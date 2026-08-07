O Barcelona caminha para o início da temporada com uma lacuna prevista na posição de lateral-esquerdo.

João Cancelo ainda negocia seu retorno ao Barcelona, enquanto Alejandro Baldé não conseguiu efetivamente entrar em ação, por conta de problemas físicos que o impediram de treinar normalmente durante todo o período de preparação para a nova temporada.

O jornal AS explicou que os problemas de Baldé não lhe permitiram participar sequer de um único minuto, seja no amistoso contra o Birmingham, seja nas duas partidas de treino disputadas pela equipe do técnico Hansi Flick, no âmbito do período de preparação.

O sigilo em torno da condição física de Baldé torna difícil saber se ele sofre com certeza de um problema nas costas, por conta de uma hérnia, uma lesão de que já havia sofrido no passado, ou se sofre de uma dor na região do púbis, o que seria mais preocupante.

Alejandro Baldé perdeu sua posição de titular na temporada passada após a chegada de Cancelo, e não disputou a Copa do Mundo.