Faça uma reverência, Harry Kane! O atacante do Bayern de Munique alcança um marco importante na carreira com dois gols na última partida do Bayern de Munique
Kane atinge 500 gols na categoria sênior
Kane acrescentou mais um capítulo ao seu notável recorde de gols quando o Bayern de Munique derrotou facilmente o Werder Bremen, com o capitão da Inglaterra marcando duas vezes e alcançando 500 gols na carreira profissional.
Esse marco destaca a extraordinária consistência que definiu a carreira de Kane durante seu tempo no clube alemão, bem como no Tottenham. Agora com 32 anos, o atacante mostra poucos sinais de declínio e continua sendo o ponto focal do ataque do Bayern sob o comando de Vincent Kompany. Em todas as competições desta temporada, ele marcou 41 gols em 35 partidas, mantendo uma média de gols que rivaliza — e geralmente supera — qualquer atacante do futebol europeu.
A perfeição do capitão da Inglaterra nos pênaltis
Desses 500 gols, 100 foram marcados em cobranças de pênalti, incluindo um na vitória sobre o Bremen. O primeiro gol de Kane na tarde aconteceu após uma falta cometida contra o meio-campista adolescente Lennart Karl dentro da área. Uma breve revisão do VAR confirmou a decisão e o resultado parecia inevitável assim que a bola foi colocada no ponto de pênalti.
O capitão da Inglaterra converteu com calma, registrando seu 23º pênalti na Bundesliga nas últimas três temporadas - um total superior ao dos dois jogadores seguintes combinados. Mais impressionante ainda, ele continua impecável na competição, convertendo todas as 23 tentativas desde que chegou à Alemanha.
O final foi rotineiro para seus padrões, mas a confiabilidade é tudo menos comum. O Bayern passou a tratar os pênaltis quase como gols garantidos, tamanha é a precisão e a técnica de Kane a 11 metros. Ele raramente errou da marca do pênalti na Premier League, com o momento mais marcante a 11 metros ocorrendo durante uma partida pela Inglaterra, na Copa do Mundo contra a França.
Atacante veterano em excelente forma
Kane dobrou a vantagem do Bayern minutos depois, e o segundo gol mostrou toda a sua qualidade. Recebendo a bola fora da área, ele se posicionou rapidamente antes de chutar rasteiro no canto inferior.
Foi um final clássico de Kane: levantamento mínimo, decisão rápida e colocação perfeita fora do alcance do goleiro. Os dois gols também elevaram sua participação total para 109 contribuições em gols nas últimas três temporadas no Bayern, mais do que qualquer jogador nas cinco principais ligas da Europa no mesmo período.
Em vez de levar tempo para se adaptar a uma nova liga após sua transferência do Spurs, Kane elevou seu rendimento e seu jogo em geral. Ele se tornou o principal jogador do Bayern em um time de superestrelas e uma referência criativa em áreas mais recuadas, caindo entre as linhas e mantendo números de gols de elite, algo tão comum durante seu tempo no norte de Londres.
A Inglaterra vai perder a Copa do Mundo?
O momento em que ele está em boa forma é particularmente agradável para a Inglaterra. Com a Copa do Mundo se aproximando rapidamente, Kane parece estar entrando no torneio na melhor condição física de sua carreira.
O técnico Thomas Tuchel espera que o atacante consiga manter o ritmo do clube nas partidas internacionais neste verão. Se Kane mantiver algo próximo de sua eficiência atual, a Inglaterra irá para o torneio com um dos artilheiros mais confiáveis do futebol mundial liderando o ataque.
