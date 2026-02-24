Getty Images Sport
Ferran Torres e Pedri revelam a punição brutal de Hansi Flick para os jogadores do Barcelona que chegam atrasados às reuniões da equipe
Relógio no Camp Nou
A dupla, que apareceu junta no popular programa de televisão espanhol El Hormiguero, explicou que a abordagem de Flick em relação ao atraso evoluiu nesta temporada. Enquanto infrações anteriores poderiam resultar na exclusão dos jogadores da equipe do dia do jogo, o técnico alemão mudou seu foco para uma punição mais financeira. Flick já havia explicado sua posição, afirmando: “[Chegar atrasado] é uma falta de respeito, não por mim, mas pelos companheiros de equipe, pela instituição e pelos torcedores. Não é tão difícil chegar na hora certa, isso não pode acontecer e já aconteceu.”
O preço exorbitante do atraso
De acordo com os jogadores, as consequências de perder o horário agora são extremamente caras. Pedri, que recentemente voltou a jogar após uma lesão muscular no bíceps femoral direito, revelou a mudança nas medidas disciplinares. O maestro do meio-campo explicou: “Em relação à pontualidade, mudamos um pouco. Se você se atrasar, paga uma multa”. Essa mudança confirma que Flick está priorizando um ambiente profissional onde as regras se aplicam a todos, independentemente de seu status na hierarquia do time principal.
Torres foi rápido em detalhar os valores impressionantes envolvidos, observando que a multa é de “€ 40.000 por chegar 10 minutos atrasado em um dia de jogo”. O ex-atacante do Manchester City então brincou: “Não consigo imaginar quanto custaria 20 minutos. Mais vale enviar-lhe uma foto de um ibuprofeno!” Antes de acrescentar que a nova punição “dói mais, posso garantir-lhe isso”.
Do banco de reservas para a conta bancária
Essa repressão financeira marca um afastamento das punições esportivas vistas anteriormente no mandato de Flick. Anteriormente, o jogador da seleção francesa Jules Kounde foi relegado ao banco de reservas em nada menos que três ocasiões na última temporada por chegar atrasado às reuniões da equipe antes dos jogos. No entanto, parece que Flick decidiu que atingir o bolso dos jogadores é uma maneira mais eficaz de manter a ordem.
Apesar das regras rígidas em relação ao relógio, os jogadores insistem que Flick está longe de ser um ditador sem alegria. Eles revelaram que o ex-técnico do Bayern de Munique é surpreendentemente relaxado quando se trata dos hábitos da equipe nas redes sociais e das comemorações no vestiário. Tanto Ferran quanto Pedri observaram que Flick “não se envolve” nos TikToks e nas danças frequentemente realizadas pelos membros mais jovens do elenco.
Villarreal é o próximo adversário e a busca pelo milagre
A disciplina interna do Blaugrana será posta à prova no campo esta semana. Pedri e companhia receberão o Villarreal na La Liga neste sábado, um confronto crucial no campeonato nacional que serve como prelúdio para uma tarefa monumental na copa. Os jogadores de Flick se preparam para uma tentativa histórica de remontada na Copa del Rey, já que o Barcelona entra na segunda partida da semifinal da Copa del Rey precisando reverter uma desvantagem de 4 a 0 contra o Atlético de Madrid para manter vivo o sonho de conquistar o título. Para sobreviver aos Rojiblancos, o time precisará de mais do que pontualidade no vestiário - precisará de um desempenho impecável e sincronizado em campo para reverter um dos placares mais difíceis da história recente do clube.
