O United conquistou sua quarta vitória consecutiva no sábado, ao derrotar o Tottenham Hotspur por 2 a 0 em Old Trafford. Bryan Mbeumo abriu o placar após receber a bola na entrada da área em um escanteio. O jogador camaronês marcou seu nono gol na temporada da Premier League, colocando os Red Devils em vantagem depois da expulsão de Cristian Romero. Bruno Fernandes praticamente selou a vitória ao finalizar com precisão após cruzamento de Diogo Dalot e alcançar a marca de 200 participações em gols pelo clube.

Esta vitória veio na sequência de três triunfos anteriores. O primeiro foi contra o rival Manchester City, onde Mbeumo mais uma vez esteve presente para ajudar o United a conquistar outra vitória por 2 a 0. Os comandados de Michael Carrick confirmaram o favoritismo com uma vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Arsenal, graças a um golaço de Matheus Cunha no final da partida, e depois garantiram mais uma vitória em um jogo emocionante de cinco gols contra o Fulham. Benjamin Sesko foi o herói aos 94 minutos contra os Cottagers, garantindo a continuidade da sequência de vitórias.

O torcedor "cabeludo" do United, que vinha acompanhando tudo com grande expectativa, agora assistirá ao jogo de terça-feira contra o West Ham com olhos atentos. Se o United conquistar a quinta vitória em cinco jogos, ele finalmente poderá cortar o cabelo. Caso o time de Nuno Espírito Santo surpreenda, Ilett terá que esperar e ver seu cabelo crescer cada vez mais.