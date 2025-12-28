Festa de Natal de Jack Grealish e Kyle Walker termina em strip club de Londres
- Getty Images Sport
Noite de Grealish terminou às 4h da manhã
Grealish foi a Londres e visitou o Winter Wonderland, um evento temático de inverno e Natal na capital, onde se encontrou com o ex-companheiro de seleção inglesa e de Manchester City, Kyle Walker. Em seguida, os dois jantaram no restaurante francês-mediterrâneo Bagatelle, em Mayfair, e chegaram a distribuir bebidas para outros clientes.
“Esses caras sabem comemorar. Eles foram muito generosos com todos ao redor”, disse um convidado. Após o jantar, Grealish e Walker se separaram, já que o defensor quis seguir para a boate Tape, nas proximidades. Curiosamente, os dois se enfrentariam horas depois em Turf Moor, no duelo entre Burnley e Everton.
Grealish, porém, seguiu com amigos para a boate de striptease Platinum Lace, na Leicester Square, para encerrar a noite. A sessão, descrita como “uma farra de fim de ano como nenhuma outra”, terminou por volta das 4h, depois que o jogador do Everton — atualmente emprestado pelo City — deixou uma conta de £ 3.500.
Nenhum dos dois infringiu regras dos clubes, já que ambos receberam folga de suas respectivas equipes.
Grealish “não se interessou por danças no colo”
Uma fonte próxima a Grealish garantiu que o jogador não demonstrou interesse em danças no colo e apenas queria beber algo tarde da noite.
“Jack não estava interessado em lap dances, ele só queria mais bebidas”, afirmou a fonte. “Ele se divertiu muito no Platinum Lace e foi um verdadeiro cavalheiro. Não chegou a olhar para as dançarinas ou artistas do local.”
Segundo o relato, Grealish está em um relacionamento estável e escolheu o local apenas por estar aberto naquele horário. O grupo ficou em uma área reservada, pedindo centenas de Jägerbombs que custavam £ 14 cada, enquanto havia pessoas dançando sobre mesas e sofás.
“Foi uma farra de fim de ano inesquecível. A noite só acabou quando o grupo foi educadamente convidado a se retirar e voltou para o Sanderson Hotel, onde alguns ainda pediram champanhe nos quartos. Uma noite para ficar na memória.”
- Getty Images Sport
Dificuldades no City após saída do Aston Villa
Grealish deixou o Aston Villa em 2021 para defender o Manchester City por £ 100 milhões, então a maior transferência de um jogador inglês e o maior valor pago por um clube britânico. Apesar de não repetir o mesmo nível apresentado no Villa, o atacante conquistou três títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões.
Na última temporada, porém, teve pouco espaço e acabou liberado por empréstimo, acertando com o Everton no verão europeu. Os Toffees têm opção de compra definitiva por £ 50 milhões na próxima janela.
“Estou muito feliz por ter assinado com o Everton. É algo enorme para mim. Este é um grande clube, com torcedores incríveis”, disse Grealish ao chegar ao Hill Dickinson Stadium. “Assim que conversei com o treinador, soube que era o único lugar para onde eu queria ir. Recebi muitas mensagens dos torcedores nas redes sociais, e isso também pesou na minha decisão.”
Queda de rendimento após início animador
Grealish começou bem sua trajetória em Merseyside, com quatro assistências nas duas primeiras partidas da liga pelo Everton, mas não conseguiu ampliar esses números desde então.
Além disso, o jogador da seleção inglesa marcou apenas dois gols nos últimos 13 jogos, embora ambos tenham sido decisivos, garantindo vitórias apertadas sobre Crystal Palace e Bournemouth.