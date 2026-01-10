+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Equipes vão a campo pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2026.

Neste domingo (11), Ferroviário e Fortaleza se enfrentam, às 18h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2026. A partida acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e possui transmissão ao vivo da Verdes Mares e TV Ceará, na TV aberta, e do Canal GOAT e FCFTV, pelo Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Ferroviário iniciou sua caminhada no Campeonato Cearense 2026 com uma importante vitória fora de casa, vencendo o Maracanã por 1 a 0, na última terça-feira (06), e largou na liderança do Grupo A.

Após a vitória, a equipe espera seguir buscando pontos importantes para avançar de fase, e tem o desafio de aprontar contra um Fortaleza ainda em ritmo de pré-temporada.

Já o Fortaleza, vice-campeão cearense na última temporada, estreia no estadual sob o comando de Thiago Carpini, buscando regularidade e bom desempenho desde as primeiras rodadas. O clube utiliza o Campeonato Cearense como parte importante da preparação para a sequência do calendário nacional.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Prováveis escalações

    Ferroviário: Sivaldo, Ramires, Leo Paraíso, Bruno Miranda, Pedrinho, Lucas Black, Luan, Thalisson, Carlinhos, Felipe Sales, Jefinho. Técnico: Nuno Pereira

    Fortaleza: Brenno, Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Tomás Cardona, Diogo Barbosa, Lucas Sasha, Pierre, Tomás Pochettino, Herrera, Adam Bareiro, Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

    • Publicidade

  • Desfalques

    Ferroviário

    Sem ausências confirmadas.

    Fortaleza

    Sem ausências confirmadas.

  • Quando é?

    Data: domingo, 11 de janeiro de 2026 

    Horário: 18h00 (de Brasília) 

    Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE 

    Arbitragem: Léo Simão-CE (árbitro), Renan Aguiar-CE e Camila Sousa-CE (assistentes), Amarília Sampaio-CE (reserva)

Cearense
Ferroviário crest
Ferroviário
FER
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
0