A fila andou: após fim de namoro com Douglas Luiz, Alisha Lehmann apresenta novo relacionamento

McKenzie é um jogador de futebol semiprofissional e estrela de reality shows. Ele participou da série original de Love Island e do spin-off All Stars. Ele também já participou da Baller League UK, onde Lehmann e a apresentadora de Love Island, Maya Jama - que namora o zagueiro do Manchester City, Ruben Dias - foram seus treinadores no MVPs United .

Lehmann e McKenzie se uniram fora de campo depois que esta última terminou o relacionamento com sua ex-parceira do reality show, Kaz Crossley, em junho de 2025. Eles mantiveram o relacionamento longe dos olhares curiosos, mas agora se sentem confortáveis o suficiente para torná-lo público.

Uma fonte contou ao The Sun: “Não era nenhum segredo dentro da equipe da Baller League. Eles se deram bem imediatamente e começaram a sair juntos depois disso. Alisha o leva para o apartamento dela em Como para escapadas de fim de semana há um tempo, acho que Montel não conseguia acreditar na sorte dele. Todos estão muito felizes por eles, embora inicialmente todos pensassem que seria apenas algo casual.”

O informante acrescentou: “Com Alisha sendo sua 'técnica' na Baller League, isso pode ter sido um pouco confuso para Montel, mas ele estava encantado, e muitas coisas acontecem nas festas da Baller League, que contam com a presença de vários jogadores de futebol, estrelas de Love Island e outras celebridades.”