, não ansiedade e constrangimento."
"Minha esposa tem sido constantemente desrespeitada pela minha família, não importa o quanto tenhamos nos esforçado para nos unirmos. Minha mãe repetidamente convidou mulheres do meu passado para nossas vidas de maneiras que claramente visavam nos deixar desconfortáveis. Apesar disso, ainda viajamos para Londres para o aniversário do meu pai e fomos rejeitados por uma semana enquanto esperávamos no quarto do hotel tentando planejar um momento especial com ele. Ele recusou todas as nossas tentativas, a menos que fosse em sua grande festa de aniversário com cem convidados e câmeras em todos os cantos."
"Quando ele finalmente concordou em me receber, foi sob a condição de que Nicola não fosse convidada. Foi uma afronta. Mais tarde, quando minha família viajou para Los Angeles, eles se recusaram a me ver."
"Minha família valoriza a promoção pública e os endossos acima de tudo. A marca Beckham vem em primeiro lugar. O 'amor' familiar é medido pela frequência com que você posta nas redes sociais ou pela rapidez com que você larga tudo para aparecer e posar para uma foto em família, mesmo que isso signifique sacrificar nossas obrigações profissionais."
"Durante anos, fizemos de tudo para comparecer e apoiar todos os desfiles de moda, todas as festas e todas as atividades de imprensa, para mostrar 'nossa família perfeita!'. Mas, na única vez em que minha esposa pediu o apoio da minha mãe para salvar cães desabrigados durante os incêndios em Los Angeles, minha mãe se recusou."