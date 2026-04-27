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FC Bayern de Munique, notícias e rumores – Após declaração de Max Eberl: o agente de Nicolas Jackson se pronuncia

Bundesliga
Bayern de Munique

O assessor de Nicolas Jackson se pronunciou sobre os debates atuais em torno de seu cliente. Lennart Karl e Tom Bischof provavelmente também perderão a partida de ida das semifinais contra o PSG. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique: 

  • Jogador versátil fica de fora do jogo de ida da Liga dos Campeões contra o PSG devido a lesão 
  • Árbitro contra o PSG: um mau presságio para o FC Bayern? 
  • “Estamos prontos”: PSG lança desafio ao FC Bayern
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Notícias: O agente de Nicolas Jackson se pronuncia

    O agente de Nicolas Jackson, Diomansy Kamara, reagiu aos debates atuais sobre seu cliente com uma publicação no Instagram. Antes disso, o diretor esportivo Max Eberl havia anunciado na ZDF que o FC Bayern não exerceria a opção de compra de 65 milhões de euros pelo jogador emprestado pelo Chelsea FC.

    “Nicolas Jackson está tendo uma excelente temporada”, iniciou Kamara em sua postagem, enumerando suas conquistas: 28 jogos, dez gols, campeão da Copa Africana, campeão alemão, finalista da Copa da Alemanha. Entretanto, o título da Copa Africana foi retirado do Senegal por decisão administrativa. 

    No FC Bayern, Jackson provou seu valor como jogador de rodízio, mas não se pode falar de uma “excelente temporada” considerando seu desempenho esportivo em relação ao pacote financeiro total de cerca de 25 milhões de euros, incluindo taxa de empréstimo e salário.

    A maioria dos gols de Jackson foi marcada após ele entrar em campo em partidas já decididas ou contra adversários relativamente fáceis — como aconteceu no sábado, na vitória por 4 a 3 sobre o 1. FSV Mainz 05. Nas duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, bem como na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen, o senegalês de 24 anos ficou no banco durante todo o tempo de jogo.

    Como será o futuro de Jackson? “O futuro… quem pode prever? Confie no processo, tudo é possível”, escreveu Kamara.

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  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    FC Bayern, Notícias: Coman torce pelo FCB

    Kingsley Coman — que agora joga pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita —, segundo ele mesmo, torce pelo Bayern de Munique no confronto entre seus dois ex-clubes, o FC Bayern e o Paris Saint-Germain, nas semifinais da Liga dos Campeões.

    “Tenho os dois clubes no coração, mas o Bayern é o capítulo mais recente”, disse ele em entrevista à mídia oficial do FC Bayern. “Saí de lá há apenas alguns meses, muitos dos meus amigos ainda estão lá, conheço muito bem as pessoas do clube. Por isso, é claro que desta vez vou torcer pelo Bayern. Não diria necessariamente que eles são os favoritos. Trata-se mais da minha ligação pessoal.”

    Coman é formado nas categorias de base do PSG, mas já em 2014, aos 18 anos, foi para a Juventus de Turim. Em 2015, ele foi para o FC Bayern. Em 2020, ele marcou de cabeça o gol da vitória do time de Munique na final da Liga dos Campeões, justamente contra o PSG. No verão passado, após dez anos, Coman deixou o FC Bayern por 25 milhões de euros e foi para o Al-Nassr.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Notícias: Karl e Bischof devem ficar de fora da partida de ida contra o PSG

    Lennart Karl e Tom Bischof provavelmente também perderão a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na terça-feira. É o que informa o jornal Bild

    O objetivo deles é estar em forma a tempo para a partida de volta na próxima quarta-feira. Os dois jovens astros sofreram lesões musculares no início de abril.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    DataJogoCompetição
    Terça-feira, 28 de abrilParis Saint-Germain x FC BayernLiga dos Campeões
    Sábado, 2 de maioFC Bayern - 1. FC HeidenheimBundesliga
    Quarta-feira, 6 de maioFC Bayern - Paris Saint-GermainLiga dos Campeões
    Sábado, 9 de maioVfL Wolfsburg x FC BayernBundesliga
    Sábado, 16 de maioFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    Sábado, 23 de maioFC Bayern - VfB StuttgartCopa da Alemanha
Liga dos Campeões
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