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Artur JorgeGetty/GOAL
Pedro Augusto Dias

Falta de eficiência atrapalha Cruzeiro e pode arruinar a temporada

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Antes do clássico decisivo pela Copa do Brasil, o Cruzeiro ainda enfrenta o Vasco, no sábado (29), em São Januário

A temporada do Cruzeiro corre um risco cada vez maior de terminar sem títulos. Eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final da Libertadores e distante da disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, o time celeste vê a Copa do Brasil como sua última possibilidade de levantar uma taça em 2026.

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    A eficiência

    O problema é que justamente no momento decisivo a equipe voltou a esbarrar em uma deficiência que tem se repetido ao longo da temporada: a falta de eficiência ofensiva.

    No primeiro jogo das quartas de final, o Cruzeiro dominou o Atlético-MG em diversos momentos, mas não conseguiu transformar essa superioridade em uma vantagem maior e deixou o Mineirão com apenas um empate por 1 a 1.

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  • O jogo da volta

    Agora, a equipe terá de buscar a classificação fora de casa, na Arena MRV. O resultado deixou o cenário mais complicado e aumentou a pressão sobre Artur Jorge, que precisa encontrar rapidamente uma solução para um problema que pode comprometer os objetivos restantes do clube.

    Mesmo tendo conseguido corrigir algumas fragilidades da equipe, o treinador ainda não encontrou uma resposta para a dificuldade do Cruzeiro em aproveitar suas oportunidades. A baixa efetividade no último terço, que não foi um episódio isolado, pode custar caro justamente quando a margem para erros praticamente desapareceu.

    Matheus Pereira e Kaio Jorge, que vêm apresentando desempenho abaixo do esperado, aparecem como peças fundamentais para uma reação. Se o Cruzeiro não conseguir transformar volume e domínio em gols, a eliminação na Copa do Brasil pode representar o golpe definitivo em uma temporada que, aos poucos, passou a ficar em risco.

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