Falta de eficiência atrapalha Cruzeiro e pode arruinar a temporada

Agora, a equipe terá de buscar a classificação fora de casa, na Arena MRV. O resultado deixou o cenário mais complicado e aumentou a pressão sobre Artur Jorge, que precisa encontrar rapidamente uma solução para um problema que pode comprometer os objetivos restantes do clube.

Mesmo tendo conseguido corrigir algumas fragilidades da equipe, o treinador ainda não encontrou uma resposta para a dificuldade do Cruzeiro em aproveitar suas oportunidades. A baixa efetividade no último terço, que não foi um episódio isolado, pode custar caro justamente quando a margem para erros praticamente desapareceu.

Matheus Pereira e Kaio Jorge, que vêm apresentando desempenho abaixo do esperado, aparecem como peças fundamentais para uma reação. Se o Cruzeiro não conseguir transformar volume e domínio em gols, a eliminação na Copa do Brasil pode representar o golpe definitivo em uma temporada que, aos poucos, passou a ficar em risco.