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Ferran Torres quebra o silêncio sobre boné polêmico com a frase "Torne a Espanha grande novamente" após título da Copa do Mundo de 2026
Uma comemoração viral da Copa do Mundo
Ferran não foi apenas o herói da partida pela Espanha na conquista de seu segundo título da Copa do Mundo, mas também foi uma figura central durante as comemorações que se seguiram em Madri. O atacante do Barcelona ganhou manchetes no mundo todo depois de ser visto usando um boné vermelho característico com os dizeres "Make Spain Great Again".
A polêmica peça de vestuário era uma adaptação direta do amplamente reconhecido slogan de campanha de Donald Trump, "Make America Great Again". Como era de se esperar, a escolha de roupa do ponta provocou imediatamente um enorme debate, atraindo todo tipo de reações de observadores ao redor do mundo.
Torres nega motivações políticas
Três semanas depois de a seleção espanhola ter sido oficialmente coroada campeã do mundo, o atacante finalmente quebrou o silêncio para esclarecer suas intenções. Falando durante uma entrevista à CNN como parte de uma turnê de mídia nos Estados Unidos, Torres negou categoricamente que o boné tivesse qualquer conotação política.
"Foi um momento engraçado porque não teve nada a ver com política", explicou Ferran. "Sinceramente, não sei nada sobre política. Foi só para eu poder ver a Espanha de volta ao topo, vencendo a Copa do Mundo."
A Casa Branca reage
As imagens virais da comemoração circularam rapidamente pelo mundo, gerando tanta repercussão que acabaram chegando ao governo dos Estados Unidos. A Casa Branca decidiu reagir publicamente à situação no X. Ela compartilhou um clipe de vídeo da estrela do Barcelona comemorando o triunfo na Copa do Mundo de 2026, acompanhado da legenda provocativa: "Todo mundo quer fazer parte do movimento."
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Futuro de Ferran no Barcelona segue incerto
Apesar de seu heroísmo por sua seleção na Copa do Mundo, seu futuro no clube segue incerto. O jogador de 26 anos despertou o interesse do Paris Saint-Germain, enquanto o Barcelona estaria aberto a vender o atacante se o preço for o certo. Resta saber se ele permanecerá no Camp Nou ou se concluirá uma transferência para a França.
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