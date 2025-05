Faça as malas, Jack Grealish! Astro inglês precisa deixar o Manchester City após ser esnobado de novo por Pep Guardiola

O jogador adaptou seu estilo de jogo para se encaixar nas exigências de Guardiola, mas, sem o retorno esperado, entende que chegou a hora de sair

Os torcedores do Manchester City se despedirão de Kevin De Bruyne nesta terça-feira (20), em seu último jogo em casa da temporada contra o Bournemouth. Embora o foco deva, com justiça, estar no brilhante meio-campista belga e seus 10 anos de serviços prestados ao clube, é provável que ele não seja o único a deixar o Etihad Stadium nesta janela.

A derrota surpreendente na final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace, no sábado, reforçou a necessidade de uma renovação no elenco comandado por Pep Guardiola — algo já considerado atrasado, mesmo após os investimentos pesados feitos na janela de transferências de janeiro.

Bernardo Silva é um dos nomes mais cotados para seguir o mesmo caminho de De Bruyne. Em uma entrevista sincera após a partida em Wembley, o português deu sinais claros de mudanças iminentes: “Tem sido uma temporada realmente, realmente ruim para nós. Algo tem que mudar no próximo ano. Tenho minha opinião, mas não vou dar a você. Cabe aos chefes decidir. Mas definitivamente, algo precisa mudar quando você não joga neste nível.”

Ilkay Gundogan e Ederson também aparecem entre os possíveis nomes a deixar o clube, após um ano abaixo das expectativas. No entanto, há um jogador cuja saída se mostra ainda mais urgente: Jack Grealish. O atacante, há tempos, perdeu espaço com Guardiola e, neste momento, uma transferência não seria apenas benéfica para o City — mas essencial para que o próprio jogador tente resgatar o rumo da carreira.