Ferran Torres e Pedri revelam a punição brutal de Hansi Flick para os jogadores do Barcelona que chegam atrasados às reuniões da equipe

De acordo com os jogadores, as consequências de perder o horário agora são extremamente caras. Pedri, que recentemente voltou a jogar após uma lesão muscular no bíceps femoral direito, revelou a mudança nas medidas disciplinares. O maestro do meio-campo explicou: “Em relação à pontualidade, mudamos um pouco. Se você se atrasar, paga uma multa”. Essa mudança confirma que Flick está priorizando um ambiente profissional onde as regras se aplicam a todos, independentemente de seu status na hierarquia do time principal.

Torres foi rápido em detalhar os valores impressionantes envolvidos, observando que a multa é de “€ 40.000 por chegar 10 minutos atrasado em um dia de jogo”. O ex-atacante do Manchester City então brincou: “Não consigo imaginar quanto custaria 20 minutos. Mais vale enviar-lhe uma foto de um ibuprofeno!” Antes de acrescentar que a nova punição “dói mais, posso garantir-lhe isso”.