Fica ou sai? Hansi Flick revela planos para o futuro no Barcelona em meio a eleições presidenciais
Flick fala sobre seu futuro no Barcelona
O treinador do Barcelona, Hansi Flick, abordou a crescente especulação em torno de seu futuro a longo prazo após surgirem notícias de que o clube catalão está explorando a possibilidade de estender seu contrato até junho de 2028. O alemão está atualmente sob contrato até 2027, mas a hierarquia do Blaugrana parece estar interessada em assegurar a continuidade, após um período altamente positivo no comando.
A questão foi levantada durante a coletiva de imprensa de final de ano de Flick, onde ele foi questionado diretamente sobre as discussões com o clube e o contexto mais amplo das próximas eleições presidenciais do Barcelona. Embora reconhecendo os relatórios, Flick deixou claro que não tem pressa em formalizar nada e preferiria avaliar a situação quando a temporada terminar.
Seus comentários surgem em um momento em que o Barcelona desfruta de um forte impulso em campo e de estabilidade institucional fora dele. Com o clube catalão entrando na pausa de fim de ano no topo da classificação da La Liga, após uma importante vitória sobre o Villarreal na tarde de domingo, a liderança do Barça vê Flick como um pilar central do atual projeto esportivo.
- Getty Images Sport
Flick "está feliz" no Barcelona
Falando abertamente sobre sua situação, Flick destacou como se sente bem estabelecido no clube e como o apoio do atual presidente tem sido importante desde sua chegada. “Como eu disse, estou muito feliz por trabalhar neste clube. Com Deco e toda a equipe, minha equipe e eu estamos muito felizes; o relacionamento com Deco e sua equipe é incrível”, explicou.
O técnico alemão destacou então o papel pessoal desempenhado pelo presidente em trazê-lo para o Camp Nou e criar um ambiente de confiança. “O presidente é a razão de eu estar aqui, e estou muito feliz. É muito importante ter essa confiança. Minha equipe pode sentir isso, e é ótimo de ver.”
Flick também reconheceu o contexto político que envolve seu futuro, com as eleições se aproximando nos próximos meses. “Veremos o que acontece no próximo ano com as eleições, mas para mim é ótimo estar aqui por mais um ano e meio. Mas essas coisas estão nas mãos do presidente. Para mim, é importante tê-lo como presidente, e isso é tudo que posso dizer. Eu amo trabalhar neste clube”, concluiu.
- Getty Images Sport
Flick apoia Laporta nas próximas eleições presidenciais
Os comentários de Flick foram amplamente interpretados como um impulso significativo para o atual presidente Laporta, que busca reeleição em 2026. O momento é notável, com eleições presidenciais exigidas por estatuto para serem realizadas entre março e junho, o que significa que o sucesso esportivo e a harmonia institucional desempenharão um papel importante na formação da narrativa da campanha.
Embora Flick não tenha explicitamente ligado seu futuro à reeleição de Laporta, seu elogio foi inequívoco. Ao enfatizar repetidamente a importância da confiança do presidente e do clube como um todo, Flick implicitamente destacou como a estabilidade na direção tem sido central para seu próprio conforto e desempenho no cargo.
Além disso, o apoio de Flick a Deco é significativo, dado que os primeiros meses de Flick no Barcelona não foram isentos de atritos, particularmente em torno de frustrações no mercado de transferências, questões logísticas em turnês de pré-temporada e incertezas em relação aos projetos de infraestrutura do clube.
- AFP
Flick ansioso para focar nos objetivos esportivos
Por enquanto, qualquer conversa formal sobre contrato deve permanecer em espera, com Flick contente em focar no restante da temporada em vez de seu futuro pessoal. O alemão tem repetidamente sinalizado que sua prioridade é o trabalho diário e manter a vantagem competitiva do Barcelona em todas as competições.
Do ponto de vista do clube, garantir Flick além de 2027 representaria uma declaração de intenção de longo prazo e estabilidade, especialmente após anos de instabilidade gerencial.
Enquanto o Barcelona continua a buscar troféus e navegar por um período politicamente sensível, as expressões públicas de felicidade e lealdade de Flick fortalecem a posição da atual diretoria. Se as performances em campo continuarem boas, a perspectiva de estender a permanência do técnico alemão até 2028 provavelmente permanecerá como um ponto central de discussão nos próximos meses.