Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Ferran TorresGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Ferran Torres quebra o silêncio sobre boné polêmico com a frase "Torne a Espanha grande novamente" após título da Copa do Mundo de 2026

F. Torres
Espanha
Copa do Mundo

Ferran Torres finalmente se pronunciou sobre o polêmico boné com a frase "Make Spain Great Again" que usou durante as celebrações da vitória de sua seleção na Copa do Mundo de 2026, em Madri. O atacante do Barcelona insistiu de forma categórica que o gesto não teve absolutamente nenhuma motivação política, apesar de ter provocado um enorme debate global e gerado uma reação da Casa Branca.

  • Uma comemoração viral da Copa do Mundo

    Ferran não foi apenas o herói da partida pela Espanha na conquista de seu segundo título da Copa do Mundo, mas também foi uma figura central durante as comemorações que se seguiram em Madri. O atacante do Barcelona ganhou manchetes no mundo todo depois de ser visto usando um boné vermelho característico com os dizeres "Make Spain Great Again".

    A polêmica peça de vestuário era uma adaptação direta do amplamente reconhecido slogan de campanha de Donald Trump, "Make America Great Again". Como era de se esperar, a escolha de roupa do ponta provocou imediatamente um enorme debate, atraindo todo tipo de reações de observadores ao redor do mundo.

    • Publicidade

  • Torres nega motivações políticas

    Três semanas depois de a seleção espanhola ter sido oficialmente coroada campeã do mundo, o atacante finalmente quebrou o silêncio para esclarecer suas intenções. Falando durante uma entrevista à CNN como parte de uma turnê de mídia nos Estados Unidos, Torres negou categoricamente que o boné tivesse qualquer conotação política.

    "Foi um momento engraçado porque não teve nada a ver com política", explicou Ferran. "Sinceramente, não sei nada sobre política. Foi só para eu poder ver a Espanha de volta ao topo, vencendo a Copa do Mundo."



  • A Casa Branca reage

    As imagens virais da comemoração circularam rapidamente pelo mundo, gerando tanta repercussão que acabaram chegando ao governo dos Estados Unidos. A Casa Branca decidiu reagir publicamente à situação no X. Ela compartilhou um clipe de vídeo da estrela do Barcelona comemorando o triunfo na Copa do Mundo de 2026, acompanhado da legenda provocativa: "Todo mundo quer fazer parte do movimento."



    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Futuro de Ferran no Barcelona segue incerto

    Apesar de seu heroísmo por sua seleção na Copa do Mundo, seu futuro no clube segue incerto. O jogador de 26 anos despertou o interesse do Paris Saint-Germain, enquanto o Barcelona estaria aberto a vender o atacante se o preço for o certo. Resta saber se ele permanecerá no Camp Nou ou se concluirá uma transferência para a França.