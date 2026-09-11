De acordo com uma reportagem da Associated Press, juízes da Fifa impuseram banimentos vitalícios a Cassell e Jaleel por grave má conduta financeira. Cassell, dirigente de longa data do futebol em Montserrat, foi explicitamente acusado de "abuso de posição, conflitos de interesse sistêmicos" e do uso indevido de fundos da Fifa.

Enquanto isso, Jaleel, ex-presidente da federação das Maldivas, foi expulso por "usar indevidamente fundos do Plano de Alívio da Covid-19 da Fifa para benefício pessoal". Durante a pandemia, a Fifa disponibilizou até US$ 1,5 milhão. No entanto, a imprensa das Maldivas informou que Jaleel foi condenado a 23 anos de prisão por desviar US$ 1,2 milhão, supostamente usando o dinheiro para comprar apartamentos.