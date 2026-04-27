FC Bayern de Munique, notícias e rumores – Após declaração de Max Eberl: o agente de Nicolas Jackson se pronuncia

O agente de Nicolas Jackson, Diomansy Kamara, reagiu aos debates atuais sobre seu cliente com uma publicação no Instagram. Antes disso, o diretor esportivo Max Eberl havia anunciado na ZDF que o FC Bayern não exerceria a opção de compra de 65 milhões de euros pelo jogador emprestado pelo Chelsea FC.

“Nicolas Jackson está tendo uma excelente temporada”, iniciou Kamara em sua postagem, enumerando suas conquistas: 28 jogos, dez gols, campeão da Copa Africana, campeão alemão, finalista da Copa da Alemanha. Entretanto, o título da Copa Africana foi retirado do Senegal por decisão administrativa.

No FC Bayern, Jackson provou seu valor como jogador de rodízio, mas não se pode falar de uma “excelente temporada” considerando seu desempenho esportivo em relação ao pacote financeiro total de cerca de 25 milhões de euros, incluindo taxa de empréstimo e salário.

A maioria dos gols de Jackson foi marcada após ele entrar em campo em partidas já decididas ou contra adversários relativamente fáceis — como aconteceu no sábado, na vitória por 4 a 3 sobre o 1. FSV Mainz 05. Nas duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, bem como na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen, o senegalês de 24 anos ficou no banco durante todo o tempo de jogo.

Como será o futuro de Jackson? “O futuro… quem pode prever? Confie no processo, tudo é possível”, escreveu Kamara.