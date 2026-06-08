Felipão, Rivaldo e Zico: os brasileiros por trás da ascensão de estreante da Copa

Pouco depois da contratação de Rivaldo, o Bunyodkor reforçou ainda mais seu projeto ao apostar em Zico para o comando técnico. Apesar do curto período no cargo, o ídolo brasileiro deixou sua marca de forma imediata.
Sob sua liderança, o clube conquistou o Campeonato Uzbeque e a Copa do Uzbequistão de 2008, além de alcançar as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. O sucesso chamou a atenção do CSKA Moscou, que contratou o treinador poucos meses depois de sua chegada ao país.
A saída de Zico abriu espaço para outro nome histórico do futebol brasileiro. Em 2009, Luiz Felipe Scolari trocou a expectativa de permanecer em grandes centros europeus pelo desafio de liderar o projeto do Bunyodkor.
A contratação repercutiu internacionalmente. Recém-saído do Chelsea, Felipão assumiu uma equipe que já reunia diversos brasileiros e encontrou um ambiente favorável para dar sequência ao crescimento do futebol local.
Anos depois, ao relembrar a experiência, o treinador destacou a importância daquele período para o desenvolvimento da modalidade no país: "O Rivaldo estava no Uzbequistão com mais três brasileiros e me indicou. Quando saí do Chelsea, surgiu a oportunidade. Começamos ali a trabalhar o futebol do Uzbequistão, não só eu, mas aproveitaram a oportunidade e levaram outros técnicos... Jogamos 32 partidas, ganhamos 28 e empatamos quatro. Foi uma campanha bem boa."