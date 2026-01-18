+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Figueirense 2026
Felipe Proença

Figueirense x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Catarinense 2026

Rivais de Florianópolis disputam clássico neste domingo, no Orlando Scarpelli, pela quarta rodada da competição

Figueirense e Avaí entram em campo neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), em compromisso válido pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2026. O jogo será realizado no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e possui transmissão ao vivo da Globo para todo o estado de Santa Catarina (veja a programação completa de futebol aqui).

Líder do grupo B com seis pontos somados, o Figueirense tenta reagir rapidamente após ser derrotado pelo Brusque na última rodada por 2 a 1. Jogando em seus domínios, o Figueira vai em busca da vitória no clássico para ganhar moral e seguir com a boa campanha.

Já o Avaí ocupa a terceira colocação do grupo A neste momento, também com seis pontos. No entanto, pode assumir a vice-liderança caso vença o rival. Por isso, o Leão da Ilha sabe da importância do resultado positivo, mesmo tendo que atuar fora de casa.

  • Prováveis escalações

    Figueirense: Igo Gabriel; Ezequiel, Douglas Bacelar, Anderson Conceição, Wesley; Jean Mangabeira, Rafinha Potiguar, Raynan; Igor Bolt, Silvinho, Felipe Augusto. Técnico: Waguinho Dias

    Avaí: Otávio; Wallison, Baldini, Allyson, Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Pedro Cuiabá, Daniel Penha; Thayllon, Garcez, Tallison. Auxiliar técnico: Léo Cherede

  • Desfalques

    Figueirense

    Arthur Henrique, Pablo, Matheus Mascarenhas e Hyuri estão lesionados.

    Avaí

    Expulso contra o Carlos Renaux, o técnico Cauan de Almeida cumpre suspensão automática. Já Igor Bohn, João Maistro, Adriel, Gabriel Dias, Marcos Paulo, Quaresma, Ryan e Vini Marques estão no departamento médico.

  • Quando é?

    • Data: domingo, 18 de janeiro de 2026
    • Horário: 18h (de Brasília)
    • Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis-SC
    • Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (árbitro), Gizeli Casaril e Thiaggo Americano Labes (assistentes), Everton Schilling (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR), Johnny Barros de Oliveira (assistente VAR)
