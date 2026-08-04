Ferran não foi apenas o herói da partida pela Espanha na conquista de seu segundo título da Copa do Mundo, mas também foi uma figura central durante as comemorações que se seguiram em Madri. O atacante do Barcelona ganhou manchetes no mundo todo depois de ser visto usando um boné vermelho característico com os dizeres "Make Spain Great Again".

A polêmica peça de vestuário era uma adaptação direta do amplamente reconhecido slogan de campanha de Donald Trump, "Make America Great Again". Como era de se esperar, a escolha de roupa do ponta provocou imediatamente um enorme debate, atraindo todo tipo de reações de observadores ao redor do mundo.