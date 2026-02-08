Goal.com
The United Strand Manchester United goalGetty/Instagram

Só falta uma! Os planos do influencer que prometeu só cortar o cabelo quando o Manchester United vencesse cinco jogos seguidos

O fenômeno das redes sociais, The United Strand, confirmou que gravará a si mesmo assistindo ao jogo do Manchester United contra o West Ham na terça-feira

O torcedor dos Red Devils, cujo nome verdadeiro é Frank Ilett, não corta o cabelo há quase 500 dias, após prometer que só o faria se o clube para o qual torce vencesse cinco partidas oficiais consecutivas – um feito que pode ser alcançado contra os Hammers.

  • Manchester United prestes a conquistar sua quinta vitória consecutiva

    O United conquistou sua quarta vitória consecutiva no sábado, ao derrotar o Tottenham Hotspur por 2 a 0 em Old Trafford. Bryan Mbeumo abriu o placar após receber a bola na entrada da área em um escanteio. O jogador camaronês marcou seu nono gol na temporada da Premier League, colocando os Red Devils em vantagem depois da expulsão de Cristian Romero. Bruno Fernandes praticamente selou a vitória ao finalizar com precisão após cruzamento de Diogo Dalot e alcançar a marca de 200 participações em gols pelo clube.

    Esta vitória veio na sequência de três triunfos anteriores. O primeiro foi contra o rival Manchester City, onde Mbeumo mais uma vez esteve presente para ajudar o United a conquistar outra vitória por 2 a 0. Os comandados de Michael Carrick confirmaram o favoritismo com uma vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Arsenal, graças a um golaço de Matheus Cunha no final da partida, e depois garantiram mais uma vitória em um jogo emocionante de cinco gols contra o Fulham. Benjamin Sesko foi o herói aos 94 minutos contra os Cottagers, garantindo a continuidade da sequência de vitórias. 

    O torcedor "cabeludo" do United, que vinha acompanhando tudo com grande expectativa, agora assistirá ao jogo de terça-feira contra o West Ham com olhos atentos. Se o United conquistar a quinta vitória em cinco jogos, ele finalmente poderá cortar o cabelo. Caso o time de Nuno Espírito Santo surpreenda, Ilett terá que esperar e ver seu cabelo crescer cada vez mais.

  • O "cabeludo" se pronunciou

    Com todos os olhos voltados para o The United Strand, torcedor famoso pela aposta envolvendo o United, antes do jogo contra o West Ham, Ilett confirmou que fará uma transmissão ao vivo da partida. Ele publicou nas redes sociais: “Carrick está no comando, esse cabelo vai embora em breve, próximo jogo é o West Ham, quatro de cinco concluídos – esta é a primeira vez que consigo quatro vitórias seguidas desde que comecei o desafio.”

    Desta vez vai acontecer! Muito obrigado ao Carrick – obrigado, obrigado, obrigado.

    "Haverá uma transmissão ao vivo para o quinto jogo contra o West Ham. Temos planos interessantes em breve – mais detalhes em breve."

  • Bruno Fernandes elogia Carrick pela transformação do United

    Carrick supervisionou uma reviravolta dramática no desempenho em Old Trafford, um estádio que havia se tornado monótono e tóxico sob o comando de treinadores anteriores. Ruben Amorim havia passado por um período difícil no clube, sem conseguir vencer mais de duas partidas consecutivas, e foi merecidamente demitido no início do ano. O treinador português levou o United à sua pior campanha da história na temporada passada e comandou uma atuação lamentável na final da Liga Europa contra o Tottenham em maio.

    Sob o comando de Carrick, o clube se transformou e o capitão Bruno Fernandes elogiou o ex-meio-campista dos Red Devils. Ele disse à TNT Sports: “Acho que Michael chegou com a ideia certa de dar aos jogadores a liberdade de assumir a responsabilidade em campo e tomar as decisões necessárias. Acho que ele se lembra do que eu lhe disse da última vez que ele foi técnico. Eu achava que Michael poderia ser um grande técnico e ele provou isso.”

    “Esperamos poder ajudá-lo ainda mais para que todos vejam que somos bons jogadores. É por isso que estamos no Manchester United. Acho que todos entendem a pressão de jogar por este clube. Todos conhecem as expectativas em torno disso.”

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Corte de cabelo em vista?

    O West Ham não será um adversário fácil para o United na terça-feira, mas o torcedor fanático do United espera que seu amado clube possa pôr fim ao seu tormento com o corte de cabelo. Se vencerem, ele fará seu primeiro corte de cabelo desde 5 de outubro de 2024.

