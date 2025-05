Ferroviário x Horizonte: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (04), no Amigão, pela terceira rodada da quarta divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

O Ferroviário recebe a Horizonte na noite deste domingo (4), a partir das 18h00 (de Brasília), no Presidente Vargas, em Fortaleza, pela terceira rodada da Série D 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (confira a programação completa).

O Ferroviário chega embalado após vencer o Santa Cruz-RN por 3 a 1 na segunda rodada, resultado que compensou a derrota na estreia diante do Central. Agora, de olho no G4, o time busca mais uma vitória para embalar de vez na quarta divisão e se firmar entre os líderes do grupo.

Do outro lado, o Horizonte tenta encerrar um longo jejum: já são oito jogos sem vencer, incluindo as duas primeiras rodadas da competição. A última vitória da equipe aconteceu ainda em janeiro, curiosamente contra o próprio Ferroviário, no estadual. Desde então, o time acumula quatro empates e quatro derrotas, e precisa reagir para não se afundar na tabela.