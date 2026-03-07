Famoso torcedor do Chelsea e da Inglaterra é “retirado” do confronto das Lionesses com a Islândia

Em campo, a narrativa foi firmemente conduzida por Lucy Bronze, que marcou sua 145ª participação internacional de forma espetacular. Ao iniciar a partida, a veterana zagueira passou para o terceiro lugar na lista de participações de todos os tempos das Lionesses, atrás apenas das lendas Jill Scott e Fara Williams. A decisão tática de Wiegman de restaurar Bronze ao time titular ao lado de Lauren James e Esme Morgan rendeu dividendos quase imediatamente, com a Inglaterra controlando o ritmo.

O gol saiu aos 22 minutos, quando James, demonstrando o talento que a tornou uma peça fundamental desta equipe, cruzou perigosamente para o segundo poste. Bronze estava lá para cabecear e acalmar os nervos iniciais, recompensando a Inglaterra por sua posse de bola esmagadora de 71%. As Lionesses continuaram habilidosas, com o trio Stanway, James e Alessia Russo criando oportunidades à vontade.