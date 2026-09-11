AFP
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Fifa confirma banimentos vitalícios de dois ex-dirigentes após amplo abuso de poder e de fundos
Banimentos vitalícios aplicados
De acordo com uma reportagem da Associated Press, juízes da Fifa impuseram banimentos vitalícios a Cassell e Jaleel por grave má conduta financeira. Cassell, dirigente de longa data do futebol em Montserrat, foi explicitamente acusado de "abuso de posição, conflitos de interesse sistêmicos" e do uso indevido de fundos da Fifa.
Enquanto isso, Jaleel, ex-presidente da federação das Maldivas, foi expulso por "usar indevidamente fundos do Plano de Alívio da Covid-19 da Fifa para benefício pessoal". Durante a pandemia, a Fifa disponibilizou até US$ 1,5 milhão. No entanto, a imprensa das Maldivas informou que Jaleel foi condenado a 23 anos de prisão por desviar US$ 1,2 milhão, supostamente usando o dinheiro para comprar apartamentos.
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Acusações históricas de corrupção
Cassell e sua secretária-geral, Tandica Hughes, se declararam culpados em um tribunal de Montserrat em abril por acusações de evasão fiscal. Ambos também foram processados em 2011 pelo comitê de ética da FIFA em conexão com dirigentes do futebol caribenho que receberam pagamentos em dinheiro de US$ 40.000. Esses pagamentos estavam ligados a Mohamed bin Hammam durante sua fracassada campanha para desafiar Sepp Blatter pela presidência.
Apesar desses problemas históricos, Cassell e Hughes continuaram a comandar a entidade do futebol de Montserrat. Atualmente, essa organização tem direito a receber pelo menos US$ 2 milhões por ano dos lucros da Copa do Mundo. Consequentemente, a FIFA instalou uma equipe de gestão de emergência em fevereiro passado, citando "crise excepcional e paralisia institucional" em relação à gestão do dia a dia.
Multas pesadas e suspensões
Além das suspensões vitalícias, a Fifa aplicou pesadas sanções financeiras. Cassell enfrentou acusações adicionais de "conduta que afeta a integridade física e mental de membros da equipe da federação", o que resultou em uma multa de 1 milhão de francos suíços.
Hughes foi banido por 15 anos por "se beneficiar de e facilitar transações impróprias" e recebeu a ordem de pagar 150 mil francos suíços. Além disso, Jaleel foi obrigado a pagar 1 milhão de francos suíços. Mohamed Ageel, o ex-diretor financeiro das Maldivas, foi banido por 10 anos e multado em 100 mil francos suíços. A Fifa afirmou que as acusações contra Ageel estavam relacionadas a "facilitar e ocultar o uso indevido de fundos da Fifa, usar documentação falsificada e deixar de cooperar" com a investigação ética da entidade.
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O que vem por aí para a Fifa?
Daqui para frente, a FIFA enfrenta o desafio contínuo de garantir uma supervisão financeira rigorosa em todas as suas associações-membro para evitar novos casos de desvio de dinheiro. Gianni Infantino já havia adotado uma postura firme ao afirmar: "Se houver alguém nesta sala ou fora desta sala que ainda pense que pode enriquecer, que pode abusar do futebol, tenho uma mensagem clara e forte para lhe dizer: Saia do futebol e saia do futebol agora." A entidade agora seguirá contando com equipes de gestão de emergência para reconstruir federações fragilizadas.
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