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Max EberlGetty Images
Christian Guinin

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Parece que vai sair”: Max Eberl terá mesmo de deixar o FCB?

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
A. Davies
M. Neuer

Os dias do diretor esportivo Max Eberl no FC Bayern de Munique parecem realmente estar contados. Enquanto isso, há más notícias para Alphonso Davies. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • Hoeneß: Matthäus arruinou a transferência de Woltemade para o Bayern
  • Nos bastidores do FC Bayern, parece haver grande atrito
  • “Isso vai ser difícil”: poucas esperanças para os jogadores emprestados pelo FC Bayern
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Munique, Notícias: Badstuber prevê a saída de Eberl

    O ex-jogador do Bayern de Munique, Holger Badstuber, acredita que o diretor esportivo Max Eberl e o clube mais titulado da Alemanha logo seguirão caminhos diferentes.

    “Há muita coisa acontecendo nos bastidores. Como eles querem se organizar? Como isso vai se encaixar? Isso é sempre muito importante. É claro que também pode haver uma reviravolta, mas, no momento, tudo indica que Max Eberl vai sair. Veremos como a diretoria vai decidir isso”, explicou Badstuber no podcast do Bild “Bayern Insider”.

    No entanto, com base em tudo o que soube pela mídia nos últimos dias, ele acredita que haverá uma separação: “Caso contrário, essas coisas não teriam sido divulgadas pela imprensa. Então, é preciso comunicar isso claramente e garantir clareza em torno da equipe”, afirmou o jogador de 37 anos, referindo-se às declarações do presidente do clube, Uli Hoeneß.

    Este havia chamado a atenção antes da final da Copa da Alemanha entre o Bayern e o VfB Stuttgart com declarações sobre o futuro de Eberl no clube campeão alemão. Segundo o presidente honorário do FCB, haveria “dúvidas” sobre se o contrato do diretor esportivo, válido até 2027, deveria ser renovado.

    Eberl, que anteriormente havia trabalhado na Bundesliga no Borussia Mönchengladbach e no RB Leipzig, assumiu o cargo de diretor esportivo do Bayern na primavera de 2024.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Davies corre o risco de ficar de fora da estreia na Copa do Mundo

    Alphonso Davies corre o risco de perder o início da Copa do Mundo com a seleção canadense.

    O técnico da seleção canadense, Jesse Marsch, explicou em uma coletiva de imprensa que o lateral-esquerdo do Bayern de Munique provavelmente ainda não estará totalmente recuperado para a primeira partida da fase de grupos dos norte-americanos contra a Bósnia-Herzegovina.

    “Não acredito que ele já esteja totalmente pronto para o dia 12 de junho, mas vamos ver”, respondeu Marsch a uma pergunta de um jornalista sobre o assunto.

    Davies está atualmente se recuperando de uma lesão muscular que sofreu na reta final da temporada pelo Bayern. Ele já perdeu os dois últimos jogos da Bundesliga contra o VfL Wolfsburg e o 1. FC Köln, bem como a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart.

    No Grupo B da Copa do Mundo em casa, o Canadá enfrentará, além da Bósnia-Herzegovina, o Catar (18 de junho) e a Suíça (24 de junho).

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    FC Bayern de Munique, Notícias: FCB é multado por demora

    Em campo, Harry Kane e companhia são praticamente imbatíveis, mas, antes dos jogos, as estrelas do FC Bayern parecem estar demorando demais: o time de Munique terá que pagar uma multa de 65 mil euros, pois seus jogadores profissionais demoraram demais por duas vezes antes de uma partida da Bundesliga. Essa decisão foi proferida pelo Tribunal Desportivo da DFB na terça-feira. Em ambos os casos, segundo a Federação Alemã de Futebol, o clube recordista atrasou a habitual verificação do equipamento, o que impediu que a partida começasse no horário previsto.

    Antes da partida contra o 1. FC Union Berlin (4 a 0) em 21 de março, o atraso foi de 1 minuto e 15 segundos; contra o Eintracht Frankfurt (3 a 2) em 21 de fevereiro, foi de 2 minutos e 30 segundos, informou a federação. Pela primeira infração ao regulamento de jogo, o Bayern recebeu uma multa de 25.000 euros; pela segunda, foi multado em 40.000 euros.

    (SID)

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    25 de julho

    Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC x FC Bayern

    Amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Amistoso

    15 de agosto

    FC Bayern x RB Leipzig

    Amistoso