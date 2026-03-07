Getty Images Sport
Famoso torcedor do Chelsea e da Inglaterra é “retirado” do confronto das Lionesses com a Islândia
A saída bizarra de Basil
A decisão de retirar o torcedor proeminente provocou a ira imediata da torcida local, com setores do estádio explodindo em vaias dirigidas aos seguranças. Em uma demonstração desafiadora de apoio, muitos torcedores começaram a gritar o nome de Basil enquanto ele se dirigia para a saída. Apesar da tensão, o torcedor veterano manteve o espírito esportivo, supostamente abraçando um dos seguranças ao sair da arena.
Bronze alcança marco histórico internacional
Em campo, a narrativa foi firmemente conduzida por Lucy Bronze, que marcou sua 145ª participação internacional de forma espetacular. Ao iniciar a partida, a veterana zagueira passou para o terceiro lugar na lista de participações de todos os tempos das Lionesses, atrás apenas das lendas Jill Scott e Fara Williams. A decisão tática de Wiegman de restaurar Bronze ao time titular ao lado de Lauren James e Esme Morgan rendeu dividendos quase imediatamente, com a Inglaterra controlando o ritmo.
O gol saiu aos 22 minutos, quando James, demonstrando o talento que a tornou uma peça fundamental desta equipe, cruzou perigosamente para o segundo poste. Bronze estava lá para cabecear e acalmar os nervos iniciais, recompensando a Inglaterra por sua posse de bola esmagadora de 71%. As Lionesses continuaram habilidosas, com o trio Stanway, James e Alessia Russo criando oportunidades à vontade.
A solidez defensiva continua sendo fundamental para Wiegman
A Islândia teve dificuldades para chegar ao gol adversário durante a maior parte da noite, registrando apenas um chute a gol em 90 minutos. No entanto, a goleira inglesa Hannah Hampton foi forçada a entrar em ação aos 30 minutos do segundo tempo para preservar o placar. Ela fez uma defesa reflexa para impedir o cabeceio de Sandra Jessen, após um cruzamento desviado que ameaçou colocar as visitantes de volta na disputa.
Com seis pontos em dois jogos, após a goleada por 6 a 1 sobre a Ucrânia, a Inglaterra agora ocupa uma posição de liderança no grupo. O foco muda imediatamente para uma emocionante dupla contra a Espanha em abril, uma repetição das finais da Euro 2025 e da Copa do Mundo de 2023. Pela forma atual, a equipe de Wiegman parece mais do que pronta para o desafio, buscando evitar uma possível e complicada repescagem.
A Inglaterra tem uma vantagem de três pontos sobre a Espanha antes do confronto desta última contra a Ucrânia no sábado à noite. Apenas os vencedores do grupo garantirão uma vaga automática na próxima Copa do Mundo, o que significa que há muito em jogo na campanha de qualificação.
