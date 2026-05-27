O ex-jogador do Bayern de Munique, Holger Badstuber, acredita que o diretor esportivo Max Eberl e o clube mais titulado da Alemanha logo seguirão caminhos diferentes.

“Há muita coisa acontecendo nos bastidores. Como eles querem se organizar? Como isso vai se encaixar? Isso é sempre muito importante. É claro que também pode haver uma reviravolta, mas, no momento, tudo indica que Max Eberl vai sair. Veremos como a diretoria vai decidir isso”, explicou Badstuber no podcast do Bild “Bayern Insider”.

No entanto, com base em tudo o que soube pela mídia nos últimos dias, ele acredita que haverá uma separação: “Caso contrário, essas coisas não teriam sido divulgadas pela imprensa. Então, é preciso comunicar isso claramente e garantir clareza em torno da equipe”, afirmou o jogador de 37 anos, referindo-se às declarações do presidente do clube, Uli Hoeneß.

Este havia chamado a atenção antes da final da Copa da Alemanha entre o Bayern e o VfB Stuttgart com declarações sobre o futuro de Eberl no clube campeão alemão. Segundo o presidente honorário do FCB, haveria “dúvidas” sobre se o contrato do diretor esportivo, válido até 2027, deveria ser renovado.

Eberl, que anteriormente havia trabalhado na Bundesliga no Borussia Mönchengladbach e no RB Leipzig, assumiu o cargo de diretor esportivo do Bayern na primavera de 2024.