Ficar "em casa" no Liverpool ou cumprir o sonho galáctico de jogar no Real Madrid? Qual é a melhor decisão para Trent Alexander-Arnold?

Os campeões espanhóis parecem ser o próximo destino do defensor, mas ele deve reconsiderar ir para a Espanha

Grande parte dos últimos quatro meses de Trent Alexander-Arnold foi centrada em uma possível transferência para o Real Madrid quando seu contrato com o Liverpool expirar no verão. A perspectiva de deixar o clube de sua infância pelas luzes brilhantes e riquezas incontáveis dos Los Blancos, com ele como seu próximo 'Galáctico', parecia mais uma procissão do que uma possibilidade.

Contudo, em meio ao crescente descontentamento de Merseyside e o próprio declínio do Real Madrid nas últimas semanas, trocar o vermelho pelo branco não parece mais a ideia fabulosa que era há pouco tempo. A emoção do gol decisivo de Alexander-Arnold contra o Leicester City para ficar a uma vitória do título da Premier League foi reveladora em uma palavra, a imagem de sua camisa pendurada na bandeira de escanteio em frente à torcida visitante valia mais do que mil palavras.

Então aqui estão as grandes questões: Por que isso tem que ser o fim? Será que Alexander-Arnold realmente poderia rejeitar o Real Madrid?