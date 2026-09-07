Felipe Melo rebate Abel Ferreira e destaca história do Palmeiras antes da chegada do técnico

Abel afirmou, após o empate com o Botafogo, que a torcida deveria aproveitar o momento vivido pelo Palmeiras, destacando a quantidade de conquistas obtidas em um intervalo de aproximadamente quatro ou cinco anos.

“Aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro a cinco anos", disse o treinador.

A fala incomodou parte dos torcedores nas redes sociais e também Felipe Melo. O ex-jogador, que defendeu o Palmeiras entre 2017 e 2021, argumentou que o ciclo vitorioso não pode ser associado exclusivamente à passagem do treinador.

O comentarista reconheceu o peso de Abel na história recente do clube, mas reforçou que o Palmeiras já havia retomado seu protagonismo nacional antes da chegada do português.

"“Os últimos cinco anos não, o Palmeiras vem lutando por título nos últimos 10 anos. Não foi desde que você chegou, não.”