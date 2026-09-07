Felipe Melo rebate Abel Ferreira e destaca história do Palmeiras antes da chegada do técnico

A declaração de Abel Ferreira após o empate do Palmeiras com o Botafogo provocou reação de um velho conhecido da história recente do clube. Felipe Melo discordou da forma como o treinador se referiu ao período de conquistas do Verdão e fez questão de lembrar que a transformação do Palmeiras em uma potência do futebol brasileiro começou antes da chegada do português.
Em participação como comentarista, o ex-volante afirmou que o clube já vinha disputando e conquistando títulos antes de Abel assumir o comando, em outubro de 2020. Para Felipe Melo, reconhecer a contribuição do treinador não significa deixar de lado o trabalho realizado anteriormente.