Getty Images
Traduzido por
“Fazendo-se de vítima!” – Ex-diretor do Inter critica a Juventus por “protestos exagerados” contra o controverso cartão vermelho de Pierre Kalulu e defende Alessandro Bastoni das acusações de simulação
Inter conquista a vitória após cartão vermelho polêmico
Embora Moratti tenha sido rápido em apontar o dedo à Juventus pela sua resposta, ele foi surpreendentemente sincero sobre as ações do zagueiro Bastoni, do Inter. As repetições mostraram que ele não teve contato com o jogador da seleção italiana, mas o árbitro mostrou o segundo cartão amarelo aos 42 minutos, deixando os visitantes com 10 jogadores durante a maior parte do jogo, com o placar empatado em 1 a 1.
O Inter logo assumiu a liderança com Francesco Pio Esposito no final do segundo tempo, mas a Juventus empatou aos 83 minutos. Quando os Bianconeri pareciam prestes a roubar um ponto, Piotr Zielinski marcou o gol da vitória aos 90 minutos, restaurando a vantagem de oito pontos na liderança da Serie A. A derrota, que deixa a Juventus em quinto lugar na tabela, provocou uma reação furiosa da equipe visitante, que apontou a expulsão questionável de Kalulu como o momento decisivo que inclinou a balança a favor do Inter.
- Getty Images Sport
Moratti critica protestos da Juventus
“Agora a Juve está reclamando; eles estão se fazendo de vítimas, e certamente são vítimas de um novo evento. Parece-me que exageraram um pouco em seus protestos, como se fossem vítimas terríveis do futebol italiano, mas a história não os lembra dessa forma”, disse Moratti à Rádio Anch'io Sport. Embora reconheça que a expulsão do francês foi severa, ele criticou a narrativa que saiu do Estádio Allianz.
Ele continuou: “As simulações são irritantes, mesmo aquelas em que fingem levar uma pancada no rosto quando, na verdade, foi no peito. Elas se tornaram enfadonhas. Esta de Bastoni foi uma simulação 'entusiasmada'; ele deu um salto incrível a partir de uma extensão do braço do adversário. Kalulu se arrependeu, mas ainda assim estendeu o braço e colocou Bastoni em posição de tirar proveito da situação. Então, digamos que o garoto ficou entusiasmado com essa possibilidade. Isso se transformou em uma injustiça, porque Kalulu não cometeu falta e Bastoni merecia algo por sua simulação. O VAR complicou o futebol: criou uma falsa certeza de julgamento à qual as pessoas se acostumaram.”
Defendendo Bastoni em meio à tempestade nas redes sociais
Embora Moratti tenha admitido que as encenações do zagueiro do Inter foram desnecessárias, ele rapidamente saiu em defesa do jogador da seleção italiana, que tem enfrentado uma onda de ataques pessoais e abusos nas redes sociais. Houve até pedidos para que o técnico da seleção nacional, Gennaro Gattuso, o deixasse de fora dos próximos jogos, mas Moratti acha que ele já sofreu o suficiente.
“Acredito que Gattuso pode dispensar Bastoni sem puni-lo. Para o zagueiro do Nerazzurri, os ataques que ele está enfrentando de todos já são um castigo”, disse ele. “Não me parece que valha a pena. Não sei o que o pobre Bastoni passou naquele momento, mas agora ele está no meio de uma tempestade. Pobre rapaz. Espero que isso passe rapidamente e que o que ele fez não sirva de exemplo. Não vale a pena arrastar isso por um ano; entendemos que foi um erro e que ele cometeu um erro.”
Questionado se o clube tomaria alguma medida para punir o zagueiro, o ex-proprietário disse: “Depende da relação entre o técnico e o jogador; não podemos saber ao certo. Claramente, o técnico defende o jogador em público, então é possível que, em particular, ele lhe diga para ter cuidado. O que eu teria feito? Depende do jogador, do momento e das circunstâncias. Não conheço os jogadores bem o suficiente para dizer o que faria.”
- AFP
O VAR e o caos do Derby d'Italia
O incidente também reacendeu o debate sobre as limitações do VAR, já que a tecnologia não pôde intervir no segundo cartão amarelo, deixando a decisão do árbitro Federico La Penna em pé. Esse erro levou o designador de árbitros Gianluca Rocchi a criticar o árbitro por sua conduta durante o que muitos chamaram de um clássico “arruinado”.
Por enquanto, Bastoni continua no olho do furacão enquanto a Itália se prepara para as decisivas eliminatórias da Copa do Mundo, com o mundo do futebol dividido sobre se a simulação “entusiasmada” deve ter consequências além do apito final. Enquanto o Inter busca seguir em frente, o foco continua sendo se o “pobre rapaz” conseguirá ignorar o barulho. Com a Juventus ainda se recuperando de uma derrota que considera ter sido fabricada pelos árbitros, as repercussões deste Derby d’Italia devem continuar fervilhando nas próximas semanas.
Publicidade