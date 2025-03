Federico Valverde: o coadjuvante galáctico que carrega a temporada do Real Madrid

O uruguaio "tapa buraco" é útil para Carlo Ancelotti em todos os setores, e Los Blancos não estariam na disputa por um triplete se não fosse por ele

Federico Valverde não deveria ter jogado no segundo jogo dos playoffs da Champions League contra o Manchester City, há três semanas. O uruguaio estava com uma lesão na coxa esquerda, mas mesmo assim fez uma performance impressionante. Ele jogou mais minutos do que qualquer outro atleta do Real Madrid nesta temporada e, mesmo debilitado, mostrou um esforço que muitos não conseguiriam.

Valverde atuou na lateral-direita, uma posição pouco familiar, e cobriu o setor com dedicação. Para conseguir isso, precisou de infiltrações.

Costumamos admirar jogadores que se sacrificam pelo time, mas Valverde vai além disso. Ele não se importa com a posição ou o sacrifício pessoal, sempre colocando o time em primeiro lugar. Há quem o veja como uma versão moderna de Steven Gerrard ou até um James Milner muito talentoso.

Independentemente de sua posição ideal, Valverde é essencial para o Real Madrid. Em uma equipe marcada pelo individualismo, ele cumpre seu papel e se torna a peça chave que une o time.