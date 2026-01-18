Figueirense x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Catarinense 2026

Figueirense e Avaí entram em campo neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), em compromisso válido pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2026. O jogo será realizado no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e possui transmissão ao vivo da Globo para todo o estado de Santa Catarina (veja a programação completa de futebol aqui).

Líder do grupo B com seis pontos somados, o Figueirense tenta reagir rapidamente após ser derrotado pelo Brusque na última rodada por 2 a 1. Jogando em seus domínios, o Figueira vai em busca da vitória no clássico para ganhar moral e seguir com a boa campanha.

Já o Avaí ocupa a terceira colocação do grupo A neste momento, também com seis pontos. No entanto, pode assumir a vice-liderança caso vença o rival. Por isso, o Leão da Ilha sabe da importância do resultado positivo, mesmo tendo que atuar fora de casa.