Fica ou sai? Hansi Flick revela planos para o futuro no Barcelona em meio a eleições presidenciais

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, abordou a crescente especulação em torno de seu futuro a longo prazo após surgirem notícias de que o clube catalão está explorando a possibilidade de estender seu contrato até junho de 2028. O alemão está atualmente sob contrato até 2027, mas a hierarquia do Blaugrana parece estar interessada em assegurar a continuidade, após um período altamente positivo no comando.

A questão foi levantada durante a coletiva de imprensa de final de ano de Flick, onde ele foi questionado diretamente sobre as discussões com o clube e o contexto mais amplo das próximas eleições presidenciais do Barcelona. Embora reconhecendo os relatórios, Flick deixou claro que não tem pressa em formalizar nada e preferiria avaliar a situação quando a temporada terminar.

Seus comentários surgem em um momento em que o Barcelona desfruta de um forte impulso em campo e de estabilidade institucional fora dele. Com o clube catalão entrando na pausa de fim de ano no topo da classificação da La Liga, após uma importante vitória sobre o Villarreal na tarde de domingo, a liderança do Barça vê Flick como um pilar central do atual projeto esportivo.