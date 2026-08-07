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Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Falha grave: astro do Barcelona é um enigma no Camp Nou

Especiais e Opinião
La Liga
Barcelona
A. Balde
J. Cancelo
H. Flick
Espanha

O Barcelona caminha para o início da temporada com uma lacuna prevista na posição de lateral-esquerdo.

João Cancelo ainda negocia seu retorno ao Barcelona, enquanto Alejandro Baldé não conseguiu efetivamente entrar em ação, por conta de problemas físicos que o impediram de treinar normalmente durante todo o período de preparação para a nova temporada.

O jornal AS explicou que os problemas de Baldé não lhe permitiram participar sequer de um único minuto, seja no amistoso contra o Birmingham, seja nas duas partidas de treino disputadas pela equipe do técnico Hansi Flick, no âmbito do período de preparação.

O sigilo em torno da condição física de Baldé torna difícil saber se ele sofre com certeza de um problema nas costas, por conta de uma hérnia, uma lesão de que já havia sofrido no passado, ou se sofre de uma dor na região do púbis, o que seria mais preocupante.

Alejandro Baldé perdeu sua posição de titular na temporada passada após a chegada de Cancelo, e não disputou a Copa do Mundo.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Baldé desperdiça boa oportunidade de convencer Flick

    Baldé tinha, teoricamente, durante a atual pré-temporada, uma boa oportunidade de recuperar sua posição como titular e convencer Flick de que a merece.

    O técnico alemão já havia insinuado, em mais de uma ocasião ao longo da temporada passada, que Baldé precisava melhorar ainda mais seu nível, pois possui o potencial que lhe permite fazê-lo.

    Na verdade, durante a primeira temporada de Flick no comando da equipe técnica do Barcelona, a temporada de Baldé foi mais do que boa.

    O próprio treinador falou, quando questionado sobre a situação de Baldé ao final do período de treinamento que a equipe realizou na Inglaterra, e disse que o lateral melhora dia após dia.

    Flick expressou sua esperança de que, no sábado, ele possa disputar alguns minutos no torneio triangular do qual o Barcelona participará na cidade de Údine, diante da equipe local e do Nottingham Forest.

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