“Fazendo-se de vítima!” – Ex-diretor do Inter critica a Juventus por “protestos exagerados” contra o controverso cartão vermelho de Pierre Kalulu e defende Alessandro Bastoni das acusações de simulação

Embora Moratti tenha admitido que as encenações do zagueiro do Inter foram desnecessárias, ele rapidamente saiu em defesa do jogador da seleção italiana, que tem enfrentado uma onda de ataques pessoais e abusos nas redes sociais. Houve até pedidos para que o técnico da seleção nacional, Gennaro Gattuso, o deixasse de fora dos próximos jogos, mas Moratti acha que ele já sofreu o suficiente.

“Acredito que Gattuso pode dispensar Bastoni sem puni-lo. Para o zagueiro do Nerazzurri, os ataques que ele está enfrentando de todos já são um castigo”, disse ele. “Não me parece que valha a pena. Não sei o que o pobre Bastoni passou naquele momento, mas agora ele está no meio de uma tempestade. Pobre rapaz. Espero que isso passe rapidamente e que o que ele fez não sirva de exemplo. Não vale a pena arrastar isso por um ano; entendemos que foi um erro e que ele cometeu um erro.”

Questionado se o clube tomaria alguma medida para punir o zagueiro, o ex-proprietário disse: “Depende da relação entre o técnico e o jogador; não podemos saber ao certo. Claramente, o técnico defende o jogador em público, então é possível que, em particular, ele lhe diga para ter cuidado. O que eu teria feito? Depende do jogador, do momento e das circunstâncias. Não conheço os jogadores bem o suficiente para dizer o que faria.”