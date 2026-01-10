Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Neste domingo (11), Ferroviário e Fortaleza se enfrentam, às 18h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2026. A partida acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e possui transmissão ao vivo da Verdes Mares e TV Ceará, na TV aberta, e do Canal GOAT e FCFTV, pelo Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Ferroviário iniciou sua caminhada no Campeonato Cearense 2026 com uma importante vitória fora de casa, vencendo o Maracanã por 1 a 0, na última terça-feira (06), e largou na liderança do Grupo A.

Após a vitória, a equipe espera seguir buscando pontos importantes para avançar de fase, e tem o desafio de aprontar contra um Fortaleza ainda em ritmo de pré-temporada.

Já o Fortaleza, vice-campeão cearense na última temporada, estreia no estadual sob o comando de Thiago Carpini, buscando regularidade e bom desempenho desde as primeiras rodadas. O clube utiliza o Campeonato Cearense como parte importante da preparação para a sequência do calendário nacional.