Faça uma reverência, Harry Kane! O atacante do Bayern de Munique alcança um marco importante na carreira com dois gols na última partida do Bayern de Munique

Desses 500 gols, 100 foram marcados em cobranças de pênalti, incluindo um na vitória sobre o Bremen. O primeiro gol de Kane na tarde aconteceu após uma falta cometida contra o meio-campista adolescente Lennart Karl dentro da área. Uma breve revisão do VAR confirmou a decisão e o resultado parecia inevitável assim que a bola foi colocada no ponto de pênalti.

O capitão da Inglaterra converteu com calma, registrando seu 23º pênalti na Bundesliga nas últimas três temporadas - um total superior ao dos dois jogadores seguintes combinados. Mais impressionante ainda, ele continua impecável na competição, convertendo todas as 23 tentativas desde que chegou à Alemanha.

O final foi rotineiro para seus padrões, mas a confiabilidade é tudo menos comum. O Bayern passou a tratar os pênaltis quase como gols garantidos, tamanha é a precisão e a técnica de Kane a 11 metros. Ele raramente errou da marca do pênalti na Premier League, com o momento mais marcante a 11 metros ocorrendo durante uma partida pela Inglaterra, na Copa do Mundo contra a França.