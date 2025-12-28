Festa de Natal de Jack Grealish e Kyle Walker termina em strip club de Londres

Grealish foi a Londres e visitou o Winter Wonderland, um evento temático de inverno e Natal na capital, onde se encontrou com o ex-companheiro de seleção inglesa e de Manchester City, Kyle Walker. Em seguida, os dois jantaram no restaurante francês-mediterrâneo Bagatelle, em Mayfair, e chegaram a distribuir bebidas para outros clientes.

“Esses caras sabem comemorar. Eles foram muito generosos com todos ao redor”, disse um convidado. Após o jantar, Grealish e Walker se separaram, já que o defensor quis seguir para a boate Tape, nas proximidades. Curiosamente, os dois se enfrentariam horas depois em Turf Moor, no duelo entre Burnley e Everton.

Grealish, porém, seguiu com amigos para a boate de striptease Platinum Lace, na Leicester Square, para encerrar a noite. A sessão, descrita como “uma farra de fim de ano como nenhuma outra”, terminou por volta das 4h, depois que o jogador do Everton — atualmente emprestado pelo City — deixou uma conta de £ 3.500.

Nenhum dos dois infringiu regras dos clubes, já que ambos receberam folga de suas respectivas equipes.