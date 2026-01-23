+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Alisha Lehmann Montel McKenzieGetty/Instagram
Chris Burton

A fila andou: após fim de namoro com Douglas Luiz, Alisha Lehmann apresenta novo relacionamento

Alisha Lehmann voltou aos holofotes fora das quatro linhas, após o termino de seu relacionamento com o brasileiro Douglas Luiz, meio-campista do Nottingham Forest

A identidade do novo namorado de Alisha Lehmann foi revelada: a atacante suíça, que retornou para a Liga Feminina da Inglaterra com o Leicester City, está namorando Montel McKenzie, estrela dos programas Love Island e Baller League. Os dois trabalharam juntos em uma competição de futebol de seis, o que permitiu que o romance florescesse, e agora o relacionamento em ascensão foi tornado público.

  • McKenzie enviou mensagem de aniversário para Lehmann

    Lehmann retornou ao Reino Unido após uma passagem relativamente curta pelo futebol italiano. Ela se juntou à Juventus em 2024 – assim como seu então parceiro, Douglas Luiz, que seguiu o mesmo caminho vindo do Aston Villa – e saboreou o título da Série A em sua temporada de estreia. Em 2025, transferiu-se para o Como Women, permitindo que a suíça aproveitasse o sol em um cenário paradisíaco.

    Lehmann retornou à Liga Feminina Inglesa após acertar sua transferência para o Leicester. Ela ficará mais perto de seu novo namorado, Montel McKenzie, que declarou seu carinho pela jogadora no seu aniversário de 27 anos. 

    McKenzie escreveu em uma publicação no Instagram: "Feliz aniversário, meu amor", ao compartilhar várias fotos das férias que ele e Lehmann têm aproveitado. Nas imagens, eles aparecem aconchegados e trocando olhares apaixonados.

  • Quem é McKenzie? O amor floresceu na Inglaterra

    McKenzie é um jogador de futebol semiprofissional e estrela de reality shows. Ele participou da série original de Love Island e do spin-off All Stars. Ele também já participou da Baller League UK, onde Lehmann e a apresentadora de Love Island, Maya Jama - que namora o zagueiro do Manchester City, Ruben Dias - foram seus treinadores no MVPs United .

    Lehmann e McKenzie se uniram fora de campo depois que esta última terminou o relacionamento com sua ex-parceira do reality show, Kaz Crossley, em junho de 2025. Eles mantiveram o relacionamento longe dos olhares curiosos, mas agora se sentem confortáveis o suficiente para torná-lo público.

    Uma fonte contou ao The Sun: “Não era nenhum segredo dentro da equipe da Baller League. Eles se deram bem imediatamente e começaram a sair juntos depois disso. Alisha o leva para o apartamento dela em Como para escapadas de fim de semana há um tempo, acho que Montel não conseguia acreditar na sorte dele. Todos estão muito felizes por eles, embora inicialmente todos pensassem que seria apenas algo casual.”

    O informante acrescentou: “Com Alisha sendo sua 'técnica' na Baller League, isso pode ter sido um pouco confuso para Montel, mas ele estava encantado, e muitas coisas acontecem nas festas da Baller League, que contam com a presença de vários jogadores de futebol, estrelas de Love Island e outras celebridades.”

  • Retorno à WSL: Lehmann de volta à Inglaterra com o Leicester

    Não haverá mais viagens para um famoso lago em Como para McKenzie aproveitar, já que Lehmann está agora se estabelecendo em Leicester. Ela já passou tempo na WSL com West Ham, Everton e Aston Villa.

    Lehmann se separou do ex-volante do Aston Villa, Douglas Luiz, que agora está emprestado ao Nottingham Forest, no ano passado. Uma das jogadoras de futebol mais reconhecidas do planeta, que ostenta 15,9 milhões de seguidores no Instagram, está pronta para um novo começo.

    Ela declarou ao site oficial do Leicester, após assinar contrato até 2028: “É uma sensação incrível e estou muito feliz por estar aqui. É como voltar para casa, retornar à Inglaterra, e estou realmente feliz. O Leicester é um clube fantástico. Já visitei o centro de treinamento e, claro, o estádio. Eles querem impulsionar o futebol feminino.”

  • Estreia de Lehmann: Quando a suíça poderá estrear?

    A chegada de Lehmann é considerada um grande feito para o Leicester e deve ajudar a aumentar a visibilidade do clube. Ela também agregará experiência internacional essencial a um elenco que luta para manter seu status na WSL.

    O Leicester City ocupa atualmente a nona posição na tabela, cinco pontos à frente do lanterna Liverpool e da zona de repescagem para o rebaixamento. Lehmann buscará distanciar ainda mais o time da zona de rebaixamento, e é provável que sua estreia pelo novo clube aconteça contra seu ex-clube, o West Ham, no domingo. Em seguida, ela enfrentará adversários difíceis, como Arsenal e Manchester United, que lutam por uma vaga entre os três primeiros colocados.

