Fernando Diniz cogita período de descanso após consultas de Athletico-PR e Vasco

Treinador ficou à frente do Fluminense por mais de dois anos e deixou o clube nessa segunda-feira, no dia seguinte à derrota para o Flamengo

Fernando Diniz cogita um período de descanso após ser demitido pelo Fluminense e ficar livre no mercado da bola, como soube a GOAL. O treinador, a princípio, não gostaria de assumir um novo trabalho — ele já comunicou ao estafe a intenção.

Athletico-PR e Vasco fizeram consulta sobre a situação do técnico, atual campeão da Copa Libertadores pelo Flu. No entanto, não receberam resposta sobre o futuro do comandante.

Ainda não há uma definição sobre o período, mas Fernando Diniz pretende tirar alguns dias de descanso até definir o futuro no futebol. Ele quer aproveitar um tempo ao lado de família e amigos para, depois, avaliar a possibilidade de assumir algum clube no mercado da bola.

