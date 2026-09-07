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imago-sport-1069746624.jpgLatin Sport Images
Pedro Augusto Dias

Felipe Melo rebate Abel Ferreira e destaca história do Palmeiras antes da chegada do técnico

Palmeiras
Botafogo x Palmeiras
Brasileirão
A. Ferreira

Ex-jogador questionou declaração do treinador sobre o período de maior sucesso do clube e ressaltou que o Palmeiras já acumulava conquistas importantes antes da chegada do português

A declaração de Abel Ferreira após o empate do Palmeiras com o Botafogo provocou reação de um velho conhecido da história recente do clube. Felipe Melo discordou da forma como o treinador se referiu ao período de conquistas do Verdão e fez questão de lembrar que a transformação do Palmeiras em uma potência do futebol brasileiro começou antes da chegada do português.

Em participação como comentarista, o ex-volante afirmou que o clube já vinha disputando e conquistando títulos antes de Abel assumir o comando, em outubro de 2020. Para Felipe Melo, reconhecer a contribuição do treinador não significa deixar de lado o trabalho realizado anteriormente.

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  • imago-sport-1082517562.jpgFotoarena

    Felipe Melo faz ressalva sobre declaração de Abel

    Abel afirmou, após o empate com o Botafogo, que a torcida deveria aproveitar o momento vivido pelo Palmeiras, destacando a quantidade de conquistas obtidas em um intervalo de aproximadamente quatro ou cinco anos.

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    “Aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro a cinco anos", disse o treinador.

    A fala incomodou parte dos torcedores nas redes sociais e também Felipe Melo. O ex-jogador, que defendeu o Palmeiras entre 2017 e 2021, argumentou que o ciclo vitorioso não pode ser associado exclusivamente à passagem do treinador.

    O comentarista reconheceu o peso de Abel na história recente do clube, mas reforçou que o Palmeiras já havia retomado seu protagonismo nacional antes da chegada do português.

    "“Os últimos cinco anos não, o Palmeiras vem lutando por título nos últimos 10 anos. Não foi desde que você chegou, não.”

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  • Abel ampliou uma hegemonia que já estava em curso

    Um dos principais pontos levantados por Felipe Melo é a mudança de patamar do Palmeiras a partir de 2015. Naquele ano, o clube conquistou a Copa do Brasil em uma final contra o Santos. A taça encerrou um período de maior instabilidade e marcou o início de uma sequência de campanhas relevantes.

    Na temporada seguinte, o Palmeiras voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 1994. Dois anos depois, em 2018, veio novamente o título nacional. Foi nesse cenário que o clube consolidou uma estrutura capaz de competir regularmente pelas principais competições do país.

    A chegada de Abel Ferreira, em 2020, coincidiu com o início de uma das fases mais vitoriosas da história palmeirense. Logo em sua primeira temporada, o português comandou o time nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Em 2021, o Palmeiras voltou a levantar a taça continental e estabeleceu uma sequência inédita de grandes títulos em um curto intervalo. Nos anos seguintes, o clube ainda conquistou o Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023.

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