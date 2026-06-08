Felipão, Rivaldo e Zico: os brasileiros por trás da ascensão de estreante da Copa

Fundado poucos anos antes de iniciar sua ascensão, o Bunyodkor contou com investimentos pesado para acelerar seu crescimento. A estratégia era clara: contratar nomes reconhecidos mundialmente e transformar o clube em uma referência dentro e fora do continente asiático.

A iniciativa ganhou força graças à aproximação com o Barcelona. Além de intercâmbios e projetos ligados às categorias de base, o clube espanhol participou de eventos e amistosos em Tashkent, capital do país, fortalecendo a imagem do Bunyodkor como uma organização moderna e alinhada aos padrões europeus.

A primeira grande tentativa de impacto internacional envolveu Samuel Eto'o, então uma das estrelas do Barcelona. Embora a negociação não tenha sido concluída, o episódio colocou o nome do clube uzbeque em evidência ao redor do mundo.

Sem o atacante camaronês, o Bunyodkor encontrou em Rivaldo seu principal embaixador. Campeão do mundo com o Brasil em 2002, o meia-atacante rapidamente se tornou protagonista da equipe, acumulando gols, títulos e atuações marcantes.

Durante sua passagem pelo clube, Rivaldo conquistou dois Campeonatos Uzbeques e registrou números expressivos. O brasileiro encerrou sua trajetória com 42 gols em 76 partidas e como uma das maiores estrelas estrangeiras da história do futebol do país.